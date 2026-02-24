Chạy bộ một mình phản ánh sức mạnh nội tại của runner

Chạy bộ một mình được xem là hình thức rèn luyện khả năng tự nhận thức và tăng cường sức bền nội tại.

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, hình ảnh những tập thể mặc đồng phục, check-in sau buổi long run đã trở thành biểu tượng quen thuộc của phong trào marathon. Tuy nhiên, một bộ phận runner vẫn lựa chọn tập luyện một mình, không phải vì thiếu bạn đồng hành, mà vì họ tìm thấy giá trị sâu sắc hơn.

Rèn luyện năng lực tự điều chỉnh

Theo tâm lý học thể thao, khái niệm "self-regulation" - khả năng tự điều chỉnh hành vi và cảm xúc - được xem là một trong những yếu tố dự báo thành tích bền vững. Theo phân tích tổng hợp đăng trên Journal of Applied Sport Psychology, VĐV có mức tự điều chỉnh cao thường duy trì động lực dài hạn tốt hơn và ít bị phụ thuộc vào ngoại cảnh.

Chạy bộ một mình tạo ra môi trường để rèn luyện năng lực này. Không có tiếng trò chuyện, không có nhịp độ nhóm để bám theo, runner buộc phải tự cảm nhận cơ thể, kiểm soát pace và đưa ra quyết định.

Chạy một mình là khoảng lặng cần thiết với nhiều người trong nhịp sống bận rộn. Ảnh: Freepik

Không chỉ nâng cao hiệu suất, lợi ích còn mở rộng sang khía cạnh nhận thức. Khảo sát của Đại học Stanford năm 2014 cho thấy các hoạt động vận động nhịp điệu cá nhân như đi bộ hoặc chạy một mình có thể làm tăng khả năng sáng tạo lên đến 60% so với khi ngồi yên. Điều này lý giải vì sao nhiều runner thường nảy ra ý tưởng đột phá hoặc giải quyết được bế tắc công việc ngay trên đường chạy.

Lắng nghe cơ thể

Nếu "self-regulation" thiên về kiểm soát hành vi và cảm xúc, thì "body awareness" - nhận thức cơ thể - lại liên quan trực tiếp đến cảm giác sinh lý.

Khi chạy theo nhóm, sự chú ý thường hướng ra bên ngoài: duy trì đội hình, bắt nhịp trò chuyện, theo kịp người phía trước. Ngược lại, khi chạy một mình, tiếng ồn xung quanh lắng xuống, nhường chỗ cho những tín hiệu cơ thể: nhịp thở thay đổi, bước chân nặng dần, cảm giác căng ở bắp chân hay gân kheo.

Chính sự tập trung này giúp runner phát hiện sớm dấu hiệu quá tải. Theo Hiệp hội Y học Thể thao Mỹ (ACSM), việc nhận diện và điều chỉnh sớm các tín hiệu căng cơ giúp giảm đáng kể nguy cơ chấn thương do vận động lặp đi lặp lại - nỗi ám ảnh phổ biến của runner phong trào.

Nam runner độc hành dưới mưa tại VnExpress Marathon All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Tự đối thoại để rèn ý chí

Khoảnh khắc cơ thể và tâm trí cùng lúc muốn bỏ cuộc là trải nghiệm quen thuộc với mọi runner đường dài. Ở nhóm chạy, sự cổ vũ từ đồng đội có thể kéo bạn đi tiếp. Nhưng khi độc hành, bạn phải học cách vừa là người tự phê bình, vừa là người tự động viên bản thân.

Tâm lý học thể thao gọi đây là quá trình "self-talk" - tự trò chuyện với chính mình. Nghiên cứu đăng trên Medicine & Science in Sports & Exercise cho thấy việc sử dụng self-talk tích cực có thể cải thiện thành tích sức bền từ 2 đến 5% ở các bài kiểm tra thời gian.

Khi luyện tập một mình, runner dần học cách nhận diện những tiếng nói tiêu cực trong đầu như "Dừng lại đi", "Mệt quá rồi",... rồi chủ động thay thế chúng bằng những lời tự nhủ tích cực hơn: "Chỉ thêm 500 m nữa thôi" hoặc "Mình vẫn làm được"... Mỗi lần vượt qua, hệ thần kinh ghi nhận một trải nghiệm thành công, góp phần củng cố ý chí.

Tự do chiến thuật

Với runner phong trào từ 26 đến 45 tuổi - nhóm tuổi chiếm tỷ trọng lớn trong các giải marathon tại Việt Nam, lịch trình thường bị chi phối bởi công việc và gia đình. Một buổi chạy solo là khoảng thời gian hiếm hoi họ hoàn toàn làm chủ thế giới của mình.

Nếu cảm thấy hưng phấn, họ có thể tăng pace từ km thứ 5. Nếu muốn dừng lại vài phút để giãn cơ hoặc hít thở sâu, cũng không ai thúc giục phía sau. Thậm chí giữa chừng, họ có thể rẽ sang một con đường khác nếu muốn thử điều mới.

Sự tự do này giúp duy trì động lực nội tại - khái niệm được Đại học Rochester (Mỹ) mô tả trong Thuyết Tự Quyết (Self-Determination Theory) là một trong ba nhu cầu tâm lý cơ bản giúp một người tạo thói quen lâu dài, bên cạnh năng lực và sự kết nối.

Wendwesen Tilahun Damte độc hành trên đường đua trước khi cán đích VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2025 với thông số 2:32:34. Ảnh: VnExpress Marathon

Biến cuộc chạy thành buổi hẹn hò với chính mình

Các chuyên gia tâm lý thể thao cho rằng, để tối ưu lợi ích tinh thần từ việc chạy một mình, runner nên bước ra khỏi nhà với chủ đích rõ ràng, thay vì chỉ hoàn thành cho đủ giáo án. Mục tiêu có thể đơn giản là suy nghĩ về một kế hoạch mới, nghe trọn vẹn một podcast, hay đơn giản là tận hưởng bình minh. Khi đó, chạy bộ không còn là bài tập ép buộc, mà có ý nghĩa tâm lý.

Khi hoạt động thể chất gắn với cảm xúc tích cực và lựa chọn chủ động, não sẽ hình thành liên kết bền vững giữa vận động và phần thưởng tâm lý. Điều này làm tăng khả năng duy trì thói quen dài hạn - yếu tố then chốt để runner gắn bó với đường chạy.

Tất nhiên, chạy một mình không có nghĩa là bài xích việc chạy nhóm. Tinh thần đồng đội và năng lượng đám đông tạo ra những giá trị không thể thay thế. Nhưng khi biết cách linh hoạt giữa hai trạng thái, runner sẽ tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh cộng đồng và sức mạnh nội tại - hai nguồn nhiên liệu bền bỉ nhất trên hành trình chinh phục marathon.

Hải Long