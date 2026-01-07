Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2026 quy tụ hàng loạt thiết bị và giải pháp độc đáo, chủ yếu liên quan đến robot và AI.

Diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) ngày 6-9/1, CES 2026 tiếp tục có sự góp mặt của hàng nghìn công ty công nghệ trên thế giới về phần mềm, phần cứng, giải pháp. Trong đó, các hãng đưa ra loạt sản phẩm hoặc nguyên mẫu độc đáo nhưng tiềm năng ứng dụng cao.

Lego thông minh

Lego giới thiệu hệ thống Smart Play như một bước tiến trong cách trẻ em tương tác với đồ chơi xếp hình. Thay vì lắp ghép thụ động, các mảnh ghép Lego có khả năng tương tác nhờ cảm biến, đèn LED, nhưng không có màn hình.

Một "viên gạch" Lego Smart Play. Ảnh: Lego

Smart Play gồm những mảnh ghép thông minh Smart Bricks 2x2 và 2x4, Smart Tag và nhân vật nhỏ Smart Minifigures. Smart Bricks có ID duy nhất, trang bị chip mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) độc quyền, sử dụng định vị từ trường gần để nhận diện xung quanh. Lego cũng phát triển giao thức BrickNet qua Bluetooth, cho phép các mảnh ghép nhận diện lẫn nhau và hoạt động đồng bộ, đồng thời được mã hóa nâng cao cùng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư.

Hai bộ Lego Smart Play đầu tiên đều lấy chủ đề phim Star Wars, là Luke's Red Five X-wing giá 70 USD và Throne Room Duel and A-wing giá 160 USD, bán từ tháng 3.

Dao siêu âm cho nhà bếp

Loạt thiết bị độc đáo tại CES 2026 Khả năng thái bánh mỳ thành lát mỏng của dao C-200. Video: Seattle Ultrasonics

C-200 Ultrasonic Chef's Knife của Seattle Ultrasonics (Mỹ) là dao siêu âm đầu tiên trên thế giới. Bên cạnh lưỡi dao sắc bén từ thép AUS-10 của Nhật Bản, công nghệ siêu âm giúp tăng hiệu suất cắt lên 50% nhờ lưỡi dao rung hơn 30.000 lần mỗi giây.

Với tính năng này, C-200 có thể thái bánh mỳ hoặc thực phẩm khó dùng dao theo cách thông thường thành lát siêu mỏng. Tuy nhiên, giá của sản phẩm lên tới 399 USD, đắt gấp nhiều lần dao thông thường.

Tai nghe xoay thành loa di động

Hai trạng thái của tai nghe Neo Hybrid. Ảnh: TDM

Neo Hybrid của startup âm thanh TDM (Mỹ) là mẫu tai nghe đầu tiên trên thế giới có thể "hô biến" thành loa di động trong vài giây. Sản phẩm có thiết kế dạng module, cho phép biến đổi từ tai nghe chụp tai thành loa Bluetooth nhỏ gọn với thao tác xoay cổ tay, không cần bổ sung phụ kiện.

Thiết bị sử dụng bốn củ loa 40 mm tinh chỉnh độc lập, điều khiển bởi hai bộ khuếch đại tích hợp với hai loa hướng vào tai và hai loa hướng ra ngoài. TDM cho biết cách làm này mang lại âm thanh sắc nét, chi tiết khi sử dụng như tai nghe và âm lượng khá tốt khi dùng làm loa. Sản phẩm có thời lượng pin 200 tiếng khi ở chế độ tai nghe và 10 tiếng ở chế độ loa, có giá 249 USD và bán cuối tháng 1.

Smartphone có cánh tay robot

Điện thoại gắn cánh tay robot chứa ống kính Robot Phone của Honor Nguyên mẫu Robot Phone của Honor tại CES 2026. Video: Cnet

Honor mang đến CES 2026 mẫu Robot Phone - điện thoại gắn cánh tay robot chứa ống kính. Khi đóng, mặt sau vẫn giống smartphone phổ thông với cụm camera lớn màu đen. Khi được kích hoạt, cánh tay robot mở ra, giúp ống kính xoay chuyển linh hoạt ở nhiều góc độ. Thiết kế này gần giống dòng camera chống rung DJI Osmo Pocket, nhưng được thu nhỏ, nằm gọn trong smartphone.

Tuy nhiên, Honor vẫn giữ kín thông số kỹ thuật, cấu hình như chip xử lý, dung lượng pin, độ phân giải camera. Công ty cho biết sẽ bán máy vào tháng 3 tại Trung Quốc.

Nhẫn AI "lắng nghe" cuộc họp

Nhẫn thông minh Vocci AI. Ảnh: Vocci

Nhẫn thông minh Vocci AI được giới thiệu là "trợ lý cá nhân trong công việc" khi có thể ghi âm cuộc họp. Thay vì tự động ghi, người dùng cần kích hoạt phím trên thân nhẫn. Một phím khác nhỏ hơn cho phép đánh dấu các đoạn hội thoại quan trọng.

Trên phần mềm đi kèm, AI có thể tóm lược nội dung, những nội dung quan trọng đã đánh dấu sẽ được bôi đỏ. Nhẫn hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ. Thiết bị dày 2,8 mm và rộng 6,8 mm, tương tự nhẫn thông thường. Vocci cho biết sản phẩm được bán trong tháng 2, nhưng chưa công bố giá.

Sạc tự nhận biết iPhone, iPad

Anker Nano Charger. Ảnh: Anker

Hãng phụ kiện Anker công bố ba giải pháp sạc mới tại CES 2026, trong đó nổi bật là bộ Nano Charger với một cổng duy nhất có công suất tối đa 45 W. Điểm đặc biệt trên củ sạc là khả năng nhận biết các mẫu iPhone từ dòng iPhone 15 trở lên và iPad Pro từ năm 2020 trở đi.

Khi kết nối, Nano Charger sẽ tự điều chỉnh công suất dựa trên từng dòng iPhone, sau đó chia ra ba giai đoạn để quản lý nhiệt độ nhằm giúp kéo dài tuổi thọ pin. Củ sạc cũng trang bị màn hình hiển thị thông số và hiệu ứng tương tác. Sản phẩm bán cuối tháng 1 với giá 40 USD.

Robot hình người "osin" của LG

Robot CLOiD của LG. Ảnh: LG

Robot gia đình CLOiD được LG thiết kế hướng đến hỗ trợ công việc nhà, từ khởi động chu trình giặt, gấp quần áo, lấy đồ ra khỏi máy rửa bát, phục vụ thức ăn đến điều khiển thiết bị thông minh trong nhà. Robot có phần đầu tích hợp màn hình, loa, camera và cảm biến giúp giao tiếp bằng giọng nói, biểu cảm và học thói quen người dùng để tương tác tự nhiên hơn.

CLOiD sở hữu hai cánh tay với nhiều khớp hoạt động linh hoạt, cùng bàn tay với các ngón chuyển động độc lập, cho phép xử lý tác vụ tinh vi. Thân robot sử dụng hệ thống di chuyển bằng bánh xe tương tự robot hút bụi của LG, nhưng chỉ có thể lấy đồ từ độ cao từ đầu gối trở lên. LG trình chiếu robot trong nhiều kịch bản thực tế tại CES 2026, nhưng chưa đề cập thời gian thương mại hóa.

Kính thông minh tích hợp eSim

Kính X3 Pro Project eSim của RayNeo. Ảnh: RayNeo

X3 Pro Project eSim của RayNeo được đánh giá là bước tiến tiếp theo trong lĩnh vực kính thông minh. So với các sản phẩm khác vốn phải phụ thuộc smartphone, kính này tích hợp eSim hỗ trợ 4G, cho phép gọi điện, kết nối Internet mà không cần ghép nối với thiết bị di động.

Kính thông minh của RayNeo cũng đem lại trải nghiệm thực tế tăng cường (AR) liền mạch, khi cung cấp tính năng phát nhạc trực tuyến, dịch thuật thời gian thực sang 14 ngôn ngữ, tự động sao lưu ảnh/video lên đám mây tức thì. X3 Pro Project eSim có giá 300 USD.

Bảo Lâm tổng hợp