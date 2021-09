Loạt ca sĩ thần tượng mắc Covid-19

Hàn QuốcAhn Yoo Jin (cựu ca sĩ nhóm IZ*ONE), bốn thành viên N.Flying... được cách ly điều trị ngay khi nhận kết quả dương tính nCoV.

Ngày 4/9, công ty Starship Entertainment thông báo thành viên Ahn Yoo Jin (còn viết Ahn Yu Jin) đã hủy mọi lịch trình để chữa bệnh. Theo JoongAng Ilbo, Yoo Jin và đồng nghiệp Jang Won Young làm việc với một nhân viên ngoài công ty mắc Covid-19. Sáng 29/8, cả hai được xét nghiệm nhanh, Jang Won Young nhiễm virus, còn Yoo Jin âm tính và phải tự cách ly. Vài ngày sau, Yoo Jin liên tục sốt, đau họng và báo cho cơ quan kiểm dịch.

Ca sĩ Ahn Yoo Jin xác nhận nhiễm Covid-19 khi tự cách ly. Ảnh: Starship

FNC Entertainment sáng nay cũng thông báo ca sĩ Jaehyun của nhóm N.Flying dương tính. Trước đó một ngày, ba thành viên khác gồm Seunghyub, Dongsung và Hwesung nhận kết quả tương tự. Ca sĩ Cha Hoon xét nghiệm âm tính nhưng phải cách ly trong hai tuần.

Hôm 2/9, năm trong bảy thành viên nhóm Enhypen nhiễm bệnh gồm: Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon và Jungwon. Hai người còn lại - Sunoo và Niki - vẫn khỏe mạnh, tiếp tục tự cách ly.

Năm trong bảy thành viên nhóm Enhypen đang điều trị Covid-19. Họ được tuyển chọn từ chương trình sống còn I-Land. Ảnh: Belift Lab

Theo The Korea Times, làng giải trí Hàn Quốc bị ảnh hưởng không nhỏ vì làn sóng Covid-19 thứ tư, nhiều phim điện ảnh không thể ra rạp theo kế hoạch, loạt dự án truyền lẫn âm nhạc phải lùi lại... Hơn hai tháng qua, hàng chục người nổi tiếng và nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhiễm bệnh, dù đã tiêm vaccine như: tài tử Ji Chang Wook, Hani (EXID), người mẫu Han Hye Jin, ca sĩ Seo In Young, Minhyuk (Noir), Kim Yo Han, Park Tae Hwan, Yoon Dong Sik, Mo Tae Beom, Lee Hyung Taek...

Trên trang chủ, các công ty quản lý xin lỗi người hâm mộ vì không thể ngăn dịch lây lan dù đã áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa. Starship Entertainment, Belift Lab, FNC Entertainment hay Sublime Artist Agency... liên tục phát đi thông báo: "Chúng tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ các thành viên nhanh chóng hồi phục. Sức khỏe và sự an toàn của nghệ sĩ là ưu tiên hàng đầu lúc này. Công ty sẽ phối hợp thực hiện yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan kiểm dịch".

Bên cạnh các ca nhiễm mới, nhiều nghệ sĩ Hàn vượt bệnh tật nhờ phối hợp đơn vị y tế và giữ tinh thần lạc quan. Theo TV Report, Ji Chang Wook khỏi sau hai tuần nhiễm bệnh hồi tháng 7. Công ty quản lý cho biết anh đã quay lại phim trường The Sound Of Magic (tên khác Anna Sumanara), hoàn thành các phân cảnh dang dở và duy trì thói quen leo núi, chơi thể thao rèn sức khỏe. Tài tử chú trọng ăn uống đủ chất, bảo hộ đầy đủ mỗi khi ra ngoài.

Ca sĩ Hani (nhóm EXID) nhiễm bệnh cuối tháng 7, phải ngừng mọi kế hoạch âm nhạc, phim ảnh. Do đã tiêm vaccine và thực hiện hướng dẫn của bác sĩ, cô hồi phục nhanh chóng. Sau khi về nhà, cô bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Ngày 31/8, cô tham gia họp báo phim truyền hình You raise me up, đóng cặp Yoon Shi Yoon.

Han Hye Jin không kìm được nước mắt khi chia sẻ tình trạng sức khỏe sau khỏi Covid-19. Ảnh: SBS

Han Hye Jin - siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc - hồi phục sau hai tuần điều trị, tuy nhiên sức khỏe của cô không được như trước. Trên SBS hôm 1/9, cô khóc, nói chức năng hô hấp suy giảm, không thể chạy tốt và "không thở nổi" khi vận động nhiều. Siêu mẫu mong mọi người bảo vệ bản thân thật tốt, trong tình huống nào cũng phải lạc quan, thực hiện hướng dẫn của lực lượng y tế.

Thanh An