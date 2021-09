Keanu Reeves đóng vai rối loạn tâm lý trong 'Ma trận 4'

Neo - Keanu Reeves đóng - rối loạn tâm lý, bị kẻ thù bí ẩn truy đuổi trong trailer đầu tiên của "The Matrix: Resurrections".

Trailer Ma Trận 4 Trailer phim. Video: CGV

Tối 9/9, nhà phát hành tung trailer đầu tiên của phần bốn loạt phim Ma trận, với sự trở lại của tài tử Keanu Reeves trong vai chính. Lúc này, nhân vật Neo đã đứng tuổi, gặp rối loạn tâm lý sau những tháng ngày chiến đấu trong The Matrix. Anh phải đi điều trị vì tự nghĩ bản thân là kẻ điên. Một ngày, Neo tái ngộ nữ đồng đội cũ Trinity (Carrie-Anne Moss đóng) tại quán cà phê. Tuy nhiên, cô không có chút ký ức nào về anh. Neo càng hoang mang về tính xác thực của câu chuyện ma trận quá khứ. Liệu tất cả chỉ đơn thuần là trí tưởng tượng của anh.

Neo bối rối và lạc lõng trong thế giới hiện tại. Anh bắt đầu đi tìm câu trả lời và một lần nữa được đưa trở lại thế giới ma trận. Không còn bỡ ngỡ như phần một, Neo đã nắm rõ cách sử dụng sức mạnh và dễ dàng vượt qua các bài huấn luyện. Diễn viên Laurence Fishburne không tái xuất trong phần này trong vai Morpheus, người hướng dẫn Neo ở phần một. Thay vào đó, Yahya Abdul-Mateen II đóng một nhân vật có ngoại hình tương tự nhưng chưa được tiết lộ danh tính.

Ngay khi vào lại The Matrix, Neo liên tiếp bị các điệp viên lực lượng đặc vụ truy đuổi. Trailer chiêu đãi người xem bằng hàng loạt cảnh hành động, cháy nổ đẹp mắt giữa hai phe, tuy nhiên, ê-kíp không tiết lộ nhiều nội dung phim. Ở cuối, nhân vật do Jonathan Groff đóng nói với Neo: "Sau bao năm qua, mọi thứ trở lại điểm bắt đầu, trở lại với ma trận".

Yahya Abdul-Mateen II đóng nhân vật có ngoại hình giống vai Morpheus của Laurence Fishburne trong phần đầu. Ảnh: Warner Bros

Lana Wachowski, tác giả ba phần đầu tiếp tục giữ ghế đạo diễn. Chị gái Lilly của cô không tham gia dự án vì bận sản xuất một series khác. Lana Wachowski trực tiếp viết kịch bản cùng David Mitchell và Aleksandar Hemon.

Loạt phim The Matrix lần đầu ra mắt năm 1999, được xem là tượng đài trong dòng khoa học viễn tưởng. Kịch bản xoay quanh nhân vật Neo (Keanu Reeves đóng), mắc kẹt trong một thế giới ảo được biết đến với cái tên ma trận. Phim giành bốn giải Oscar năm 2000 cho hạng mục kỹ xảo, dựng phim, âm thanh và chỉnh âm. Phần hai và ba - The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions - đều ra mắt năm 2003, nâng tổng doanh thu lên hơn 1,6 tỷ USD.

Đạt Phan