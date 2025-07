'The Fantastic Four' - gia đình là điểm tựa

Nhóm siêu anh hùng giằng xé giữa việc hy sinh em bé sắp chào đời hay cứu lấy sự sống của nhân loại, trong phim "The Fantastic Four: First Steps".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim Trailer 'The Fantastic Four: First Steps' Trailer "The Fantastic Four: First Steps", công chiếu trong nước ngày 25/7. Video: Marvel Studios Vietnam Ra mắt vào thời điểm Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) mất dần sức hút với khán giả, bộ phim được xem là bước tái sinh The Fantastic Four sau khi hãng Disney mua lại 20th Century Fox, đưa các nhân vật vào Marvel Studios. Dự án do đạo diễn Matt Shakman - từng chỉ đạo series WandaVision - thực hiện. Cốt truyện xoay quanh bốn phi hành gia vô tình bị nhiễm tia bức xạ vũ trụ khi thám hiểm không gian: Reed Richards (Pedro Pascal) có khả năng co giãn cơ thể, vợ anh - Sue Storm (Vanessa Kirby) - tàng hình và tạo lá chắn, em trai Sue - Johnny Storm (Joseph Quinn) - điều khiển lửa và Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) bị biến thành sinh vật đá khổng lồ. Bên cạnh cuộc sống đời thường, họ có trách nhiệm bảo vệ thế giới khỏi ác nhân. Bỏ qua việc kể nguồn gốc của nhóm siêu anh hùng, êkíp đặt khán giả vào bối cảnh đầu thập niên 1960, khi các nhân vật đã nổi tiếng và thành thạo sức mạnh. Biến cố xảy đến lúc Sue phát hiện cô mang thai. Niềm vui của đôi vợ chồng biến thành nỗi lo: liệu em bé phát triển bình thường hay ảnh hưởng từ năng lượng vũ trụ? Không đơn thuần kể về cuộc chiến thiện ác, phim miêu tả tình cảm gia đình, lòng tin và sự đánh đổi. Mâu thuẫn bùng nổ khi Shalla-Bal (Julia Garner) - sứ giả từ không gian - đến Trái Đất để cảnh báo về sự xuất hiện của Galactus (Ralph Ineson), thực thể khổng lồ có khả năng nuốt chửng hành tinh. Hắn đòi đổi lấy bé Franklin - con trai sắp chào đời của Reed và Sue - để tha mạng cho nhân loại. Trước lời đề nghị tàn nhẫn, vợ chồng Richards từ chối, bất chấp việc bị công chúng chỉ trích vì đặt tình riêng lên trên sự sống của hàng tỷ người. Câu chuyện làm cha mẹ của vợ chồng Richards được đặt song song mối hiểm họa đe dọa loài người, tạo nên cách tiếp cận đời thường hơn so với mô-típ siêu anh hùng. Việc họ phải đưa ra lựa chọn giữa con trai và sự sống còn của nhân loại khiến mạch phim trở nên đa chiều. Dàn nhân vật trong "The Fantastic Four: First Steps". Ảnh: Marvel Studios Theo IGN, dàn nhân vật có chiều sâu, những cảnh quay của cả nhóm được xử lý linh hoạt về sắc thái, từ hài hước đến căng thẳng, khắc họa tính gắn kết của gia đình. Ben Grimm và Johnny Storm có nhiều đoạn kết hợp mang màu sắc giải trí. Ben là người hài hước, có mối tình thầm kín với một cô giáo. Đôi lúc, anh đóng vai trò hậu phương, đồng thời là cha đỡ đầu cho Franklin. Tính cách Johnny phát triển qua tuyến truyện riêng, nổi bật là mối quan hệ với Shalla-Bal. Pedro Pascal khắc họa Reed Richards là người điềm đạm, thiên về lý trí. Dù cách diễn nghiêng về sự tỉnh táo và kiểm soát, anh vẫn thể hiện được hình ảnh một nhà khoa học kiên định nhưng mang nhiều bất an trước những điều vượt ngoài tầm hiểu biết. Nhân vật này có nhiều khả năng phát triển trong các phần tiếp theo, được định hướng như ứng viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo Avengers mới. Tuy vậy, ở các phân đoạn cao trào, Pascal đôi khi chưa truyền tải trọn vẹn do lối thể hiện có phần tiết chế quá mức. Vai Sue Storm do Vanessa Kirby đảm nhận là điểm nhấn đáng chú ý. Nhân vật đóng vai trò kết nối các thành viên, nhiều lần đứng ra giải nguy cho cả nhóm. Sue toát lên sự mạnh mẽ, điềm tĩnh trong giây phút cao trào đối đầu kẻ thù lẫn lúc chuyển dạ. Cô cũng là người duy nhất có khả năng giao tiếp với "người chuột chũi" Mole Man (Paul Walter Hauser đóng) sống dưới lòng đất. Mối quan hệ giữa Sue và Reed, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị làm cha mẹ, trở thành tuyến cảm xúc xuyên suốt câu chuyện. Trước phiên bản năm nay, nhiều dự án về bộ tứ siêu đẳng ra mắt nhưng nhận về đánh giá tiêu cực. Bản phim kinh phí thấp của Roger Corman không được phát hành chính thức, hai phần có Jessica Alba và Chris Evans đóng thất bại vì lối kể dài dòng, còn dự án năm 2015 bị chê tẻ nhạt và nặng nề. Trong lần trở lại này, Marvel chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, tập trung vào tình thân. Phim đan xen những phân đoạn đời thường như bữa cơm gia đình, căn bếp với robot phụ bếp Herbie, phòng thí nghiệm của Reed, tạo cảm giác ấm áp giữa bối cảnh khốc liệt. Đạo diễn Shakman cũng đưa vào nhiều chi tiết gợi nhớ hoạt hình The Incredibles: con trai của Reed siêu năng lực, cách các thành viên phối hợp chiến đấu. Từ những phút đầu, phim xây dựng không khí cổ điển pha phong cách futuristic (vị lai) qua hình ảnh tòa nhà Baxter Building - trụ sở của nhóm - đặt giữa Manhattan (New York, Mỹ). Kỹ xảo CGI giúp nhân vật người đá sống động hơn so với phiên bản người đóng trước đây. Nhân vật phản diện Galactus trong "The Fantastic Four: First Steps". Ảnh: Marvel Studios Phim mở màn Giai đoạn Sáu (Phase 6) của Vũ trụ Điện ảnh Marvel nhưng nội dung không đòi hỏi khán giả phải xem lại các phần trước. Theo ScreenRant, giống cú "lột xác" của Superman bên phía DC, tác phẩm của Marvel cho thấy thể loại siêu anh hùng vẫn có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ nếu nhà làm phim biết cách kể chuyện chạm được cảm xúc, giữ tinh thần nguyên bản. Cây bút Peter Bradshaw của Guardian đánh giá: "Phim đi theo công thức quen thuộc của thể loại siêu anh hùng nhưng không gây cảm giác gượng ép mà được triển khai hợp lý, hợp với tinh thần tươi sáng, hài hước. Tác phẩm giữ tinh thần giải trí, cho thấy dòng phim này vẫn có sức hút trong bối cảnh khán giả đang mệt mỏi vì những vũ trụ điện ảnh ngày một phức tạp". Dù cốt truyện triển khai trôi chảy, phim thiếu những điểm nhấn cảm xúc. Chuyên trang điện ảnh IGN cho rằng dự án hiếm có phân đoạn lay động người xem, chưa khơi dậy cảm giác nguy cấp cho nhân vật. Các pha hành động chưa đủ nổi bật, khi phần lớn thời lượng dành cho việc xây dựng tâm lý nhóm siêu anh hùng. Trên diễn đàn thảo luận Reddit, một số khán giả nói bộ phim không ảnh hưởng rõ nét đến tổng thể MCU như kỳ vọng. "Thay vì mở ra bước ngoặt 'rung chuyển thiên hà', tác phẩm nghiêng về câu chuyện gia đình ấm áp, tĩnh lặng hơn nhiều", một người dùng viết. Quế Chi

Gửi bài review của bạn