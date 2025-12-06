Lợi ích khi uống nước chanh ấm mỗi sáng

Uống nước chanh ấm mỗi sáng giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch, chống lão hóa, bù nước, giảm lo âu, hỗ trợ giảm cân, ngăn sỏi thận.

Một cốc nước chanh vào buổi sáng sớm là một loại "thuốc tiên" mà có thể cơ thể bạn đã bỏ lỡ. Bây giờ là lúc để tìm hiểu tại sao nó lại là thức uống phổ biến như vậy đối với các chuyên gia dinh dưỡng và cách nó có thể giúp bạn đạt được sức khỏe tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong một cuộc trò chuyện với Vogue, Kylie Bensley, chuyên gia dinh dưỡng kiêm người sáng lập Sulinu, cùng với chuyên gia dinh dưỡng Laura Prada, giám đốc Slow Life House, đã chia sẻ lý do tại sao nước chanh là thứ phải có hàng ngày.

Hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột

Uống một cốc nước chanh giúp khởi động quá trình tiêu hóa vào buổi sáng, đồng thời hỗ trợ giảm chứng ợ nóng và đầy hơi. Ngoài ra, nước chanh còn được biết là có khả năng kích thích sản xuất mật và dịch vị, giúp ngăn ngừa sự hình thành khí.

Một cốc nước chanh vào buổi sáng sớm là một loại "thuốc tiên" mà có thể cơ thể bạn đã bỏ lỡ. Ảnh: Bảo Bảo

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong khi vitamin C trong nước chanh giúp tăng cường hệ miễn dịch, thì vitamin B, canxi, sắt, magie, kali và các enzyme khác cũng làm phong phú thêm lợi ích này. Theo một nghiên cứu năm 2014 được công bố trên Journal of Nutrition and Metabolism, chanh chứa các khoáng chất giúp hạ huyết áp, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.

Chống lão hóa

Lượng lớn chất chống oxy hóa trong chanh giúp ngăn ngừa tổn thương từ các gốc tự do. Trong một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Frontiers, vỏ chanh được phát hiện có khả năng giảm căng thẳng oxy hóa trong các tế bào da và cũng giúp tăng cường collagen.

Bù nước

Bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước chanh giúp bạn đi đúng hướng với mục tiêu bù nước của mình.

Giảm lo lắng

Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên BMC cho thấy những bệnh nhân phẫu thuật chỉnh hình sử dụng chanh dưới dạng liệu pháp mùi hương đã giảm lo lắng trước khi thực hiện thủ thuật. Hít một hơi nước chanh trước khi uống có thể làm dịu tâm trí và các giác quan của bạn ngay từ sáng sớm.

Hỗ trợ duy trì cân nặng

Một nghiên cứu năm 2008 trên Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition chỉ ra rằng polyphenol trong chanh có thể ngăn chặn bệnh béo phì do chế độ ăn uống gây ra.

Ngăn ngừa sỏi thận

Một báo cáo năm 2024 từ American Kidney Fund cho biết cứ 10 nam giới thì có 1 người và 14 nữ giới thì có 1 người ở Mỹ bị ảnh hưởng bởi sỏi thận.

Heather Viola, trợ lý giáo sư nội khoa tổng quát tại Mount Sinai, giải thích rằng nước chanh giàu citrate, một hợp chất liên kết với canxi trong nước tiểu và giúp giảm sự hình thành các tinh thể có thể biến thành sỏi. Do đó, uống nước chanh làm tăng thể tích nước tiểu và pha loãng các chất hình thành sỏi trong một số trường hợp.

Song, cần lưu ý uống nước chanh khi bụng đói không lành mạnh vì nó có thể có tính axit và làm trầm trọng thêm các vấn đề tiêu hóa đã có từ trước. Ngoài ra, uống nước chanh hàng ngày có thể làm xói mòn men răng và do đó, tốt hơn nên uống bằng ống hút. Đồng thời, nên uống nước chanh ấm vì "ở cùng nhiệt độ với cơ thể, sẽ được hấp thụ nhanh hơn nhiều vì không phải giảm nhiệt độ để tiêu hóa".

Chọn một quả chanh có vỏ mỏng, rửa sạch và thái thành lát tròn. Cho chúng vào một cốc nước ấm mỗi sáng hoặc kết hợp với gừng băm nhỏ hoặc hương thảo (rosemary).

Mỹ Ý (Theo Times of India)