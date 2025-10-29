Lũ bao vây Đại nội Huế

Sau một ngày mưa giảm, đến trưa nay TP Huế lại mưa to, lũ dâng lên khoảng 0,2 m so với sáng sớm. Cửa Ngọ Môn ngập 0,3 m. Nước lũ từ trong Đại nội chảy ra bên ngoài.

Lũ sông Hương lập đỉnh 5,05 m vào 20h ngày 27/10, vượt báo động ba là 1,55 m, Đại nội Huế khi đó nơi sâu nhất ngập hơn 1,5 m.