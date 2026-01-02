TSMC sản xuất hàng loạt chip 2 nm 'tiên tiến nhất'

Gã khổng lồ công nghệ TSMC bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2 nm tại nhà máy Fab 20 và Fab 22 của công ty ở Đài Loan.

"Chip 2 nm (N2) của TSMC đã bắt đầu sản xuất đại trà vào quý IV/2025 theo đúng kế hoạch", TSMC thông báo trên website. Công ty cho biết, đây sẽ là công nghệ tiên tiến nhất trong ngành chip về cả mật độ bóng bán dẫn lẫn hiệu quả năng lượng.

Bên ngoài trụ sở chính của TSMC ở Đài Loan. Ảnh: TSMC

Theo TSMC, công nghệ N2 với cấu trúc bóng bán dẫn nanosheet tiên tiến hàng đầu sẽ mang lại lợi ích về điện và hiệu năng toàn diện, giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điện toán tiết kiệm năng lượng.

Gã khổng lồ công nghệ IBM cũng cho biết, công nghệ chip mới sẽ giúp tăng tốc laptop, giảm lượng phát thải carbon của các trung tâm dữ liệu và cho phép xe tự lái phát hiện vật thể nhanh hơn. "Điều này mang lại lợi ích cho cả thiết bị tiêu dùng vì cho phép AI trên thiết bị chạy nhanh hơn, mạnh hơn, lẫn chip AI trong trung tâm dữ liệu vì giúp chạy những mô hình lớn hiệu quả hơn", Jan Frederik Slijkerman, chiến lược gia cấp cao tại ngân hàng ING (Hà Lan), cho biết.

Slijkerman nhận định, sản xuất chip 2 nm vô cùng khó và tốn kém, đòi hỏi máy quang khắc tiên tiến, kiến thức sâu rộng về quy trình sản xuất và đầu tư khổng lồ. Chỉ một số ít công ty như TSMC, Samsung (Hàn Quốc), Intel (Mỹ) đủ khả năng làm điều này.

Theo nhà phân tích Joanne Chiao của TrendForce, TSMC đang dẫn đầu, trong khi hai công ty còn lại "vẫn trong giai đoạn cải thiện năng suất" và thiếu khách hàng lớn. Nhà sản xuất chip Rapidus cũng đang xây nhà máy ở miền bắc Nhật Bản cho chip 2 nm, dự kiến bắt đầu sản xuất đại trà năm 2027.

TSMC là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt AI. Nvidia và Apple, hai khách hàng lớn của công ty, đầu tư hàng tỷ USD cho chip, máy chủ cũng như trung tâm dữ liệu. Hơn một nửa lượng chip của thế giới và gần như mọi chip tiên tiến nhất dùng cho AI đều được chế tạo tại Đài Loan. TSMC hiện đã đầu tư vào các cơ sở sản xuất chip tại Mỹ, Nhật Bản, Đức để đáp ứng nhu cầu tăng cao về chip.

Theo công ty nghiên cứu Gartner (Mỹ), chi tiêu liên quan đến AI đang tăng mạnh trên thế giới, ước tính đạt khoảng 1,5 nghìn tỷ USD năm 2025 và vượt 2 nghìn tỷ USD năm 2026 - gần bằng 2% GDP toàn cầu.

Thu Thảo (Theo AFP)