Loạt đại học phía Nam dự kiến điểm chuẩn tăng

Nhiều trường đại học phía Nam ghi nhận điểm chuẩn tăng, một số ngành áp sát mốc 30 điểm, sau 8 lần lọc ảo, tính đến chiều 21/8.

Đại diện trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đều cho biết đầu vài đa số ngành dự kiến tăng so với năm ngoái, một phần do số lượng nguyện vọng và thí sinh đăng ký tăng.

Khoa học máy tính chương trình tiên tiến là ngành có điểm chuẩn cao nhất HCMUS hiện nay, ở mức trên 29 điểm. Với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, nhiều khả năng ngành Sư phạm Tiếng Anh tiếp tục dẫn đầu.

Xu hướng này cũng diễn ra ở Học viện Hàng không Việt Nam (VAA). Thạc sĩ Nguyễn Minh Tùng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên, cho biết điểm chuẩn hiện tại của trường nằm trong khoảng 18-27.

Hai ngành dự kiến có điểm trúng tuyển thấp nhất là Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông với 18 điểm, tăng 2 so với năm ngoái. Những ngành còn lại đều có điểm chuẩn từ 20 trở lên, cao nhất là Quản lý hoạt động bay. Ngành Marketing dù mới mở nhưng điểm chuẩn hiện tại cũng ở mức khá cao là 24,5.

"Có ngành tăng 5 điểm như chuyên ngành Quản lý và khai thác cảng hàng không, từ 16 lên 21 điểm. Kết quả này cũng khiến chúng tôi bất ngờ vì ban đầu dự đoán điểm chuẩn có thể giảm", ông Tùng nói.

TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing, cho biết điểm chuẩn của trường dự kiến tăng - giảm 0,5 so với mức 22 đến 25,9 của năm ngoái, cao nhất là ngành Marketing.

Ở trường Đại học Công nghiệp TP HCM, khoảng 30/60 ngành dự kiến điểm chuẩn tăng, còn lại bằng hoặc giảm so với năm ngoái. Những ngành tăng điểm rơi vào lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ như Cơ khí, Tự động hóa, Chế tạo máy, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Marketing,... do nhận được gấp đôi nguyện vọng và điểm của thí sinh tốt.

Với trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM, chuẩn đầu vào dự kiến trong khoảng 24,2 đến 29,5, cao nhất ở ngành Trí tuệ nhân tạo. Nhiều ngành có điểm chuẩn tăng mạnh, nhưng cũng có ngành giảm, theo đại diện trường.

Mức điểm chuẩn cao nhất hiện tại của trường Đại học Công thương TP HCM là 23,5-24,5 ở các ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Marketing, bằng với năm ngoái. Tiếp theo là Công nghệ thực phẩm, An toàn thông tin ở mức 23 điểm.

Một số ngành ghi nhận mức tăng 1-2 điểm là Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin. Những ngành này năm ngoái lấy khoảng 18,5-20 điểm. Các ngành còn lại phổ điểm ở mức 17 điểm trở lên.

Kết quả sau nhiều vòng lọc ảo của các trường phía Nam trái với dự đoán ban đầu. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn có thể giảm 2-3 điểm, đặc biệt ở các tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh. Lý do là điểm thi của hầu hết môn giảm.

Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn chính thức từ trưa nay, sau 10 vòng lọc ảo toàn quốc - thêm 4 lần so với dự kiến ban đầu. Sau khi có kết quả trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này xem như các em từ chối theo học.

Thí sinh TP HCM dự thi tốt nghiệp THPT 2025, tháng 6. Ảnh: Quỳnh Trần

Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay với tổng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, trong khi trước đây chỉ khoảng 5. Nhiều trường ghi nhận số nguyện vọng tăng gấp 2-3 lần. Lý do một phần là năm nay không còn xét tuyển sớm, nhiều thí sinh khó đưa ra lựa chọn an toàn.

Theo quy định của Bộ, điểm chuẩn tất cả phương thức được quy đổi tương đương về một thang điểm chung (chủ yếu là thang 30). Mỗi trường có công thức quy đổi khác nhau, gồm nhiều yếu tố như điểm thi, kết quả học tập của sinh viên khóa trước, điểm cộng, điểm quy đổi chứng chỉ.... Vì vậy, điểm chuẩn giữa các trường là không tương đương.

Ví dụ, điểm trúng tuyển ngành Khoa học máy tính vào trường A là 27 và trường B là 28 không hoàn toàn đồng nghĩa điểm gốc của thí sinh thi vào trường B cao hơn trường A mà có thể do hệ số quy đổi điểm của hai trường có sự chênh lệch.

Lệ Nguyễn