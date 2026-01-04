5 tỉnh thành vượt nghìn tỷ đồng doanh thu du lịch dịp Tết Dương lịch

Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội, TP HCM, Lâm Đồng đạt doanh thu từ du lịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Đứng đầu về tổng lượng khách và tổng thu du lịch dịp Tết dương lịch năm nay thuộc về TP HCM khi khách tham quan các khu, điểm ước đạt 1,24 triệu lượt. Công suất phòng ước đạt 75%, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Đà Nẵng, với tổng lượt khách ước đạt 630.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 2.445 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng đạt 70%, khối khách sạn 4-5 sao đạt 80% và nhiều cơ sở ven biển tỷ lệ kín phòng 90%. Các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống đạt công suất 50-60%, khách nội địa vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, chuỗi sự kiện chào năm mới quy mô lớn, các chương trình kích cầu đa dạng và thời tiết thuận lợi đã giúp lượng khách đến đây tăng cao.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội đón 630.000 lượt khách, tổng thu ước đạt 2.100 tỷ đồng. Tổng lượt khách TP HCM phục vụ cao gấp đôi Hà Nội, nhưng tổng thu du lịch chỉ cao hơn 25%.

Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn tại Hà Nội ước đạt 73,8%. Một số khách sạn, khu căn hộ khối 4-5 sao công suất sử dụng phòng cao như Novotel Thái Hà 93%, khách sạn Grand Mercure 92%.

Kỳ nghỉ 4 ngày tạo điều kiện cho du khách ở lại Quảng Ninh lâu hơn, cao điểm tập trung vào 3 ngày đầu, theo nhận định từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 657.000 lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt 218.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.620 tỷ đồng. Đặc biệt, ngay ngày đầu tiên của năm 2026, Quảng Ninh đón nhiều tín hiệu tích cực từ du lịch quốc tế, khi siêu du thuyền Celebrity Solstice cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa hơn 3.000 du khách quốc tế cùng khoảng 1.200 thuyền viên "xông đất".

Thời tiết ôn hòa, không mưa cũng là lợi thế giúp các tỉnh thành hút khách dịp này. Theo đánh giá từ Sở Văn hóa Thể Thao & Du lịch Lâm Đồng, 4 ngày nghỉ lễ hoạt động du lịch diễn ra sôi động, lượng khách tăng cao so với ngày thường khi tổng lượt khách tham quan, lưu trú ước đạt 650.000 lượt, doanh thu ước đạt 1.200 tỷ đồng và trở thành tỉnh thành thứ 5 có doanh thu hơn nghìn tỷ dịp Tết dương lịch.

Điểm đến có tổng thu du lịch cao, gần nghìn tỷ đồng gồm An Giang, Nghệ An. Trong 4 ngày nghỉ lễ, An Giang ước đón gần 350.000 lượt khách, công suất phòng bình quân đạt 61,65%. Tổng thu du lịch ước đạt gần 860 tỷ đồng.

Du khách quốc tế dạo chơi trên bãi biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng dịp Tết dương lịch 2026. Ảnh: Việt Quốc

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, toàn tỉnh ước đón khoảng 350.000 lượt khách tham quan, trong đó có 150.000 lượt khách có lưu trú. Tổng thu du lịch ước đạt 885 tỷ đồng.

Tại Ninh Bình, tổng lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt 723.000 lượt khách. Tổng thu du lịch ước đạt 795 tỷ đồng. Công suất phòng trong 4 ngày của tỉnh đạt trên 85%. Khu vực phường Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư công suất sử dụng đạt 90-95% (các ngày 1 đến 3/1 công suất phòng đạt 100%), khu vực các phường Phủ Lý, Nam Định và các khu vực khác công suất phòng ước đạt 70-80%).

Tổng lượt khách toàn tỉnh Khánh Hòa phục vụ dịp này ước đạt hơn 500.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 684 tỷ đồng. Khu vực Nha Trang có công suất phòng trung bình đạt 70%, chủ yếu tập trung vào phân khúc khách sạn có vị trí đẹp, chất lượng cao. Trong khi đó, một số khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa có công suất phòng thấp, chỉ đạt khoảng 30%.

Ngày 4/1, tỉnh đón tàu Costa Serena - chuyến tàu đầu tiên của năm 2026. Tàu mang theo 2.800 du khách (chủ yếu khách châu Âu), trong đó khoảng 1.000 khách quốc tế đăng ký lên bờ tham quan du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Một số địa phương còn lại đón lượng khách ấn tượng trong 4 ngày nghỉ lễ gồm Huế (85.000 lượt khách, tổng thu du lịch 150 tỷ đồng); Cà Mau (151.000 lượt khách, 147 tỷ đồng).

Tỉnh Thanh Hóa, "ngôi sao" của du lịch hè miền Bắc, ước đón 125.000 lượt khách, tổng thu ước đạt 184 tỷ đồng. Thanh Hóa đón lượng khách ít hơn so với các tỉnh thành khác trong khu vực vì lợi thế nơi này là du lịch biển, gắn liền với mùa hè. Do đó, lượng khách đến Thanh Hóa vào mùa đông và đầu năm không cao như các địa phương có nắng ấm quanh năm.

Quảng Trị cũng là một điểm sáng trong dịp nghỉ lễ năm nay khi đón 120.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 4.500 lượt, chủ yếu đến từ các quốc gia Mỹ, Australia, châu Âu và Đông Bắc Á. Tổng thu du lịch ước đạt 138 tỷ đồng, công suất phòng bình quân ước đạt 45%, riêng các cơ sở lưu trú du lịch tại khu vực hút khách của tỉnh như Phong Nha - Kẻ Bàng, Khe Sanh có công suất phòng bình quân đạt 70%.

Cảng hàng không Đồng Hới cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, Cảng phục vụ 30 chuyến bay cùng 4.500 hành khách. Ga Đồng Hới, Đông Hà đều đã đón 40 đoàn tàu với gần 1.400 hành khách lên tàu.

Kỳ nghỉ lễ dịp Tết dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày, trong khi năm 2025 chỉ nghỉ một ngày, do đó nhiều tỉnh thành không thực hiện so sánh cùng kỳ về doanh thu và lượng khách như những năm trước.

Nhóm phóng viên