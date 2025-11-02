Lũ các sông miền Trung lại lên

Sau khi rút khoảng 2 m so với lúc đỉnh, lũ hầu hết sông lớn ở Hà Tĩnh - Quảng Ngãi đang lên, dự báo có thể vượt báo động ba trong những ngày tới.

Đêm qua đến sáng nay, khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai mưa lớn. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay tại đỉnh Bạch Mã (Huế) 122 mm, Tam Trà (Đà Nẵng) 135 mm, hồ Vực Thành (Quảng Ngãi) 137 mm, An Quang (Gia Lai) 149 mm.

Lúc 8h, mực nước sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) dưới báo động hai 0,55 m. Lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) trên báo động hai 0,67 m, tăng 0,49 m so với 6h hôm qua; sông Hương tại Kim Long trên báo động hai 0,06 m, lên 0,2 m.

Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa (Đà Nẵng) dưới báo động 0,39 m; sông Thu Bồn tại Hội An dưới báo động hai 0,06 m, so với 11h hôm qua tăng 0,37 m. Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) trên báo động một 0,35 m; sông Krông tại Giang Sơn (Đăk Lăk) trên báo động một 0,06 m.

Phố cổ Hội An trong đỉnh lũ sáng 30/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định từ nay đến sáng 4/11, nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi mưa phổ biến 300-500 mm, cục bộ trên 700 mm; Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm. Khu vực nam Nghệ An, tây Quảng Ngãi mưa 70-150 mm, cục bộ trên 250 mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn hơn 150 mm trong ba giờ.

Riêng hôm nay, lượng mưa phía đông Gia Lai khoảng 60-120 mm, cục bộ trên 200 mm; phía tây Gia Lai, Đăk Lăk - Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 10-30 mm, cục bộ trên 70 mm. Từ ngày 5-6/11, mưa lớn ở các khu vực trên xu hướng giảm dần.

Do mưa tiếp diễn, dự báo trong 12-24 giờ tới lũ sông Hương, Bồ, Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên báo động hai, ba; sông Trà Khúc lên trên báo động hai.

Trong 24 giờ tới, lũ sông Ngàn Sâu tiếp tục lên và ở dưới báo động hai, sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động một. Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Gianh, Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị) lên báo động hai, ba, có sông trên báo động ba.

Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét cũng đang được cảnh báo tại 259 xã, phường. Trong đó Hà Tĩnh 34 đơn vị, Quảng Trị 19, Huế 14, Đà Nẵng 56, Quảng Ngãi 45, Gia Lai 46, Khánh Hòa 11, Lâm Đồng 29.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến sáng 2/11, mưa lũ ở miền Trung đã làm 35 người chết, 5 người mất tích và 60 người bị thương. 91 nhà đổ sập, 361 nhà hư hỏng. Hiện vẫn còn hơn 16.500 nhà bị ngập, chủ yếu ở Huế gần 6.000 nhà, Hà Tĩnh hơn 5.600 nhà và Quảng Trị hơn 3.600 nhà.

Mưa lũ đã khiến hơn 5.300 ha lúa, hoa màu, 53 ha cây lâu năm, 120 ha cây hàng năm và 795 ha cây ăn quả bị ngập, thiệt hại. Hơn 42.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hiện vẫn còn 59 vị trí tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sá ở hầu khắp miền Trung bị sạt lở, chia cắt.

Gia Chính