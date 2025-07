Vanessa Kirby - 'bóng hồng' của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Vanessa diễn chuyên nghiệp từ năm 2010, nổi bật ở cả sân khấu lẫn điện ảnh với các vai tâm lý. Với vai Rosalind trong kịch As You Like It (2010), cô được trang Guardian khen là "tài năng nổi trội", còn nhà phê bình Paul Taylor của Independent gọi cô là "ngôi sao chưa từng thấy" khi góp mặt ở The Acid Test. Từ năm 2010 đến 2015, cô giành bốn giải thưởng sân khấu.

Trên màn ảnh, cô nổi tiếng vai công chúa Margaret trong series The Crown (2016). Trên Guardian, Vanessa nói áp lực khi thể hiện một nhân vật có thật. Thay vì chỉ mô phỏng lối sống phóng túng, khó gần, diễn viên cố tìm hiểu nỗi đau ẩn sau vẻ ngoài ấy. Vai diễn mang về cho cô giải Nữ phụ xuất sắc tại BAFTA 2018. Ảnh: Netflix