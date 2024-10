Loạt ôtô mới ra mắt khách Việt trong tháng 10

Thị trường xe hơi chào đón 15 mẫu xe mới, từ máy xăng, hybrid cho đến xe điện, như Prado, Camry, Tucson, Cyberster.

Khách Việt có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều mẫu xe mới tại triển lãm xe Vietnam Motor Show 2024. Điểm nhấn là những xe xanh như điện hoặc hybrid, như Toyota Camry hybrid, Honda Civic hybrid, Subaru Crosstrek hybrid. Hay những mẫu xe điện như Porsche Taycan 2024 và dàn xe đến từ Trung Quốc như BYD, Aion.

Hyundai Tucson 2024

Hyundai Tucson 2024 lăn bánh tại Quảng Bình. Ảnh: Lương Dũng

Phiên bản mới của Tucson ra mắt thị trường với 4 phiên bản, giá 769-989 triệu đồng. Khách Việt có các lựa chọn máy xăng 2.0 hoặc 1.6 tăng áp và máy dầu. Hãng xe Hàn Quốc Hyundai tinh chỉnh thiết kế cho Tucson 2024 từ trong ra ngoài và duy trì gói trang bị an toàn Hyundai SmartSense. Xe tiếp tục lắp ráp tại Việt Nam.

Toyota Camry 2024

Toyota Camry thế hệ mới giới thiệu tại VMS 2024 ngày 23/10. Ảnh: Thành Nhạn

Camry 2024 ra mắt thị trường Việt Nam tại triển lãm xe VMS 2024. Ở thế hệ mới, Camry chỉ cung cấp các lựa chọn máy xăng 2.0Q giá 1,22 tỷ đồng và hai bản hybrid HEV Mid giá 1,46 tỷ đồng và HEV Top giá 1,53 tỷ đồng. Mẫu sedan cỡ D của Toyota nhập khẩu Thái Lan. Ngoại thất Camry 2024 thay đổi phong cách so với bản cũ. Trong khi nội thất tinh chỉnh thiết kế hiện đại và sắp xếp khoa học hơn. Camry trang bị gói an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng.

GAC M6 Pro

GAC M6 Pro ra mắt tại VMS 2024. Ảnh: Hồ Tân

Tân binh MPV GAC M6 Pro chào thị trường Việt Nam với hai phiên bản, gồm GL giá 699 triệu đồng và GS giá 799 triệu đồng. M6 Pro nhập khẩu chính hãng Trung Quốc. Kích thước của M6 Pro ngang ngửa Toyota Innova Cross. Kiểu dáng M6 Pro giống như phiên bản thu nhỏ của đàn anh GAC M8. Nội thất thiết kế hiện đại. Bản cao cấp nhất của M6 Pro trang bị thêm gói an toàn ADAS nhiều tính năng.

Toyota Land Cruiser Prado 2024

Toyota Prado thế hệ mới tại một showroom chính hãng ở Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Land Cruiser Prado (hay gọi tắt là Prado) thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam với hai phiên bản, gồm cửa sổ trời đơn giá 3,46 tỷ đồng và cửa sổ trời toàn cảnh 3,48 tỷ đồng, tăng 800 triệu so với thế hệ trước. Xe nhập khẩu Nhật Bản. Prado thế hệ mới thay đổi thiết kế với kiểu dáng mạnh mẽ và nam tính hơn thế hệ cũ. Nội thất bổ sung nhiều tiện nghi và sang trọng hơn. Tính năng an toàn với gói ADAS tiêu chuẩn.

Honda Civic hybrid 2024

Honda Civic hybrid ra mắt tại triển lãm xe VMS 2024 ngày 23/10. Ảnh: Lương Dũng

Civic 2024 tinh chỉnh nhẹ thiết kế ở cản trước, lưới tản nhiệt dạng mắt cáo. Trong khi nội thất gần như không đổi với thiết kế RS đặc trưng. Điểm nhấn của Civic mới nằm ở động cơ hybrid, gồm máy xăng 2.0 kết hợp với một môtơ điện cho tổng công suất 200 mã lực. Trang bị an toàn vẫn giữ gói ADAS nhiều tính năng. Honda Civic 2024 nhập khẩu Thái Lan và bán ra 3 phiên bản, giá 789-999 triệu đồng.

Isuzu D-Max 2024

Isuzu D-Max phiên bản 2024 ra mắt tại VMS 2024 ngày 23/10. Ảnh: Lương Dũng

D-Max 2024 giới thiệu tại triển lãm VMS ngày 23/10 là bản nâng cấp giữa chu kỳ. Mẫu bán tải của Isuzu tiếp tục nhập khẩu Thái Lan. D-Max phiên bản mới nâng cấp diện mạo. Nội thất tinh chỉnh phong cách. Hãng xe Nhật Bản bổ sung thêm tính năng off-road cho D-Max. Isuzu D-Max 2024 cung cấp 5 phiên bản cho khách Việt, giá 650-880 triệu đồng.

Subaru Crosstrek hybrid

Subaru Crosstrek giới thiệu tại VMS 2024 ngày 23/10. Ảnh: Lương Dũng

Tân binh Subaru Crosstrek lần đầu ra mắt khách Việt tại VMS 2024. Mẫu crossover cỡ B+ nhập khẩu Nhật Bản bán ra hai phiên bản, gồm máy xăng 2.0 giá 1,089 tỷ đồng và hybrid 2.0 giá 1,268 tỷ đồng, truyền động 4 bánh. So với Toyota Corolla Cross, kích thước của Crosstrek nhỏ hơn một chút. Thiết kế của Crosstrek trẻ trung và năng động. Nội thất với cabin hướng tới người lái, thừa hưởng từ đàn anh Outback.

Skoda Kodiaq thế hệ mới

Skoda Kodiaq thế hệ mời ra mắt tại VMS 2024. Ảnh: Lương Dũng

Kodiaq thế hệ thứ hai mới trình làng với diện mạo mới. Xe phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế mới, thực dụng hơn. Nội thất mẫu SUV cỡ D phong cách trẻ trung hơn thế hệ cũ và dùng nhiều vật liệu cao cấp hơn. Kodiaq thế hệ mới trang bị động cơ 2.0 tăng áp công suất 190 mã lực. Hãng xe Cộng hòa Czech Skoda chưa công bố giá cho Kodiaq 2024.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV

Mayback EQS 680 SUV giá 7,6 tỷ đồng tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Thương hiệu xe sang Đức Mercedes giới thiệu Mayback EQS 680 SUV tại triển lãm riêng của hãng ở Hà Nội ngày 11/10. Kích thước của Mayback EQS 680 SUV tương tự người anh em EQS 500 SUV, thiết kế ngoại đặc trưng dòng Mayback. Nội thất ngập tràn công nghệ và các trang bị cao cấp. Xe trang bị hai môtơ điện công suất 658 mã lực, kèm bộ pin 118 kWh, phạm vi hoạt động 559-611 km. Mayback EQS 680 SUV có giá 7,6 tỷ đồng.

Porsche Taycan 2024

Porsche Taycan 2024 tại Trung tâm Porsche Sài Gòn. Ảnh:Thành Nhạn

Mẫu xe điện nhanh nhất của Porsche - Taycan 2024 ra mắt ngày 18/10. Ở phiên bản mới, Taycan 2024 không có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại, nội thất. Hãng xe sang Đức nâng cấp hệ thống treo và tập trung cải thiện hiệu suất pin, môtơ. Pin tăng 93,4 kWh lên 105 kWh và trọng lượng giảm 9 kg. Phạm vi hoạt động 678 kg, tăng 35% so với bản cũ. Taycan 2024 có 8 phiên bản, giá 4,62-9,51 tỷ đồng.

Aion ES

Xe điện Aion ES chào thị trường Việt Nam. Ảnh: Aion Việt Nam

Hãng xe điện Trung Quốc giới thiệu mẫu sedan thuần điện Aion ES cho thị trường Việt Nam. Aion ES thuộc phân khúc xe gầm thấp cỡ D, nơi có Toyota Camry, Honda Accord... Ngoại hình ES thiết kế mềm mại với nhiều chi tiết bo tròn. Nội thất ES không có chỉ dấu nào là xe điện và trang bị ở dạng cơ bản. Xe lắp một môtơ điện cầu trước, gói pin 55,2 kWh với phạm vi hoạt động 442 km. Aion ES nhập khẩu Trung Quốc, bán một phiên bản giá 788 triệu đồng.

Aion Y Plus

Crossover điện Aion Y Plus lăn bánh tại TP HCM. Ảnh: Aion Việt Nam

Mẫu gầm cao chạy điện Aion Y Plus ra mắt cùng với Aion ES. Y Plus cũng nhập khẩu Trung Quốc và định vị phân khúc crossover cỡ C. Thiết kế của Y Plus phong cách hiện đại, cả ở nội thất, ngoại thất. Xe trang bị một môtơ điện cầu trước, gói pin 63,2 kWh với phạm vi hoạt động 490 km. Y Plus bán một phiên bản, giá 888 triệu đồng.

BYD Han

Sedan điện BYD Han giới thiệu tại Hà Nội ngày 19/10. Ảnh: Minh Quân

BYD Han - sedan chạy điện thuộc phân khúc xe cỡ E. Ngoại hình thiết kế thể thao, trong khi nội thất mang nhiều công nghệ. Xe lắp hai môtơ điện, tổng công suất 509 mã lực. Gói pin 85,44 kWh cho phạm vi hoạt động 521 km. Han nhập khẩu Trung Quốc và bán một phiên bản giá 1,489 tỷ đồng.

BYD M6

BYD M6 - MPV chạy điện giá 756 triệu đồng. Ảnh: Minh Quân

Tân binh MPV chạy điện BYD M6 chào thị trường Việt Nam. M6 tham gia phân khúc MPV phổ thông, nơi có đối thủ đáng gờm là Mitsubishi Xpander. M6 nhập khẩu Trung Quốc, bán ra một phiên bản giá 756 triệu đồng. M6 cấu hình 2+3+2, lắp một môtơ điện công suất 161 mã lực. Gói pin 55,4 kWh với phạm vi hoạt động 420 km.

MG Cyberster

Xe thể thao mui trần chạy điện MG Cyberster giá 3,2 tỷ đồng. Ảnh: Lương Dũng

Cyberster - xe điện thể thao mui trần công bố giá bán cho thị trường Việt Nam tại VMS 2024. Cyberster nhập khẩu Trung Quốc, bán một phiên bản giá 3,2 tỷ đồng với số lượng giới hạn 100 xe. Cyberster không phải sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc, mà bán cả ở nước ngoài, gồm châu Âu và Anh. Xe sở hữu thiết kế cá tính với cửa mở cắt chéo.

Mẫu xe thể thao mui trần chạy điện của MG bán tại Việt Nam bản AWD với hai môtơ điện, công suất 536 mã lực, mô-men xoắn 725 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây. Xe sử dụng bộ pin 77 kWh, cho phạm vi hoạt động 580 km.

