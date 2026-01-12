Lợi ích khi uống một cốc nước sau thức dậy

Uống nước sau khi thức dậy giúp bù nước, tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và thận thải độc hiệu quả hơn.

Bù nước và chất điện giải

Trong khi ngủ, cơ thể không nạp thức ăn hay nước, đồng thời vẫn mất nước qua hơi thở và mồ hôi, dẫn đến thiếu nước nhẹ khi thức dậy. Tình trạng này có thể khiến bạn mệt mỏi, giảm năng lượng, giảm tập trung và khó thực hiện các hoạt động thể chất. Uống nước ngay sau khi thức dậy có tác dụng bù nước, hồi phục năng lượng và tỉnh táo suốt hơn.

Thúc đẩy trao đổi chất

Uống nước khi bụng đói tạo hiệu ứng sinh nhiệt, làm tăng tốc độ trao đổi chất, nhờ cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn trong khi tiêu hóa. Thói quen này vào buổi sáng có thể hỗ trợ tiêu hao năng lượng trong suốt cả ngày, góp phần duy trì cân nặng và sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa và giải độc

Nước giúp vận chuyển thức ăn và chất thải qua ruột, duy trì đi ngoài đều đặn và tiêu hóa hiệu quả. Đồng thời, nước thúc đẩy thận hoạt động tốt, loại bỏ các chất độc và duy trì quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Cải thiện tâm trạng

Sau một đêm ngủ, não bộ mất nước nhẹ có thể dẫn đến mệt mỏi, giảm tập trung, kém tỉnh táo và hay quên. Uống nước sớm giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao tinh thần và sẵn sàng bắt đầu ngày mới.

Giảm mệt mỏi và đau đầu

Thiếu nước là nguyên nhân phổ biến gây mệt mỏi và đau đầu. Bổ sung nước ngay sau khi thức dậy cân bằng lượng chất lỏng, ngăn các triệu chứng này xuất hiện, đồng thời cung cấp năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động cả ngày.

Một số cách uống nước có lợi vào buổi sáng:

Uống 1-2 cốc (250-500 ml) nước ngay sau khi thức dậy để bù lại lượng chất lỏng đã mất.

Không nên dùng đồ uống có đường hoặc caffeine (lúc đói) vào buổi sáng gây khát hơn.

Chọn nước ở nhiệt độ phòng hoặc hơi ấm. Nước ấm dễ uống hơn và hỗ trợ tiêu hóa.

Người tập thể dục nhiều nên uống thêm nước sau đó để giữ đủ nước cho thể.

Uống nước ngay sau khi thức dậy rất tốt cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, một số người cần thận trọng như mắc bệnh thận, suy tim hoặc các bệnh tim khác, các vấn đề về dạ dày như trào ngược dạ dày thực quản (nên đợi một lúc hoặc uống từng ngụm nhỏ). Người bị phù nề hoặc giữ nước cần kiểm soát lượng nước, vì uống quá nhiều, quá nhanh có thể làm tình trạng nặng thêm. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết được lượng nước uống tốt cho sức khỏe.

Bảo Bảo (Theo Times of India)