Lo tên lửa Nga, Mỹ khuyến cáo công dân rời Ukraine

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine phát cảnh báo về tình hình chiến sự, kêu gọi công dân rời khỏi nước này vì mối đe dọa tập kích tên lửa.

"Tình hình an ninh tại Ukraine vẫn khó dự đoán do hoạt động quân sự của Nga. Chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ không đến Ukraine, những người đang ở nước này cần rời đi ngay lập tức bằng phương tiện cá nhân", Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết trong thông báo mang tên "Cảnh báo An ninh - Mối đe dọa Tên lửa" được đăng trên website hôm 14/7.

Đại sứ quán Mỹ đề nghị công dân tránh những điểm tụ tập đông người, vì đó có thể là mục tiêu tấn công của Nga, ngay cả ở các thành phố miền tây Ukraine. Họ cũng hướng dẫn những biện pháp tự bảo vệ bản thân trước mối đe dọa tên lửa, như lập tức tìm nơi trú ẩn kiên cố khi nghe thấy còi báo động phòng không hoặc những tiếng nổ lớn.

Hiện trường vụ tập kích tên lửa ở Vinnytsia, miền trung Ukraine, hôm 14/7. Ảnh: AFP.

"Nếu không thể tìm nơi trú ẩn khi ở ngoài trời, hãy nằm xuống và dùng tay che đầu. Ngay cả khi tên lửa hoặc máy bay không người lái bị đánh chặn, các mảnh vỡ của chúng cũng là mối đe dọa đáng kể. Hãy tránh xa những mảnh vỡ sau cuộc tấn công, đồng thời theo dõi các kênh truyền thông lớn để chờ chỉ dẫn từ giới chức", thông báo có đoạn.

Cảnh báo được đưa ra sau vụ tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Vinnytsia ở miền trung Ukraine. Kyrylo Tymoshenko, phó chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết vụ tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình Kalibr do tàu ngầm Nga phóng từ Biển Đen.

Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Ukraine Ihor Klymenko nói rằng cuộc tấn công tên lửa khiến ít nhất 22 người chết, 33 người mất tích.

Nga chưa bình luận về thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, không tấn công cơ sở hạ tầng dân sự.

Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 4 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Quân đội Nga gần đây ồ ạt tập kích tên lửa các mục tiêu Ukraine sau khi một số quan chức phương Tây cho rằng Moskva đang cạn kho tên lửa tầm xa sau hơn 4 tháng giao tranh.

Các cuộc tập kích được giới chuyên gia nhận định là bằng chứng cho thấy Nga có khả năng tấn công mọi khu vực của Ukraine, ngay cả khi họ đã chuyển trọng tâm sang chiến trường ở phía đông. Các vụ tập kích tên lửa cũng được cho là nhằm gửi thông điệp "dằn mặt" tới phương Tây, bên đang tăng cường hỗ trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine.

Vũ Anh (Theo ABC News)