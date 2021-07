Showbiz Hàn lao đao khi loạt sao nhiễm nCoV

Hàng chục người nổi tiếng Hàn Quốc nhiễm bệnh khiến loạt phim, show ca nhạc... hủy phát sóng do ảnh hưởng của Covid-19.

The Korea Times nhận định làng giải trí Hàn Quốc đang lao đao vì làn sóng dịch bệnh thứ tư khi loạt nghệ sĩ, nhân viên hậu trường nhiễm nCoV, làm đình trệ nhiều dự án.

Sáng 17/7, đại diện công ty quản lý thông báo ca sĩ Jang Min Ho nhận kết quả dương tính với nCoV. Anh hiện tự cách ly, không có biểu hiện bệnh. "Tất cả nhân viên và thành viên nhóm TOP6 đều đã xét nghiệm và tự cách ly. Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát dịch bệnh và tuân thủ những quy định của cơ quan chức năng. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng", đại diện nói.

Theo Yohap News, gần 20 người nổi tiếng và nhiều nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhiễm nCoV trong tuần qua. Trước đó, đại diện đài jTBC thông báo năm nghệ sĩ trong show truyền hình Chilling Together 2 là Kim Yo Han, Park Tae Hwan, Yoon Dong Sik, Mo Tae Beom, Lee Hyung Taek cùng một số nhân viên nhận kết quả dương tính. Ê-kíp phải ngừng quay để mọi người tự cách ly, điều trị.

Hai thành viên nhóm Treasure là So Jung Hwan, Doyoung, ca sĩ Seo In Young, Minhyuk (Noir), San (ATEEZ), người mẫu Han Hye Jin ... cũng lần lượt nhận kết quả tương tự.

Ca sĩ Jang Min Ho ngừng toàn bộ lịch trình công việc để cách ly và chữa trị. Ảnh: New Era Project.

Đầu tháng 7, bộ phim Bogota - do Song Joong Ki đóng chính - lần thứ ba dời lịch vì ê-kíp có người nhiễm. Nam diễn viên cũng tự cách ly theo quy định. Bộ phim The Bride Of Black ngừng quay trong hai tuần. Vở nhạc kịch Red Book hủy diễn vì nhân vật chính - diễn viên Cha Ji Yeon - nhiễm bệnh.

Phim hành động Suriname và Money Heist của Netflix, Insider của jTBC, Be My Dream Damily của KBS cũng rơi vào trường hợp tương tự. Đêm nhạc của Kim Jae Hwan (cựu thành viên Wanna One), Golden Child... lần lượt thông báo hủy diễn nhằm đảm bảo an toàn. Đại diện Netflix thông báo: "Chúng tôi quyết định dừng lại toàn bộ lịch quay do sự lây lan nhanh chóng của Covid-19, tập trung bảo vệ sức khỏe cho các nghệ sĩ và diễn viên. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại kế hoạch thời gian tới theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Diễn viên Cha Ji Yeon. Ảnh:YTN.

Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) sáng 17/7 báo cáo thêm 1.454 ca, nâng tổng số ca nhiễm nCoV toàn quốc lên 176.500, trong đó 2.055 trường hợp tử vong.

Hiểu Nhân