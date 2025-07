Điểm chuẩn đại học 2025 có thể giảm 2-3 điểm

Điểm chuẩn đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT có thể giảm 2-3 điểm, ở các ngành xét khối A00, B00, D01, theo các chuyên gia.

Từ phổ điểm 12 môn thi tốt nghiệp THPT, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận xét điểm trung bình các môn đều giảm so với năm ngoái, trừ Vật lý.

Trong đó, Toán giảm nhiều nhất, từ 6,45 xuống 4,78. Phổ điểm từ lệch phải chuyển sang lệch trái. Kế đến là Hóa học, điểm trung bình giảm 0,62, xuống mức 6,06. Riêng môn Vật lý tăng từ 6,67 vào năm ngoái lên mức 6,99. Xét phần bên phải phổ điểm các môn, tỷ lệ điểm giỏi (từ 8 trở lên) giảm mạnh, nhất là Toán và Tiếng Anh. Các năm trước, tỷ lệ điểm giỏi lên đến 20-30%.

Phân tích thêm, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp TP HCM, cho biết chỉ 12% thí sinh có điểm Toán từ 7 trở lên. Trong khi năm ngoái, con số này là hơn 45%.

Ở môn Hóa và Sinh, số thí sinh đạt điểm khá, giỏi cũng sụt giảm mạnh. Môn Hóa có khoảng 34% thí sinh đạt trên 7 điểm, giảm gần 16%. Tỷ lệ này ở môn Sinh là 22%, giảm so với 33% của năm ngoái.

Từ những phân tích trên, các chuyên gia tuyển sinh đều dự báo điểm chuẩn sẽ giảm ở hầu hết trường, ngành học. TS Nhân và PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo của trường Đại học Bách khoa TP HCM, cho rằng những ngành xét tuyển bằng khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và B00 (Toán, Hóa, Sinh) giảm mạnh nhất. Ông Nhân dự đoán mức giảm là 2-3 điểm.

"Các dự đoán ban đầu đều nghĩ điểm chuẩn những tổ hợp như A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) hoặc D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) sẽ giảm mạnh. Nhưng xem phổ điểm thì tôi thấy nhóm A00, B00 mới giảm đáng kể", PGS.TS Thắng nói. "Nhiều khả năng điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP HCM cũng sẽ giảm".

Tuy nhiên, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức và thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông, trường Đại học Mở Hà Nội, dự đoán những ngành xét bằng tổ hợp có Toán và Tiếng Anh cũng giảm ở mức 2-3 điểm.

Trong khi đó, điểm chuẩn của tổ hợp có Văn và Địa lý khả năng giảm nhẹ, ít biến động. Lý do là điểm trung bình hai môn này tương đối ổn định so với năm ngoái, lần lượt là 7 và 6,63.

Chuyên gia tuyển sinh một đại học ở Hà Nội cũng đồng tình với dự đoán của ông Đức. Ngoài ra, vị này cho rằng điểm chuẩn học bạ hay đánh giá năng lực cũng có thể giảm so với năm ngoái do phải quy đổi tương đương với điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Do đó, điểm trúng tuyển những năm trước có rất ít giá trị đối sánh, tham khảo với thí sinh.

"Với mặt bằng điểm như năm nay, nhiều thí sinh có thể loay hoay điều chỉnh nguyện vọng theo tâm lý "hạ thấp cho chắc ăn". Điều này có thể khiến điểm chuẩn các trường top giữa biến động mạnh", thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh chia sẻ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP HCM, ngày 27/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu muốn, hạn cuối vào 25/7.

Ngay hôm nay, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần, đến 17h ngày 28/7. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.

Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8.

Lệ Nguyễn - Tâm Hằng