Nằm bên sông Hương, Đại nội Huế - khu vực bên trong kinh thành Huế, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng, miếu thờ và Tử Cấm thành, vẫn đang ngập.
Sau một ngày mưa giảm, đến trưa nay TP Huế lại mưa to, lũ dâng lên khoảng 0,2 m so với sáng sớm. Cửa Ngọ Môn ngập 0,3 m. Nước lũ từ trong Đại nội chảy ra bên ngoài.
Lũ sông Hương lập đỉnh 5,05 m vào 20h ngày 27/10, vượt báo động ba là 1,55 m, Đại nội Huế khi đó nơi sâu nhất ngập hơn 1,5 m.
Sân Thế Tổ Miếu, nơi đặt bảo vật quốc gia Cửu Đỉnh, nước vẫn ngập tới chân đỉnh đồng dù đã có nền trụ cao.
Cách cửa Ngọ Môn khoảng 100 m, khuôn viên Thế Tổ Miếu nơi thờ các vua triều Nguyễn vẫn đang ngập 0,3 m. Bảo vệ di tích cho biết nước lũ vẫn chưa tràn vào khu vực chánh điện nơi thời các vua triều Nguyễn, khu vực sân điện ngập khoảng 0,5 m.
Cửa Hiển Nhơn nằm ở phía đông, nước lũ dâng cao 0,5 m. Trưa 27/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế quyết định tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn và triển khai các biện pháp bảo vệ di tích, kiểm tra, gia cố công trình.
Tranh thủ nước lũ rút, bảo vệ di tích Huế lau rửa bùn non để mở cửa đón khách trở lại khi nước rút hoàn toàn. Mỗi đợt mưa lũ ở Huế thường kéo dài 3-5 ngày, dài nhất 7 ngày, tính từ 26/10 thì tới nay đã được 4 ngày.
Đường Nguyễn Trãi ở cửa Nhà Đồ ngập 0,4 m. Nhiều tuyến đường bao quanh Đại nội Huế vẫn đang ngập 1-2 m, giao thông tê liệt.
Nghênh Lương Đình nằm trước kinh thành Huế (vòng ngoài bao quanh Đại nội), nước đỏ ngầu dâng cao 0,5 m.
Cửa Quảng Đức, một trong những cửa vào của kinh thành Huế vẫn đang bị ngập. Người dân muốn vào kinh thành phải đi theo hướng cửa Nhà Đồ hoặc cửa Ngăn.
Nước lũ bao vây Đại nội Huế. Video: Võ Thạnh
