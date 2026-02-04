Lợi ích sức khỏe của giấm táo

Giấm táo chứa axit axetic, probiotic và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết, kháng khuẩn, bảo vệ tim mạch.

Giấm táo thường được sử dụng để nấu ăn và ứng dụng trong y học, có lợi cho sức khỏe.

Giàu axit axetic

Axit axetic là hợp chất hoạt tính chính của giấm, tạo nên mùi và vị chua mạnh. Axit này trong giấm táo như giúp tăng cảm giác no, ức chế thèm ăn, giảm tích tụ mỡ thừa, kiểm soát insulin, đồng thời có khả năng kháng khuẩn. Giấm táo chứa khoảng 5% axit axetic. Giấm táo hữu cơ, không lọc cũng chứa các sợi protein, enzyme và vi khuẩn có lợi.

Giảm vi khuẩn có hại

Giấm táo có thể hỗ trợ đẩy lùi các mầm bệnh, bao gồm một số chủng vi khuẩn, được sử dụng để làm sạch và khử trùng, giảm nấm móng, chấy, mụn cóc...

Hippocrates, người được xem là cha đẻ của y học phương Tây, đã dùng giấm, đặc biệt là hỗn hợp giấm và mật ong (oxymel), để làm sạch vết thương, xử lý nhọt và giảm đau. Đây là phương pháp sơ cứu phổ biến thời cổ đại, tận dụng tính axit để hạn chế mầm bệnh khi y học hiện đại chưa phát triển. Tuy nhiên, trong y học ngày nay, giấm không được xem là chất sát khuẩn chuẩn và không nên dùng thay thế các biện pháp điều trị, khử trùng y tế hiện đại.

Giấm cũng là chất bảo quản thực phẩm nhờ khả năng ức chế vi khuẩn như E. coli phát triển và làm hỏng thực phẩm.

Giảm lượng đường trong máu

Ăn giấm táo có thể có lợi cho người bệnh tiểu đường type 2 - đặc trưng bởi lượng đường trong máu cao do kháng insulin hoặc không có khả năng sản xuất insulin. Tuy nhiên, những người không mắc bệnh tiểu đường cũng có thể giữ mức đường huyết ở mức bình thường, vì đường huyết cao là nguyên nhân chính gây lão hóa và nhiều bệnh mạn tính khác nhau.

Tiêu thụ giấm táo có thể có tác dụng có lợi đối với chỉ số đường huyết và stress oxy hóa ở những người mắc bệnh tiểu đường và rối loạn lipid máu. Giấm táo nhìn chung an toàn nhưng người đang dùng thuốc hạ đường huyết cần trao đổi với bác sĩ trước khi tăng lượng giấm tiêu thụ.

Giảm cân

Giấm táo có thể làm tăng cảm giác no, có thể dẫn đến việc ăn ít calo hơn và giảm cân. Cụ thể tiêu thụ giấm táo cùng với bữa ăn có thể giúp giảm ăn vặt trong vòng 3-24 giờ sau khi tiêu thụ. Nó cũng góp phần tỷ lệ mỡ cơ thể, chu vi vòng eo, hông, chỉ số khối cơ thể (BMI), đường huyết, cũng như chất béo và cholesterol trong máu khi tiêu thụ mỗi ngày (khoảng 15 ml - tương đương mỗi thìa canh).

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bệnh tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Một số yếu tố sinh học có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim và ăn giấm có thể cải thiện một số yếu tố này. Giấm táo có thể có lợi cho mức độ lipoprotein mật độ cao, lipoprotein mật độ thấp, triglyceride và cholesterol toàn phần.

Tăng cường sức khỏe làn da

Da vốn có tính axit nhẹ, nhưng ở người bị chàm, độ axit này có thể giảm. Thoa giấm táo pha loãng có thể giúp cân bằng pH và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da. Mỗi người nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử các phương pháp điều trị mới, nhất là trên vùng da bị tổn thương. Tránh bôi giấm nguyên chất lên da vì nó có thể gây bỏng.

Liều lượng và cách sử dụng

Cách tốt nhất để bổ sung giấm táo vào chế độ ăn là dùng trong nấu ăn như thêm vào nước sốt salad hoặc mayonnaise tự làm. Pha loãng nó với nước và uống như một loại đồ uống. Liều lượng tiêu chuẩn dao động 1-2 thìa cà phê (5-10 ml) đến 1-2 thìa canh (15-30 ml) mỗi ngày, pha trong một cốc nước lớn.

Bạn nên bắt đầu với liều lượng nhỏ và tránh dùng quá nhiều. Quá nhiều giấm có thể gây ra các tác dụng phụ có hại, bao gồm mòn men răng và tương tác thuốc tiềm ẩn.

Bảo Bảo (Theo Healthline)