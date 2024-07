MỹTài tử Robert Downey Jr. - nổi tiếng với vai Iron Man - sẽ đóng phản diện Doctor Doom trong phim "Avengers: Doomsday" và "Avengers: Secret War".

Theo Hollywood Reporter, nghệ sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình Doctor Doom (tên thật là Victor von Doom) ở hội nghị truyện tranh và giải trí San Diego Comic-Con, hôm 27/7 (giờ địa phương).

Robert Downey Jr. trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel Khoảnh khắc Robert Downey Jr. trên sân khấu San Diego Comic-Con 2024. Video: X Borys Kit

Vài phút trước khi Robert góp mặt trên sân khấu, cặp đạo diễn anh em nhà Russo - Anthony và Joe Russo, cùng chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige giới thiệu về dự án phim Avengers mới. Sự kiện còn có sự tham gia của nhóm người hóa thân giống nhân vật phản diện.

"Nếu chúng tôi đưa Doctor Doom lên màn ảnh, thì chúng tôi sẽ cần đến diễn viên vĩ đại nhất thế giới. Như một bằng chứng về khả năng không tưởng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, chúng tôi giới thiệu cho bạn một người có thể vào vai Victor von Doom", Joe cho biết.

Sau đó, Robert tháo chiếc mặt nạ, khiến hơn 6.500 khán giả reo hò, theo Variety. "Mặt nạ mới, nhiệm vụ vẫn vậy", nghệ sĩ nói. Trong sự kiện, đoàn phim cũng tiết lộ dự án có Robert tham gia - Avengers: Doomsday và Avengers: Secret War - sẽ ra mắt lần lượt vào tháng 5/2026 và tháng 5/2027.

Doctor Doom được coi là một trong những phản diện mạnh nhất MCU. Trong truyện tranh, hắn là kẻ thù của bộ tứ Fantastic Four, có thể tạo ra tia năng lượng, điều khiển dòng điện, sao chép sức mạnh của người khác và có nhiều khả năng siêu nhiên khác.

Robert Downey Jr. trong trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật Doctor Doom, tại San Diego Comic-Con 2024. Ảnh: AFP

Nhiều chuyên trang điện ảnh nhận định hành động của êkíp ở San Diego Comic-Con nhằm xác nhận Robert quay lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) với vai trò mới. Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ nói "sốc" khi biết tin. Một tài khoản bình luận: "Robert Downey Jr. như linh hồn của MCU. Chào mừng anh". Người khác viết: "Từ Russo tới Robert đều trở lại trong hai phim Avengers. Hãy làm MCU vĩ đại một lần nữa".

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Esquire sau chiến thắng giải Nam phụ xuất sắc Oscar 2024 cho vai diễn trong Oppenheimer, khi được hỏi liệu có đóng tiếp các phần phim Marvel sau khi giành tượng vàng không, Robert cho biết: "MCU là một phần không thể thiếu của tôi".

Theo Variety, tin tức Robert thủ vai Victor von Doom đánh dấu một năm thành công của diễn viên. Sau chiến thắng Oscar, Robert được đề cử giải Emmy hạng mục Nam phụ xuất sắc trong loạt phim ngắn tập/một tập cho vai diễn trong phim The Sympathizer.

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Robert Downey Jr. xuất hiện ở phút 2:38. Video: Syncopy

Robert Downey Jr., 59 tuổi, có cha là đạo diễn Robert Downey Sr. và mẹ là diễn viên Elsie Ford. Lúc tròn năm tuổi, tài tử xuất hiện trên màn ảnh rộng khi tham gia bộ phim của cha là Pound (1970). Diễn viên bắt đầu gây ấn tượng lúc đóng Tuff Turf (1985), Less Than Zero (1987) và Chaplin (1992). Sự nghiệp của anh đi xuống khi anh bắt đầu sử dụng ma túy vào những năm 1990. Năm 1996, tài tử bị bắt vì tội tàng trữ heroin.

Sự việc trên khiến Robert bị cắt hợp đồng trong các bộ phim lớn, đồng thời hủy hoại cuộc hôn nhân của diễn viên. Năm 2004, ca sĩ Deborah Falconer ly dị tài tử. Bước ngoặt cuộc đời của Robert đến khi anh kết hôn với người vợ hai là nhà sản xuất phim Susan Levin. Levin giúp chồng cai nghiện ma túy và hỗ trợ anh trong việc tìm kiếm vai diễn ở Hollywood. Cả hai có hai con là Exton và Avri.

Suốt sự nghiệp, Robert giành hai giải Quả Cầu Vàng và một giải BAFTA. Ngoài vai trò diễn viên, tài tử còn hát nhạc phim anh góp mặt như Too Much Sun (1990), Chaplin (1992) hay Kiss Kiss Bang Bang (2005). Năm 2004, Robert ra mắt album tên The Futurist.

Lần đầu tiên Robert xuất hiện với vai thiên tài Tony Stark/Iron Man là trong Iron Man (2008). Trong 11 năm tiếp theo, anh đảm nhận vai diễn này trong 10 bộ phim của Marvel như Iron Man 2, Iron Man 3, The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Endgame. Trong đó, phần Endgame có cảnh Người Sắt hy sinh.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)