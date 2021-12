Loạt phim ra rạp Việt tháng 12

Nhiều bom tấn hành động, siêu anh hùng như "Người Nhện 3", "Ma trận 4" ra rạp dịp cuối năm sau quãng thời gian bị hoãn chiếu vì dịch.

Eternals (Chủng tộc bất tử)

Khởi chiếu: 3/12

Thể loại: Siêu anh hùng

Trailer Eternals Trailer "Eternals". Video: Disney

Eternals thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel, xoay quanh chủng tộc cùng tên. Những người này đến Trái Đất sinh sống từ hàng nghìn năm trước, giúp nhân loại xây dựng kỳ quan. Tuy nhiên, họ không được tham gia các cuộc chiến của con người trừ khi sự việc liên quan đến Deviants, bộ tộc đối đầu với họ hàng nghìn năm qua. Phim quy tụ dàn sao đình đám như Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan... Chloe Zhao - đoạt giải Oscar đạo diễn và phim hay nhất cho Nomadland hồi tháng 4 - chỉ đạo dự án.

Suicide Forest Village (Thụ Hải: Rừng tử khí)

Khởi chiếu: 3/12

Thể loại: Kinh dị

Trailer Suicide Forest Village (Thụ Hải: Rừng tử khí) Trailer phim. Video: Joblor Horror Youtube

Phim kể về chiếc hộp bí ẩn, đi kèm với lời nguyền quái ác khiến nhiều người xung quanh nó liên tục gặp nạn. Các nhân vật trong phim dần khám phá ra xuất xứ chiếc hộp từ khu rừng "tự sát" Aokigahara tại Nhật Bản. Họ phải tìm cách để thoát khỏi sự truy đuổi của thế lực hắc ám đang ẩn náu trong món đồ ma quái.

The Ice Road (Biển băng tử thần)

Khởi chiếu: 3/12

Thể loại: Hành động

Poster phim. Ảnh: IMDB

Phim theo chân Mike (Liam Neeson đóng) - tài xế xe tải chuyên làm việc trên những chặng đường khắc nghiệt, bị bao phủ bởi băng tuyết. Một ngày, ông được thuê để đi cứu nhóm thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lớp băng dày. Đồng thời, nhóm khủng bố giấu mặt cũng âm thầm tiếp cận vụ tai nạn, nơi cất giấu lượng lớn kim cương.

Dune (Hành tinh Cát)

Khởi chiếu: 10/12

Thể loại: Khoa học viễn tưởng

Trailer "Dune" Trailer phim. Video: CGV

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên (xuất bản tại Việt Nam với tựa đề Xứ cát) của nhà văn Frank Herbert. Kịch bản theo chân công tước Paul Atreides (Timothée Chalamet đóng) trong hành trình sinh tử bảo vệ vận mệnh của cả thiên hà. Dự án quy tụ dàn sao đình đám như Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa...

Venom: Let There Be Carnage (Đối mặt tử thù)

Khởi chiếu: 10/12

Thể loại: Siêu anh hùng

Trailer 'Venom 2' Trailer phim. Video: Disney

Tác phẩm là phần hai của thương hiệu phim về nhân vật Venom của vũ trụ điện ảnh Marvel. Kịch bản nối tiếp câu chuyện của Venom (2018). Nhà báo Eddie Brock (Tom Hardy đóng) gặp khó khăn trong việc trở lại cuộc sống bình thường sau khi bị loài ký sinh ngoài vũ trụ Venom nhập. Cả hai tìm cách sống chung trong một cơ thể và không ảnh hưởng đến nhau.

Để cứu sự nghiệp, Brock tìm đến phỏng vấn tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng Cletus Kasady (Woody Harrelson). Tại đây, anh chạm trán Carnage, sinh vật ký sinh ngoài vũ trụ tương tự Venom.

A Quiet Place 2 (Vùng đất câm lặng 2)

Khởi chiếu: 10/12

Thể loại: Kinh dị

Trailer A Quiet Place 2 Trailer phim. Video: CGV

Nối tiếp phần một, A Quiet Place 2 kể về thế giới sau cuộc tấn công của loài quái vật ngoài hành tinh, khiếm khuyết về thị giác nhưng có thính giác siêu nhạy để săn mồi theo âm thanh. Evelyn (Emily Blunt đóng) cùng hai con tìm kiếm sự giúp đỡ khi phát hiện loài quái vật đã tấn công nhiều nơi. Cô gặp một số người bạn mới nhưng nhận ra họ không còn nhiều hy vọng sống, chỉ tìm cách tồn tại qua ngày.

Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà)

Khởi chiếu: 17/12

Thể loại: Siêu anh hùng

SPIDERMAN NO WAY HOME Official Trailer Trailer phim. Video: Marvel

Phim là phần ba trong loạt phim về Người Nhện của vũ trụ điện ảnh Marvel do Tom Holland đóng chính. Tiếp nối câu chuyện phần trước, Peter Parker và cô bạn học MJ (Zendaya đóng) đã thành đôi. Tuy nhiên, hai người không thể tận hưởng những khoảnh khắc yên bình khi cả thế giới nay đã biết danh tính của Người Nhện.

Không còn Iron Man hỗ trợ, Parker tìm đến một "ông chú" khác là Doctor Strange để giải quyết mọi chuyện. Cậu muốn ông dùng phép thuật để thay đổi thực tại, khiến mọi người quên chuyện mình là Spider-Man. Doctor Strange phá lệ để giúp cậu dù biết đây là loại phép thuật nguy hiểm. Giữa quá trình thực hiện, ông vô tình khiến các dòng thời gian va vào nhau và khai mở đa vũ trụ.

