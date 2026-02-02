Lợi ích của phương pháp nhịn ăn gián đoạn

Áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn có thể mang lại lợi ích cho tim mạch, giảm viêm, cải thiện quá trình sửa chữa tế bào và giúp đốt cháy chất béo.

Nhịn ăn gián đoạn là chế độ ăn trong đó người thực hiện luân phiên giữa thời gian ăn và nhịn ăn. Có nhiều hình thức phổ biến như phương pháp 16:8 và 5:2.

Với phương pháp 16:8, người thực hiện nhịn ăn liên tục 16 giờ và ăn trong khung 8 giờ, ưu tiên thực phẩm lành mạnh.

Chế độ 5:2 gồm 5 ngày ăn uống bình thường trong tuần và 2 ngày còn lại hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể.

Áp dụng nhịn ăn gián đoạn đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thay đổi chức năng của hormone, tế bào và gene

Khi nhịn ăn trong một khoảng thời gian, cơ thể xảy ra nhiều thay đổi sinh lý, bao gồm điều chỉnh hormone, huy động mỡ dự trữ và kích hoạt các cơ chế sửa chữa tế bào. Dưới đây là những thay đổi thường gặp khi áp dụng nhịn ăn gián đoạn:

Mức insulin: Nồng độ insulin trong máu giảm đáng kể, từ đó thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Hormone tăng trưởng (HGH): Nồng độ HGH có thể tăng lên rõ rệt, giúp tăng đốt mỡ, hỗ trợ duy trì khối cơ và mang lại nhiều lợi ích chuyển hóa khác.

Sửa chữa tế bào: Cơ thể kích hoạt các quá trình sửa chữa quan trọng, bao gồm loại bỏ các thành phần tế bào bị hư hỏng.

Biểu hiện gene: Một số gene và phân tử liên quan đến tuổi thọ và khả năng bảo vệ cơ thể trước bệnh tật có những thay đổi theo hướng có lợi.

Giảm cân

Nhìn chung, nhịn ăn gián đoạn sẽ khiến bạn ăn ít bữa hơn. Trừ khi bạn bù lại bằng cách ăn nhiều hơn trong các bữa ăn khác, cơ thể sẽ hấp thụ ít calo hơn.

Nhịn ăn gián đoạn có thể cải thiện hoạt động của một số hormone liên quan đến kiểm soát cân nặng, giúp giảm cân. Nồng độ insulin giảm, trong khi hormone tăng trưởng (HGH) và norepinephrine tăng lên, từ đó thúc đẩy quá trình phân giải chất béo và cơ thể sử dụng mỡ làm nguồn năng lượng hiệu quả hơn. Phương pháp này hỗ trợ cải thiện trao đổi chất, tăng tiêu hao năng lượng và giảm nguy cơ thừa cân, béo phì.

Giảm kháng insulin

Nhịn ăn gián đoạn có thể cải thiện độ nhạy insulin, giúp giảm lượng đường trong máu, từ đó giảm nguy cơ tiến triển thành bệnh tiểu đường type 2.

Giảm căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm

Căng thẳng oxy hóa là một trong những yếu tố góp phần gây lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Nó liên quan đến các phân tử không ổn định gọi là gốc tự do, phản ứng với các phân tử quan trọng khác, chẳng hạn như protein và DNA, gây tổn thương cho chúng. Áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn có thể tăng cường khả năng chống lại stress oxy hóa của cơ thể, góp phần đẩy lùi viêm nhiễm - yếu tố chính khác gây ra nhiều bệnh.

Có lợi cho tim mạch

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Nguy cơ mắc bệnh tim mạch chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố sức khỏe khác nhau. Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, trong khi những yếu tố khác giúp giảm nguy cơ nếu được kiểm soát tốt.

Nhịn ăn gián đoạn được cho là có thể giảm một số yếu tố nguy cơ gây bệnh tim, bao gồm huyết áp cao, triglyceride máu, cholesterol toàn phần và LDL (xấu), các chỉ số viêm nhiễm...

Kích hoạt các quá trình sửa chữa tế bào khác nhau

Khi bạn nhịn ăn, các tế bào trong cơ thể bắt đầu quá trình loại bỏ chất thải tế bào gọi là tự thực bào. Trong quá trình này, các tế bào phân giải và chuyển hóa các protein bị hư hỏng và rối loạn chức năng tích tụ bên trong theo thời gian. Việc tăng cường tự thực bào có vai trò bảo vệ, góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh, trong đó có bệnh Alzheimer.

Có lợi cho não bộ

Nhịn ăn gián đoạn có thể cải thiện nhiều yếu tố chuyển hóa quan trọng đối với sức khỏe não bộ, bao gồm giảm stress oxy hóa và viêm, kiểm soát đường huyết và tình trạng kháng insulin. Nó cũng góp phần làm tăng hàm lượng loại hormone não gọi là BDNF. Sự suy giảm BDNF có liên quan đến trầm cảm và một số rối loạn thần kinh khác.

