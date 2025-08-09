Kỷ lục 344 tổ hợp xét tuyển đại học năm 2025

Hệ thống của Bộ Giáo dục ghi nhận 344 tổ hợp xét tuyển đại học, được cho là kỷ lục từ trước đến nay.

Danh sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến các trường. Mỗi tổ hợp gồm ba môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Văn.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM, đánh giá số lượng tổ hợp xét tuyển năm nay nhiều chưa từng thấy.

Lý do là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều thay đổi, thí sinh là lứa đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các em thi 4 môn, gồm hai môn bắt buộc là Văn và Toán, cùng hai môn lựa chọn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Theo ông Tiến, các trường vẫn duy trì các khối xét tuyển theo chương trình giáo dục phổ thông cũ (2006), đồng thời mở rộng theo chương trình mới (2018). Mặt khác, chương trình 2018 có thêm hai môn học Công nghệ công nghiệp và Công nghệ nông nghiệp, nên tạo thêm nhiều khối xét tuyển.

"Nếu đưa ra ít tổ hợp, khả năng trường không bao quát được hết môn thi, lựa chọn của thí sinh", PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Nha Trang, nhìn nhận.

Khảo sát của VnExpress với hơn 100 trường cho thấy 80% tăng tổ hợp, mức tăng từ 1 đến 49 khối xét tuyển so với năm ngoái, phổ biến là 2-10. Một số trường chỉ quy định 1-2 môn cứng, cho thí sinh tùy chọn môn thứ ba trong tổ hợp, như Đại học Bách khoa TP HCM, Nha Trang, Học viện Hàng không Việt Nam, Công nghiệp TP HCM.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không hạn chế số tổ hợp xét tuyển vào cùng một ngành. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu các trường quy đổi điểm tương đương giữa các nhóm.

Sau kỳ thi tốt nghiệp, Bộ đã công bố chênh lệch điểm thi tốt nghiệp THPT ở 7 tổ hợp phổ biến, gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), C01 (Toán, Lý, Văn), D07 (Toán, Hóa, Anh). Nhiều trường căn cứ dữ liệu này để xây dựng bảng bách phân vị và chênh lệch điểm xét tuyển, trúng tuyển giữa các tổ hợp.

Bách phân vị 7 tổ hợp xét tuyển đại học

Từ ngày 17 đến 20/8, các trường đại học bắt đầu lọc ảo. Quy trình gồm 6 lần, nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng. Điểm chuẩn đại học 2025 được công bố từ 17h ngày 20/8 đến ngày 22/8.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn