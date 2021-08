Ji Chang Wook leo núi sau khi khỏi Covid-19

Hàn QuốcDiễn viên Ji Chang Wook quay lại với thói quen leo núi rèn sức khỏe sau khi chữa khỏi Covid-19.

Chiều 15/8, trên trang cá nhân, tài tử Hàn đăng loạt ảnh leo núi với trang phục năng động gồm áo thun, quần tối màu, giày thể thao, mũ lưỡi trai và khẩu trang. Hình ảnh nhận gần 1,4 triệu lượt thích và hơn 23.000 bình luận chỉ sau vài giờ. Các trang tin lớn nhất Hàn Quốc cũng đưa tin, cho biết diễn viên đã bình phục.

Khán giả viết trên Instagram, Facebook: "Anh ấy rất tâm lý, biết fan lo lắng nên đăng ảnh thông báo hoạt động mới", "Chúc mừng anh đã chiến thắng nCoV", "Thật vui vì anh đã khỏe mạnh trở lại", "Leo núi là thói quen tốt, nên duy trì", "Giữ gìn sức khỏe và đóng nhiều phim hay hơn nữa nhé"...

Osen, Newsis, Herald Corp... và nhiều trang tin lớn liên tục đưa tin các dự án nghệ thuật lẫn hoạt động đời thường của Ji Chang Wook. Ảnh: Instagram Jichangwook

Theo TV Report, Ji Chang Wook nhận kết quả dương tính nCoV sáng 26/7 khi thực hiện xét nghiệm hàng tuần để quay phim The Sound Of Magic (tên khác Anna Sumanara). Sau hai tuần nằm viện, anh đã khỏi bệnh và kết thúc quá trình tự cách ly. Công ty quản lý cho biết anh đã quay lại phim trường, hoàn thành các phân cảnh dang dở.

Chang Wook được giới chuyên môn đánh giá là ngôi sao phim hành động thế hệ mới tại Hàn. Ảnh: Instagram Jichangwook

Tài tử sinh năm 1987 có lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình sáng, đôi mắt đẹp và diễn xuất tốt. Anh ghi dấu trong loạt phim Cười lên Dong Hae, Hoàng Hậu Ki, Cứu thế, The K2, Thành phố ảo... Phim The Sound Of Magic do anh đóng chính dự kiến lên sóng cuối năm nay.

Ji Chang Wook trong phim 'Đối tác bất ngờ' Ji Chang Wook trong phim "Đối tác bất ngờ". Video: SBS

Thanh An