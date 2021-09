Người dân đổ ra đường ngày đầu Long An nới lỏng giãn cách

Chốt kiểm soát giáp ranh Long An, Tiền Giang trên quốc lộ 1, phường Tân Khánh, TP Tân An vẫn duy trì sáng nay. Phía bên phải là chốt kiểm soát của tỉnh Tiền Giang.

Đến nay, Long An ghi nhận 30.627 nhiễm, 386 ca tử vong. Tỉnh đã đạt cả ba tiêu chí theo quy định kiểm soát được dịch bệnh của Bộ Y tế. Trong đó, tổng số ca mắc từ 9 đến 15/9 (217 ca) có chiều hướng giảm so với hai tuần trước đó. Tỉnh giảm 87% số ca so với tuần có số ca nhiễm cao nhất (ngày 4-10/8 ghi nhận 1.664 ca). Tỷ lệ ca dương tính trên số người xét nghiệm bằng PCR đơn có chiều hướng giảm trong 14 ngày, từ 0,2% xuống 0,02%.

Địa phương có hơn 1,4 triệu người đã tiêm mũi 1, chiếm 97% dân số từ 18 tuổi trở lên; hơn 188.300 người đã tiêm mũi 2, chiếm 12%.