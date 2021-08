Ca sĩ thần tượng mắc Covid-19

Hàn QuốcJang Won Young, 17 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc Iz*One, xét nghiệm dương tính với nCoV, sáng 29/8.

Theo Soompi, Starship Entertainment, công ty chủ quản của Jang Won Young, đã hủy mọi lịch trình để cô để chữa bệnh. Đại diện ca sĩ cho biết trước đó cô làm việc với một nhân viên ngoài công ty, người này dương tính nCoV. Một nghệ sĩ khác của công ty - An Yu Jin - có lịch trình giống Won Young, may mắn có kết quả âm tính. Tuy nhiên, cô vẫn phải tự cách ly để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Jang Won Young cao 1,71 mét, có nhiều fan nhờ gương mặt, vóc dáng đẹp. Ảnh: Instagram WonYoung

Đại diện Starship Entertainment thông báo: "Xin lỗi vì đã khiến khán giả lo lắng, chúng tôi sẽ tuân theo hướng dẫn của cơ quan y tế và cố gắng hết sức vì sức khỏe, sự an toàn của các nghệ sĩ, nhân viên".

Theo The Korea Times, hàng chục người nổi tiếng và nhiều nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhiễm nCoV tháng qua. Làng giải trí Hàn Quốc đang lao đao vì làn sóng dịch bệnh thứ tư, nhiều dự án bị đình trệ.

Ca sĩ thần tượng Hàn Quốc mắc Covid-19 Jang Won Young cao 1,71 mét, có nhiều fan nhờ gương mặt, vóc dáng đẹp. Ảnh: Instagram WonYoung

Jang Won Young sinh năm 2004, là người về nhất chương trình tìm kiếm ca sĩ thần tượng - Producer 48, hoạt động trong nhóm Iz*One từ năm 2018. An Yu Jin sinh năm 2003, hiện là người mẫu, MC. Sau khi nhóm nhạc 12 thành viên này tan rã hồi tháng 4, hai ca sĩ vẫn tiếp tục hoạt động dưới trướng Starship Entertainment, nhiều khả năng sẽ gia nhập nhóm nữ mới.

Thanh Thanh