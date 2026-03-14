Lợi ích của dưa chuột với làn da

Dưa chuột cung cấp vitamin C, chứa khoảng 96% nước, có thể được sử dụng như một biện pháp chăm sóc bổ trợ, kết hợp với chế độ sinh hoạt và chăm sóc da phù hợp.

Trong đường ruột, dưa chuột cung cấp vitamin C và axit caffeic chống viêm. Khi sử dụng trên da, những dưỡng chất này có thể mang lại hiệu quả tích cực. Dưới đây là một số cách đơn giản có thể tận dụng dưa chuột để chăm sóc da.

Giảm bọng mắt

Thiếu ngủ hoặc căng thẳng có thể khiến vùng da quanh mắt sưng và mệt mỏi. Thái vài lát dưa chuột ướp lạnh đặt lên mắt trong vài phút có thể làm mát, giảm sưng và mang lại cảm giác dễ chịu.

Nước ép dưa chuột chứa vitamin C và axit folic hỗ trợ làm dịu vùng da quanh mắt, giúp mắt trông tươi tỉnh hơn. Tuy nhiên, không nên dùng dưa chuột không thể thay thế hoàn toàn kem dưỡng mắt. Để giữ ẩm, bạn nên kết hợp sử dụng kem dưỡng mắt phù hợp.

Làm dịu da bị cháy nắng hoặc tổn thương

Dù bạn dùng kem chống nắng, da vẫn có thể bị cháy nắng sau khi tiếp xúc lâu với ánh mặt trời. Nước dưa chuột có tác dụng làm mát, giúp làm dịu vùng da bị kích ứng hoặc bỏng nắng nhẹ. Sử dụng nước dưa chuột như toner tự nhiên để xịt lên da có thể tạo cảm giác mát và giảm khó chịu.

Cách làm: Rửa sạch, gọt vỏ và thái lát dưa chuột rồi đun nhỏ lửa với lượng nước vừa đủ trong khoảng 5-7 phút. Sau đó xay nhuyễn hỗn hợp và lọc qua rây hoặc vải lọc để lấy phần nước. Cho dung dịch vào bình xịt đã khử trùng, có thể thêm một thìa cà phê nước hoa hồng hoặc nước cây phỉ để tăng khả năng dưỡng ẩm. Nên sử dụng trong 3-4 ngày vì hỗn hợp không chứa chất bảo quản.

Làm mặt nạ giảm kích ứng và mụn trứng cá

Dưa chuột có đặc tính làm dịu nên thường được dùng trong các loại mặt nạ tự nhiên hay giảm mụn trứng cá. Khi kết hợp với đất sét bentonite, hỗn hợp này có thể hút bớt dầu thừa và giảm kích ứng da.

Với làn da dễ nổi mụn, nước dưa chuột đôi khi được dùng để pha loãng các loại tinh dầu mạnh như tinh dầu tràm trà nhằm hạn chế nguy cơ gây khô hoặc kích ứng da. Áp các lát dưa chuột trực tiếp lên da, các nốt mụn hoặc đặt dưới mặt nạ giấy cũng có thể mang lại lợi ích.

Rửa mặt bằng nước dưa chuột

Nước ép dưa chuột có thể dùng để rửa mặt nhẹ nhàng vào buổi sáng hoặc để làm mát da trong ngày. Một số người kết hợp nước dưa chuột với các thành phần tự nhiên khác như nha đam, trà xanh để tăng hiệu quả làm dịu. Bạn cũng có thể vỗ nhẹ nước dưa chuột lên mặt để cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo bất cứ lúc nào trong ngày.

Mặt nạ dưỡng ẩm

Nhờ hàm lượng nước cao, dưa chuột thường được dùng trong các loại mặt nạ dưỡng ẩm tự nhiên. Khi kết hợp với mật ong, sữa chua hoặc yến mạch, hỗn hợp này có thể làm dịu da, cung cấp độ ẩm nhẹ và hỗ trợ tẩy tế bào chết.

Kết hợp các sản phẩm chăm sóc da

Bên cạnh thoa ngoài da, ăn dưa chuột hoặc thêm lát dưa chuột vào nước uống cũng giúp tăng lượng nước nạp vào cơ thể. Duy trì đủ nước hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm sức khỏe làn da.

Một số lưu ý

Dù có thể hỗ trợ làm dịu và cấp ẩm cho da, dưa chuột không phải là giải pháp cho mọi vấn đề da liễu.

Không làm trắng da rõ rệt: Chưa có nghiên cứu cho thấy dưa chuột có thể làm trắng hoặc sáng da đáng kể. Việc da sáng hơn thường liên quan đến quá trình thay mới tế bào da.

Không thay thế kem dưỡng ẩm: Dưa chuột chứa nhiều nước nhưng không đủ để giữ ẩm lâu dài cho da. Sau khi dùng các phương pháp tự nhiên từ dưa chuột, bạn vẫn cần thoa kem dưỡng ẩm.

Không cung cấp đủ vitamin cho da: Dưa chuột có vitamin C, K và nhóm B, nhưng hàm lượng khi sử dụng trực tiếp lên da thường không đủ để giải quyết các vấn đề da nghiêm trọng.

Bảo Bảo (Theo Healthline)