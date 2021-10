Long An cho quán karaoke, massage hoạt động trở lại

Vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xông hơi, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, hát với nhau... được hoạt động trở lại từ 0h ngày mai.

Đây là một trong nội dung về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid ở địa bàn do Phó chủ tịch UBND Long An ký ngày 26/10. Quyết định được đưa ra sau khi tỉnh xác định tình hình dịch bệnh tại địa bàn ở cấp độ 1 (vùng xanh - bình thường mới).

Theo đó, các cơ sở kinh doanh nói trên hoạt động không quá 50% công suất. Người phục vụ đáp ứng một trong điều kiện: tiêm đủ liều vaccine; khỏi Covid-19 không quá 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ (trừ người dưới 18 tuổi chưa tiêm vaccine, người chống chỉ định tiêm chủng, người tạm hoãn tiêm chủng). Chủ cơ sở chịu trách nhiệm xét nghiệm định kỳ cho nhân viên.

Quán karaoke trên đường Hùng Vương nối dài, TP Tân An, đóng cửa nhiều tháng nay. Ảnh: Hoàng Nam

Cùng với điều kiện trên, phòng gym, tiệm làm tóc, câu lạc bộ bida, làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu... được hoạt động, nhưng không quá 70% công suất.

Các cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch, chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, vé số, bán hàng rong... được hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ quy định phòng dịch địa phương đưa ra.

Học sinh cấp trung học phổ thông, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, học viên trường nghề, sinh viên cao đẳng, đại học tiếp tục học trực tuyến, kết hợp dạy và học trên truyền hình từ ngày 14 đến 30/11. Học sinh tiểu học và mầm non tạm thời chưa đến trường.

Đến nay, Long An phát hiện tổng cộng hơn 34.300 ca nhiễm, 478 ca tử vong, cùng với TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai là 4 địa phương ghi nhận số ca nhiễm lớn nhất cả nước. Tỉnh đã tiêm vaccine mũi một cho hơn 1,4 triệu người, đạt 100%, mũi 2 cho hơn 1,2 triệu người, đạt 84%.

Hoàng Nam