Lỗ hổng quản lý dịch vụ du lịch giai đoạn cao điểm lễ Tết

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch chứng minh sức hút lớn của Đà Nẵng, Phú Quốc với khách quốc tế đồng thời bộc lộ những lỗ hổng trong quản lý dịch vụ lưu trú giai đoạn cao điểm.

Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, nhiều tỉnh thành tạm hài lòng với con số tăng trưởng, đặc biệt doanh thu từ khách quốc tế. Phú Quốc đón số chuyến bay quốc tế cao chưa từng có. Trong 4 ngày, tổng cộng 288 chuyến bay đến Phú Quốc, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Các cơ sở lưu trú ở đảo ngọc cũng ghi nhận lượng đặt phòng ấn tượng khi 99% phòng trên kênh OTA đã bán sạch.

"Tôi còn tưởng mình đang đón năm mới ở nước ngoài", chị Thanh Hòa, du khách từ TP HCM, chia sẻ sau đêm giao thừa ở Phú Quốc. Suốt ba ngày nghỉ lễ sau đó, chị cho biết các điểm du lịch chính ở Phú Quốc ngập tràn khách quốc tế, rất ít khách Việt.

Những nỗ lực của Phú Quốc cùng loạt danh hiệu ghi nhận từ quốc tế tạo hiệu ứng mạnh thu hút khách nước ngoài chọn nơi này để nghỉ dưỡng. Theo ông Lê Thịnh, Giám đốc Kinh doanh Vietourist, Phú Quốc giờ như thiên đường biển đảo nghỉ dưỡng với quỹ phòng cao cấp (4-5 sao) đáp ứng được nhu cầu khắt khe từ du khách nước ngoài.

Dù lượng khách tăng mạnh, tình trạng "bùng phòng" tại các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ đã gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của số ít du khách. Pierre, du khách Canada, cho biết đã bị hủy phòng hai lần liên tiếp tại Phú Quốc dù đã đặt trước và thanh toán qua ứng dụng. Sau khi di chuyển tới Quy Nhơn, Pierre chia sẻ sự cố này làm giảm đáng kể niềm vui trong kỳ nghỉ đầu năm.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho biết câu chuyện của Pierre và những vụ việc tương tự tại Phú Quốc là tín hiệu cảnh báo quản trị chất lượng, không chỉ dừng ở "sự cố đơn lẻ".

"Đó là hệ quả của một điểm đến phát triển quá nóng", bà Thu nói. Theo bà, bản chất của việc "bùng phòng" hay hủy booking phút chót tại một số cơ sở lưu trú nhỏ lẻ (homestay, nhà nghỉ tự phát) thường xuất phát từ sự thiếu chuyên nghiệp trong quản trị hệ thống phân phối.

Nhiều chủ cơ sở tham gia bán phòng trên nhiều kênh OTA (Agoda, Booking, Airbnb) nhưng không sử dụng phần mềm đồng bộ dẫn đến tình trạng "overbooking" (một phòng bán cho nhiều người) hoặc cố tình hủy khách giá thấp để bán lại cho khách khác với giá cao hơn.

Hệ quả không dừng lại ở những án phạt cho các cơ sở làm ăn thiếu trung thực. Bà Thu nhấn mạnh một vài "hạt sạn" nhỏ nhưng nếu lặp lại sẽ tạo ra hiệu ứng "vết dầu loang", làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu du lịch quốc gia. Phú Quốc sở hữu những sản phẩm đẳng cấp thế giới nhưng "phần mềm" (nhân lực và quy trình quản lý ở khối doanh nghiệp vừa và nhỏ) dường như chưa chạy kịp với "phần cứng" (hạ tầng).

Khách nước ngoài ở Bãi Sao, Phú Quốc. Ảnh: Chez Dugong

Giám đốc Marketing Bùi Thanh Tú của Best Price cũng đồng tình những hạt sạn ngày đầu năm có thể trở thành vết sẹo khó lành với khách quốc tế. Trước làn sóng khách quốc tế còn có thể tăng mạnh trong năm tới, Phú Quốc cần có hệ thống giám sát chéo giữa các nền tảng đặt phòng và chính quyền địa phương để xử phạt nghiêm các hành vi gian lận.

"Phú Quốc cần chuyển mình từ việc đếm lượt khách sang đo lường sự hài lòng", ông Tú nói.

Bên cạnh Phú Quốc, Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng khách quốc tế cao nhất cả nước - gấp ba lần Hà Nội và 5 lần TP HCM. Đại diện nhiều đơn vị lữ hành cho biết kết quả này phản ánh khả năng quản trị điểm đến tốt của Đà Nẵng sau sáp nhập. Mặt khác, Đà Nẵng đáp ứng đúng nhu cầu nghỉ lễ của khách nước ngoài với bãi biển ấm áp, lượng phòng nghỉ dồi dào cùng khả năng kết nối thuận tiện từ sân bay Đà Nẵng tới Hàn Quốc, Đài Loan và một số nước Đông Nam Á.

Ở góc độ kinh doanh, các công ty lữ hành cũng ghi nhận kết quả khả quan về cả số lượng lẫn chất lượng khách quốc tế dịp này. Theo bà Thu, xu hướng khách quốc tế tăng mạnh đang thể hiện khá rõ trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025, đầu năm 2026. Sự "bùng nổ" này không chỉ nằm ở những con số thống kê khô khan, còn thể hiện rõ nét qua sự dịch chuyển trong hành vi lựa chọn điểm đến.

Khách quốc tế hiện nay không chỉ tập trung ở các thành phố trung chuyển lớn mà có xu hướng đổ về các "thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng" có khả năng kết hợp đa trải nghiệm (biển, văn hóa, lễ hội).

Minh chứng rõ nhất chính là sự sôi động tại các cảng hàng không quốc tế miền Trung và các thành phố biển. Tại Vietluxtour ghi nhận lượng khách inbound trong dịp Tết Dương lịch vừa qua tăng trưởng ấn tượng ở các thị trường nói tiếng Anh, châu Âu và Đông Bắc Á.

Các đoàn khách không chỉ đặt tour tham quan đơn thuần mà yêu cầu cao hơn về các dịch vụ MICE (du lịch kết hợp hội nghị) và các trải nghiệm văn hóa bản địa sâu sắc. Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam đã thực sự định vị lại được thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới sau giai đoạn phục hồi - từ "điểm đến giá rẻ" sang "điểm đến giàu trải nghiệm".

Trong khi khách quốc tế có kế hoạch từ sớm, thị trường khách nội địa lại ghi nhận áp lực lớn do thói quen đặt dịch vụ sát ngày. Nhiều khách Việt rơi vào cảnh trở tay không kịp khi quyết định nghỉ bốn ngày chỉ được đưa ra khoảng một tuần trước lễ.

Từ phía lữ hành, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (1-4/1), công ty Du Lịch Việt ghi nhận lượng khách đăng ký tour nội tăng khoảng 10–20% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tuyến phía bắc như Hà Giang, Sa Pa, Mộc Châu tăng mạnh, khoảng 20-30%, so với cùng kỳ. Các điểm biển, nghỉ dưỡng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An, Đà Lạt cũng ghi nhận số lượng khách tăng 15%.

Du khách quốc tế dạo chơi trên bãi biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng dịp Tết dương lịch 2026. Ảnh: Việt Quốc

Tuy nhiên, theo Phó tổng giám đốc Phạm Anh Vũ của Du Lịch Việt, lượng lớn khách hàng vẫn có xu hướng đặt tour sát ngày; kéo theo áp lực giá vé máy bay sát giờ tăng cao, dịch vụ giờ chót khó kiếm. Ông Vũ nói nếu lịch nghỉ được công bố sớm, các công ty lữ hành có thời gian tăng khối lượng vé, giữ phòng với giá ổn định, từ đó giá tour chỉ tăng nhẹ thay vì bị đội cao.

Để chuẩn bị cho cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới, các chuyên gia khuyến cáo cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch các tỉnh thành cần thiết lập đường dây nóng 24/7 có khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ để xử lý kịp thời các phản ánh của khách nước ngoài.

Đại diện Best Price nhấn mạnh, việc siết chặt tiêu chí vận hành và minh bạch hóa thông tin giá cả là yếu tố sống còn để bảo vệ thương hiệu du lịch quốc gia. Các cơ sở lưu trú nhỏ cần được tập huấn về quy trình quản lý phòng và đạo đức kinh doanh để tránh lặp lại những "hạt sạn" như trong kỳ nghỉ vừa qua.

Còn theo bà Thu, phía doanh nghiệp cũng cần thẩm định năng lực của đối tác, đưa ra quy trình nghiêm ngặt và luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Bà nhấn mạnh khách quốc tế luôn đánh giá rất cao sự rõ ràng. Những thông tin như điều kiện "không hoàn tiền", "giờ nhận/trả phòng", "quy định phụ thu" cần được truyền đạt chuẩn ngay từ đầu để hạn chế tranh chấp và "khủng hoảng truyền thông không đáng có.

"Chúng ta cũng cần chuẩn hóa quy trình từ tiếp nhận, xác minh, bố trí dịch vụ thay thế, bồi hoàn, truyền thông minh bạch để giữ khách ở lại và giữ gìn hình ảnh điểm đến", bà nói.

Tú Nguyễn