Loạt ôtô mới chào khách Việt tháng 3

Thị trường ôtô trong nước chào đón loạt xe mới từ xe phổ thông như Geely Coolray, MG G50, Haval Jolion, Omoda C5 Luxury đến Porsche 911.

Trong số ôtô vừa ra mắt khách Việt trong tháng 3, có những cái tên lần đầu xuất hiện như Coolray, G50 và Jolion. Mẫu xe thể thao 911 ra mắt bản nâng cấp, còn C5 bổ sung bản tiêu chuẩn cho người tiêu dùng Việt.

Geely Coolray - xe gầm cao cỡ B giá từ 538 triệu đồng

Geely Coolray ra mắt tại Hà Nội ngày 21/3. Ảnh: Lương Dũng

Trong sự kiện ra mắt thương hiệu Geely, hãng xe Trung Quốc giới thiệu tân binh gầm cao cỡ B Coolray cho thị trường Việt Nam. Xe nhập khẩu chính hãng Malaysia và bán 3 phiên bản, gồm Tiêu chuẩn (Standard) giá 538 triệu đồng, Premium giá 578 triệu đồng, Flagship giá 628 triệu đồng.

Coolray trang bị động cơ tăng áp 1,5 lít, công suất 177 mã lực, mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Hộp số 7 cấp ly hợp kép 7DCT. Xe trang bị nhiều tính năng an toàn và gói hỗ trợ lái ADAS.

Ở Việt Nam, Coolray nằm cùng phân khúc những cái tên sừng sỏ như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta. Tuy vậy đối thủ chính mà Coolray hướng tới sẽ là mẫu xe đồng hương MG ZS, Omoda C5.

MG G50 - MPV phổ thông mới giá từ 559 triệu đồng

MG G50 ra mắt thị trường Việt Nam ngày 29/3. Ảnh: Thành Nhạn

Nhà phân phối SAIC Việt Nam ra mắt MG G50 với ba phiên bản, gồm MT COM giá 559 triệu, AT DEL 689 triệu và AT LUX 749 triệu đồng. Hai bản thấp có cấu hình 8 ghế, trong khi bản cao cấp nhất có hai lựa chọn, 7 hoặc 8 ghế.

MG định vị G50 ở phân khúc MPV cỡ trung, nơi có các đối thủ như Toyota Innova Cross (755-990 triệu đồng), Hyundai Custin (820-974 triệu đồng), GAC M6 Pro (699-799 triệu đồng). Ba phiên bản của G50 đều nhập khẩu từ nhà máy của hãng mẹ - SAIC ở Trung Quốc.

Cả ba bản G50 đều lắp máy xăng tăng áp 1.5 công suất 169 mã lực, mô-men xoắn cực đại 258 Nm. Hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp ly hợp ướt tùy theo phiên bản. Tất cả đều dẫn động cầu trước. Xe trang bị các tính năng an toàn tiêu chuẩn.

Haval Jolion - crossover hybrid giá từ 669 triệu đồng

Haval Jolion 2025 tại đại lý ở Hà Nội. Ảnh:Thành An

Nhà phân phối Thành An giới thiệu Haval Jolion - mẫu CUV cỡ B+ cho thị trường Việt Nam với hai phiên bản, gồm Pro giá 669 triệu đồng và Ultra 719 triệu đồng. Xe nhập khẩu Thái Lan. Haval Jolion là mẫu xe thứ hai trong phân khúc lắp cấu hình động cơ hybrid sau Toyota Corolla Cross (820-905 triệu đồng).

Jolion kết hợp máy xăng 1.5 và môtơ điện, tổng công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 375 Nm. Xe lắp hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước.

Porsche 911 2025 giá từ 8,87 tỷ đồng

Porsche 911 2025 giới thiệu tại Hà Nội ngày 22/3. Ảnh: Minh Quân

Porsche Việt Nam giới thiệu 911 2025 tại một sự kiện ở Hà Nội ngày 22/3. Ở phiên bản mới, 911 bán ra 6 phiên bản, gồm Carrera, Carrera T, Carrera S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS, Targa 4 GTS. Giá 8,87-13,59 tỷ đồng. Mức giá này chưa bao gồm tùy chọn. Khách Việt Nam đặt mua 911 2025 phải chờ 6-8 tháng.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên bản mới nằm ở bản GTS với công nghệ hybrid. Với những khách hàng đam mê tốc độ, hãng xe Đức cung cấp các lựa chọn phiên bản hiệu suất cao như GT3, GT3 Touring giá từ 16,8 tỷ đồng, riêng GT3 RS hãng không tiết lộ giá.

Omoda C5 thêm bản Luxury giá 539 triệu đồng

Omoda C5 bản Luxury ra mắt tại TP HCM ngày 21/3. Ảnh: O&J

Omoda & Jaecoo Việt Nam bổ sung thêm bản Luxury cho Omoda C5. C5 Luxury giá 539 triệu đồng và hai bản cao hơn giới thiệu từ tháng 11 năm ngoái là Premium giá 589 triệu, Flagship giá 669 triệu đồng. Mức giá khởi điểm của C5 chỉ cao hơn một triệu đồng so với đối thủ đồng hương Geely Coolray với giá 539-620 triệu đồng và MG ZS giá 538-638 triệu đồng.

Theo chia sẻ từ Omoda & Jaecoo, C5 Luxury có giá bán ưu đãi 499 triệu đồng cho 555 khách hàng đặt cọc đầu tiên ngày 21/3-30/4 và tặng gói bảo dưỡng 2 năm hoặc 20.000 km miễn phí (tùy điều kiện nào đến trước).

Lương Dũng