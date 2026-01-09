6 lợi ích của bia khi dùng đúng cách với runner

Uống bia sau khi chạy bộ thường bị xem là thói quen xấu, nhưng nếu dùng đúng mức và đúng thời điểm, đồ uống này có thể mang lại một số lợi ích cho runner.

Một ly bia sau buổi chạy không chỉ là phần thưởng. Với nhiều runner, đó là cách hạ nhịp, kết nối bạn chạy và tạo thêm một điểm tựa tinh thần để duy trì thói quen tập luyện. Khi dùng ở mức nhẹ, bia có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe người chạy bộ.

Tốt cho tim mạch

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa tiêu thụ rượu bia và bệnh tim mạch do Phó giáo sư Paul E. Ronksley cùng cộng sự công bố năm 2011 cho thấy nhóm uống mức nhẹ đến vừa có xu hướng giảm nguy cơ một số biến cố tim mạch, đặc biệt là bệnh mạch vành, so với nhóm không uống hoặc uống nhiều.

Uống bia là lựa chọn yêu thích của nhiều runner sau khi hoàn thành một cuộc đua. Ảnh: Freepik

Với runner, tim mạch là "động cơ" của mọi buổi chạy. Bia được xem là lựa chọn có lợi cho hệ tuần hoàn nhờ chứa các hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, polyphenol từ ngũ cốc và hoa bia, cùng một số vitamin nhóm B từ quá trình lên men, góp phần hỗ trợ sức khỏe mạch máu và khả năng vận chuyển oxy.

Phòng cảm lạnh và virus

Một lợi ích khác thường được nhắc đến là khả năng hỗ trợ miễn dịch. Trong nghiên cứu năm 2012, tiến sĩ Johannes Scherr theo dõi 277 runner tham dự Munich Marathon và ghi nhận nhóm sử dụng bia không cồn giàu polyphenol ít bị cảm lạnh, triệu chứng virus hơn và thời gian hồi phục cũng ngắn hơn.

Bia không cồn giúp cân bằng điện giải

Trong điều kiện thi đấu nóng ẩm, runner ra mồ hôi nhiều, dễ rơi vào trạng thái uống nước vẫn khát, chuột rút và uể oải. Khi đó, vấn đề không chỉ là bù nước, mà còn bù điện giải, đặc biệt là natri, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác tỉnh táo và khả năng duy trì nhịp chạy.

Nghiên cứu trên tạp chí Nutrients cho thấy dùng bia không cồn trước vận động giúp duy trì cân bằng điện giải tốt hơn so với uống nước trong bối cảnh thử nghiệm, trong khi bia có cồn có xu hướng làm bất lợi một số chỉ số cơ thể.

Giúp xương chắc khỏe

Chạy bộ là môn chịu lực, mỗi bước chân đều tạo tác động lên xương, khớp. Với runner, mật độ xương tốt giúp hấp thụ va chạm tốt hơn, cơ thể chịu tải tốt hơn, ít gặp các vấn đề như đau xương cẳng chân, hoặc gãy mỏi.

Runner trò chuyện, uống bia sau khi tham dự VnExpress Marathon Quy Nhơn 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Nghiên cứu trên The American Journal of Clinical Nutrition ghi nhận nhóm uống bia hoặc vang ở mức vừa có mật độ khoáng xương vùng hông và cột sống cao hơn. Ngược lại, khi lượng uống tăng lên trên 2 ly mỗi ngày, kết quả cho thấy mật độ khoáng xương có xu hướng giảm, về lâu dài kéo theo loãng xương, dễ chấn thương hơn.

Giảm căng thẳng

Sau buổi chạy dài, cơ thể thường còn căng ở vai gáy, hông lưng, kèm cảm giác "đầu vẫn chạy". Một ly bia mát, nhất là khi uống chậm, dễ tạo cảm giác thả lỏng, giúp bạn chuyển trạng thái từ gắng sức sang nghỉ ngơi.

Bia thường đi kèm với cảm giác sống chậm lại, đòi hỏi người dùng ngồi xuống, ăn uống, trò chuyện. Với runner, đó là phần thưởng tinh thần, giúp bản thân không bị cuốn vào lối sống chỉ toàn giáo án và đồng hồ, từ đó giữ được động lực dài hạn.

Ngủ ngon hơn

Giấc ngủ là giai đoạn phục hồi quan trọng nhất của runner, nhưng cũng là thứ dễ bị "hi sinh" vì lịch làm việc, mối quan hệ hoặc thói quen khác. Với một số runner, một ly bia nhỏ giúp cơ thể khép lại một ngày dễ hơn.

Trong bia có những thành phần như lactoflavin và nicotinic acid, những chất thường được xem là có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Nếu bạn chọn bia có cồn, tốt hơn hết là giữ ở mức thấp nhất có thể và tránh uống sát giờ lên giường, để vẫn có thể đảm bảo giấc ngủ.

Lưu ý

Các lợi ích này chỉ phù hợp khi bia được dùng ở mức nhẹ. Với bia có cồn, khuyến nghị phổ biến là tối đa một ly 330-355 ml mỗi ngày với nữ và hai ly với nam. Bia nên xuất hiện sau khi runner đã bù nước và nạp lại năng lượng. Nếu ưu tiên phục hồi và giấc ngủ, bia không cồn là lựa chọn phù hợp hơn, đặc biệt trong giai đoạn tăng tải tập luyện.

Hải Long (theo Women's running)