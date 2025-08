Loạt chi tiết ẩn trong 'The Fantastic Four'

Sự xuất hiện của Doctor Doom, em bé Franklin Richards là hai trong số "easter egg" nổi bật ở "The Fantastic Four: First Steps".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Easter egg là chi tiết ẩn do người sáng tạo cài cắm trong các sản phẩm giải trí, thường mang tính gợi nhắc tác phẩm khác hoặc hé lộ phần sau. Theo ScreenRant, The Fantastic Four: First Steps có khoảng 60 chi tiết giới thiệu nhân vật từng xuất hiện trong truyện tranh, đồng thời hé lộ các dự án sau của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Doctor Doom

Tài tử Robert Downey Jr. xuất hiện với tạo hình Doctor Doom trên sân khấu sự kiện San Diego Comic-Con 2024. Anh chuẩn bị trở lại Vũ trụ điện ảnh Marvel với vai phản diện trong "Avengers: Doomsday" và "Avengers: Secret War", lần lượt ra mắt vào tháng 5/2026 và tháng 5/2027. Ảnh: San Diego Comic-Con

"Đặc sản" trong các phim Marvel là phần after-credit, luôn khiến người hâm mộ nán lại đến cuối. Fantastic Four: First Steps tận dụng điều này để hé lộ Doctor Doom, phản diện chủ chốt của giai đoạn sáu MCU. Sau bốn năm từ khi bốn siêu anh hùng ngăn chặn thực thể ăn hành tinh Galactus, Doom bất ngờ xuất hiện bên cạnh Franklin Richards, con trai Reed Richards (Pedro Pascal đóng) và Sue Storm (Vanessa Kirby). Chi tiết khiến nhiều fan bất ngờ, góp phần đặt nền móng cho cuộc chiến đa vũ trụ trong tương lai.

Trước đó, phim có cảnh bản tin thời sự đề cập quốc gia Latveria - quê hương và là căn cứ của siêu ác nhân. Tuy nhiên, nơi này chưa được đánh dấu trên bản đồ Future Foundation do Sue điều hành, ngụ ý Doom vẫn đang ẩn mình trong bóng tối. Cuối phim, thất bại của Galactus mở ra hướng phát triển nhân vật Doctor Doom.

Cầu dịch chuyển tức thời

Pedro Pascal trong vai Reed Richards. Ảnh: Marvel Studios

Chiếc bảng đen của Reed Richards nhiều lần xuất hiện, cho thấy quá trình anh phát triển "chiếc cầu dịch chuyển tức thời", cho phép di chuyển giữa các chiều không gian. Ban đầu, nó phục vụ người dân thoát khỏi sự đe dọa của Galactus, nhưng nhanh chóng thất bại vì sự can thiệp của sứ giả Shalla-Bal. Đến cuối phim, phát minh này vẫn chứng minh vai trò then chốt trong trận chiến.

Theo ScreenRant, nếu hoàn thiện, phát minh của Reed giúp nhóm tiến vào dòng thời gian chính của MCU, kết nối tuyến truyện khác. Tiềm năng rõ nét hơn sau đoạn after-credit lúc Doctor Doom xuất hiện, có thể cả gia đình phải chạy trốn để bảo vệ Franklin.

Franklin Richards

Gia đình Reed Richards và Sue Storm. Ảnh: Marvel Studios

Việc Sue Storm sinh con trai là bước ngoặt dẫn đến nhiều biến cố. Trong phim, êkíp chỉ thoáng thể hiện năng lực khi Franklin hồi sinh mẹ. Đoạn after-credit hé lộ cậu sẽ giữ vai trò lớn trong tương lai MCU khi Galactus tìm đến nơi ở của gia đình Sue. Ở nguyên tác truyện tranh, nhân vật là dị nhân, mở đường cho X-Men và các sự kiện như Secret Wars gia nhập dòng thời gian chính.

Người Chuột Chũi

Nhân vật Mole Man trong "The Fantastic Four: First Steps". Ảnh: Marvel Studios

Nhân vật do Paul Walter Houser thủ vai, là thủ lĩnh của thế giới ngầm Subterranea trong truyện tranh. Trên phim, hắn được Sue Storm thuyết phục ký kết hiệp ước hòa bình nhờ tài ngoại giao của cô. Trong một phân đoạn, Mole Man giúp đỡ cư dân New York sơ tán trước khi kẻ ăn hành tinh Galactus đến.

Quỹ Future Foundation

Vanessa Kirby hóa thân siêu anh hùng Sue Storm có khả năng tàng hình. Ảnh: Marvel Studios

Future Foundation do Sue Storm lãnh đạo hoạt động như một viện nghiên cứu phi lợi nhuận với mục tiêu thúc đẩy hòa bình toàn cầu. Nhóm có vai trò quan trọng trong ngành khoa học trước khi trở thành siêu anh hùng. Việc để Sue Storm dẫn dắt tổ chức thay vì Reed Richards (Mr. Fantastic) - như nhiều phiên bản truyện tranh từng làm - là điều chỉnh đáng chú ý, cho thấy sự chủ động của nhân vật nữ trong giai đoạn mới của MCU.

Chiếc xe của Superman

Cảnh trong phim "The Fantastic Four: First Steps" (trái) và bìa truyện tranh "Action Comics #1". Ảnh: Marvel Studios/Marvel Comics

Phim có cảnh Ben Grimm nhấc bổng chiếc Volkswagen Beetle màu xanh trước mặt nhóm trẻ nhỏ, tái hiện hình ảnh của Superman trong Action Comics #1. Một số nhà phê bình nhận định phân đoạn này là sự giao thoa giữa hai vũ trụ Marvel và DC, thể hiện sự tri ân với truyện tranh siêu anh hùng.

Tri ân họa sĩ truyện tranh Jack Kirby

Họa sĩ truyện tranh Jack Kirby (1917-1994). Ảnh: FandomWire/Marvel

Trong Fantastic Four: First Steps, thành phố New York thuộc hành tinh Earth-828 được xây dựng như không gian tưởng nhớ Jack Kirby - người đồng sáng tạo "bộ tứ siêu đẳng". Một trong những chi tiết tri ân nổi bật là tấm poster phim Oog Lives Again xuất hiện tại Quảng trường Thời đại, gợi nhắc quái vật Oog xuất hiện lần đầu trong truyện tranh Tales of Suspense #17 (1961).

Phim còn đưa vào nhân vật Herbie - một trong những nhân vật cuối cùng do ông sáng tạo. Số hiệu 828 trong "Earth-828" ngầm nhắc đến ngày sinh của Jack Kirby (28/8/1917).

Phim The Fantastic Four (1994)

Bộ tứ siêu anh hùng trong bản phim năm 1994. Ảnh: Constantin Film

Theo GameRant, một trong những easter egg thú vị là phân đoạn giới thiệu bản điện ảnh năm 1994. Đầu phim, các diễn viên gồm Alex Hyde‑White (Reed Richards), Rebecca Staab (Sue Storm), Jay Underwood (Johnny Storm) và Michael Bailey Smith (Ben Grimm) xuất hiện để cảm ơn The Fantastic Four.

Dự án năm 1994 kể về nguồn gốc bộ tứ và trận chiến đầu tiên với Doctor Doom. Tuy nhiên, phim không được phát hành rộng rãi do mâu thuẫn liên quan đến việc sở hữu thương hiệu. Dù trải qua nhiều lần tái khởi động thương hiệu, Marvel Studios vẫn dành sự công nhận cho bộ phim ít người biết.

Chương trình The Ted Gilbert Show

Mark Gatiss trong vai MC Ted Gilbert. Ảnh: Marvel Studios

The Ted Gilbert Show là nơi nhóm siêu anh hùng xuất hiện như những ngôi sao văn hóa đại chúng. Khác với biệt đội Avengers từng bị công chúng nghi ngờ khả năng, The Fantastic Four được tung hô nhờ thân phận siêu anh hùng, nhấn mạnh vai trò tiên phong của nhóm trong MCU.

Hình ảnh sân khấu với mũi tên chỉ vào từng thành viên gợi nhớ màn ra mắt của ban nhạc The Beatles trên The Ed Sullivan Show. Nhân vật Ted Gilbert - do Mark Gatiss đóng - được xây dựng dựa trên MC Ed Sullivan, nổi tiếng với vai trò giới thiệu các nghệ sĩ những năm 1950-1960.

Quế Chi (theo ScreenRant, GameRant)