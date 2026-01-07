Màn hình iPhone Fold hé lộ tại CES 2026

Công nghệ tấm nền OLED gập không nếp gấp, được cho là sẽ trang bị trên iPhone Fold và Galaxy Z Fold8, vừa xuất hiện ngắn ngủi tại triển lãm CES 2026.

Tấm nền OLED không nếp gấp của Samsung. Ảnh: SamMobile

Tại CES 2026, diễn ra ngày 6-9/1 ở Las Vegas, Samsung Display gây bất ngờ khi trưng bày nguyên mẫu tấm nền OLED không nếp gấp. Tuy nhiên, khu vực có tên Crease Test (Kiểm tra nếp gấp) nhanh chóng bị gỡ bỏ sau khi một số nguồn tin cho biết đây là linh kiện cốt lõi mà Apple sẽ đưa vào điện thoại gập iPhone Fold, dự kiến ra mắt tháng 9.

Theo SamMobile, tấm nền mới hoàn toàn phẳng, không có dấu vết của nếp gấp khi so sánh trực tiếp với Galaxy Z Fold7 hiện tại. Đây được xem là bước tiến lớn giúp khắc phục điểm yếu lớn nhất của điện thoại màn hình gập nhiều năm qua.

Bí mật đằng sau màn hình phẳng này nằm ở cấu trúc tấm đệm kim loại bên dưới tấm nền OLED. Thay vì tấm kim loại nguyên khối, Samsung sử dụng công nghệ khoan laser để tạo các lỗ siêu nhỏ trên bề mặt kim loại, giúp phân tán áp suất khi gập và triệt tiêu nếp hằn ở giữa.

Chuyên gia phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo cho biết, công ty Fine M-Tec của Hàn Quốc là đơn vị cung cấp tấm đệm kim loại đặc biệt này cho cả Samsung và Apple. Công nghệ mới không chỉ giúp màn hình có tính thẩm mỹ hơn mà còn được kỳ vọng kéo dài tuổi thọ của thiết bị qua hàng trăm nghìn lần gập mở.

Dù dùng chung công nghệ màn hình từ Samsung Display, iPhone Fold và Galaxy Z Fold8 sẽ vẫn có những đặc điểm riêng. Apple được cho là đã tự thiết kế phương pháp cán màng và quy trình xử lý vật liệu riêng để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về độ bền và hiển thị của hãng.

Về kích thước, iPhone Fold được dự đoán có bề ngang lớn và nhỏ hơn smartphone gập hiện có trên thị trường. Trong khi Galaxy Z Fold8 tiếp tục duy trì thiết kế hiện tại, iPhone Fold có thể sở hữu màn hình ngoài khoảng 5,3-5,5 inch và màn hình trong 7,5-7,8 inch, tạo ra tỷ lệ khung hình 4:3 khi mở, tối ưu hơn cho việc đọc văn bản và xem ảnh.

Việc Samsung hé lộ tấm nền không nếp gấp khớp với các báo cáo từ tháng 7/2025 rằng hãng đã thiết lập một dây chuyền sản xuất riêng biệt dành cho Apple. Các nhà quan sát nhận định, yêu cầu khắt khe của Apple đã nâng mức tiêu chuẩn chung của toàn lĩnh vực điện thoại gập lên một tầm mới.

Nếu các tin đồn chính xác, iPhone Fold sẽ được sản xuất hàng loạt giữa năm nay và chính thức ra mắt đầu tháng 9. Sự xuất hiện của Apple trong phân khúc, kết hợp với công nghệ màn hình tiên tiến, được kỳ vọng tạo ra cú hích giúp điện thoại gập trở nên phổ biến thay vì chỉ dành cho nhóm khách hàng yêu thích công nghệ mới.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors)