Emily Blunt – ‘viên ngọc quý’ của nước Anh ở Hollywood

Emily Blunt đóng vai ‘đả nữ’ sau khi sinh 4 tháng / Emily Blunt mặc đẹp nhất tuần với đầm đính đá chuyển màu

Ở tuổi 33, nữ diễn viên Emily Blunt đang có những tháng ngày tươi đẹp nhất trong sự nghiệp. Sau vai chính trong phim hình sự nghẹt thở Sicario vào năm ngoái, Blunt lại ra mắt bom tấn The Huntsman: Winter’s War trong vai nữ chính và sắp tới là phim chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám ăn khách – The Girl on the Train (Cô gái trên tàu).

Với Emily Blunt, diễn xuất không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp mà còn là thứ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Minh tinh người Anh - Emily Blunt - là lựa chọn hàng đầu cho những vai nữ gai góc trong phim Hollywood hiện nay.

Không bị nói lắp nhờ diễn xuất

Không phải ai cũng biết nữ diễn viên sinh ra tại London từng mắc chứng nói lắp khi còn nhỏ, nhất là khi nhìn vào những phần thoại trôi chảy của cô trên màn ảnh rộng. Từ năm 7 tuổi, Blunt đã gặp khó khăn về giao tiếp so với các bạn đồng trang lứa. Vì không thể nói một câu trọn vẹn mà không bị lắp, cô từng hạn chế giao tiếp với mọi người xung quanh.

Mọi việc dần thay đổi ở năm Blunt lên 12 tuổi, khi cô được một giáo viên khuyến khích tham gia một vở kịch ở trường. Người giáo viên ấy đã động viên Blunt: “Hãy thử nói giọng vùng khác xem. Tôi tin ở em”. Blunt đã thử làm và bất ngờ thay, cô không còn ngắc ngứ khi cất tiếng.

Khi đã thành danh, nữ diễn viên sinh năm 1983 kể trên tờ The Telegraph: “Việc hóa thân thành một con người khác và giấu đi những khiếm khuyết bản thân khiến mọi khó khăn chợt biến mất. Sau khi thử nghiên cứu, tôi phát hiện có nhiều diễn viên cũng từng mắc chứng nói lắp - Bruce Willis, James Earl Jones và cả Samuel L. Jackson. Nếu nhìn Samuel với những nhân vật nói thoại như bắn súng liên thanh thì thật khó tin ông ấy từng có lúc bị nói lắp”. Ngày nay, Emily Blunt là một thành viên trong ban giám đốc Viện chữa trị bệnh nói lắp của Mỹ.

Từ giây phút xua tan mặc cảm tuổi thơ, Blunt hào hứng với việc diễn xuất. Tới năm 17 tuổi, diễn xuất tự nhiên chưa được gọt giũa bởi trường lớp của Blunt đã được một chuyên gia săn lùng tài năng phát hiện trên sân khấu kịch ở Edinburgh.

Dấu ấn Anh ở Hollywood

Hollywood nói riêng và khán giả mộ điệu điện ảnh nói chung bắt đầu thực sự chú ý tới Emily Blunt từ bộ phim The Devil Wears Prada (2006). Trong phim, cô vào vai nàng trợ lý chảnh chọe, hẹp hòi Emily của “yêu nữ mê hàng hiệu” Miranda (Meryl Streep) và là đối địch của cô nàng trợ lý mới - Andy (Anne Hathaway).

Trong kịch bản gốc, nhân vật Emily là người Mỹ nhưng Blunt đã thuyết phục đạo diễn để nhân vật là người Anh đồng thời tự biên tự diễn nhiều đoạn thoại. Cô cho biết đã lấy cảm hứng những đoạn thoại và gương mặt vênh váo cho nhân vật Emily từ “những người đáng ghét mà tôi từng gặp và không bao giờ muốn gặp lại”. Kết quả là The Devil Wears Prada thành công vang dội, riêng Blunt được tờ Entertainment Weekly gọi là “người thu hút mọi ánh nhìn trong mỗi khung hình cô ấy xuất hiện”. Đây cũng là bộ phim đem về cho Blunt đề cử Quả Cầu Vàng đầu tay ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc”.

Sau lần chạm ngõ Hollywood thành công ấy, Blunt cho biết mình đã “nhận được hàng tá kịch bản, trong đó nhân vật của tôi đều mang phong cách Emily - cô nàng người Anh xấu tính, chảnh chọe. Việc lặp đi, lặp lại một thứ không phải là thứ đem tôi tới với niềm vui diễn xuất và tôi đã từ chối tất cả để tham gia Sunshine Cleaning với một mẫu nhân vật hoàn toàn mới”.

Tạo hình của nữ diễn viên sinh năm 1983 trong bom tấn "The Huntsman: Winter's War".

Blunt đã liên tục thay đổi bản thân và không cố định mình trong một khuôn mẫu nào. Giờ đây, sau tròn một thập niên thành danh từ The Devil Wears Prada, cô đang sở hữu một gia tài các vai diễn đa dạng. Từ phim chính kịch (Salmon Fishing in the Yemen), Ly kỳ (The Adjustment Bureau), Khoa học viễn tưởng (Looper), Hoạt hình (lồng tiếng cho Gnomeo & Juliet) cho tới bom tấn hành động (The Edge of Tomorrow)..., cô đều đã thử qua.

Những bộ phim liên tục được đánh giá cao khiến Blunt trở thành một trong những nữ diễn viên người Anh nổi bật nhất hiện nay. Khi được hỏi về cảm giác của người nổi tiếng, Blunt hài hước cho biết: “Ban đầu, nhiều người trên đường bảo tôi: ‘Cô rất giống cô gái trong The Devil Wears Prada’, sau đó vài năm thì câu nói đó là: ‘Cô rất giống Emily Blunt’. Giờ đây mọi người đã có thể nói: ‘Ồ, cô là Emily Blunt’”.

Năm 2015 là một năm ngọt ngào với Blunt khi cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng lần thứ năm trong sự nghiệp với vai diễn trong phim nhạc kịch Into the Woods. Tới giữa năm, tác phẩm hình sự Sicario mà Blunt thủ vai nữ cảnh sát trong đội chuyên án chống các băng đảng ma túy đã gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Cannes. Sicario được xem như một trong những tác phẩm hay nhất của năm 2015 và diễn xuất thuyết phục của Blunt góp phần không nhỏ vào thành công ấy.

Khán giả sẽ được gặp "cô gái trên tàu" Rachel qua diễn xuất của Emily Blunt vào tháng 10 năm nay.

2016 tiếp tục là thời điểm bận rộn của Blunt, với dự án The Huntsman: Winter's War. Trong phim, Blunt thủ vai phản diện là Freya - người vì mâu thuẫn với người chị Ravenna (Charlize Theron) mà tìm đến vùng phương Bắc xa xôi và gây dựng một đội quân miễn nhiễm với tình yêu.

Sau The Huntsman: Winter’s War, Emily Blunt còn đảm nhận vai chính trong bộ phim ly kỳ The Girl on the Train. Đây là tác phẩm được đông đảo người hâm mộ trông đợi sau thành công của cuốn tiểu thuyết gốc.

Khi mới vào nghề, Blunt từng được đàn chị Judi Dench dặn dò: “Cô gái ạ, nếu có ai gây khó dễ cho em thì hãy đến gặp tôi nhé”. Giờ đây sau hơn một thập kỷ trong nghiệp diễn, Blunt đã ở vị thế của một đàn chị và là hình mẫu lý tưởng cho những nữ diễn viên trẻ noi theo.

Thịnh Joey