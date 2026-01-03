Homestay Phú Quốc bùng phòng của khách Tây bị dừng hoạt động

Đại diện homestay thừa nhận sai lầm khiến khách nước ngoài không có phòng nghỉ ngay đầu năm mới, cơ sở lưu trú này cũng bị dừng hoạt động do vi phạm về niêm yết giá và khai báo lưu trú.

Sáng 3/1, đại diện phòng Văn hóa Xã hội (VHXH) đặc khu Phú Quốc đã kiểm tra cơ sở lưu trú Your House PQ 2 sau phản ánh về việc homestay này bùng phòng của ông Pierre, du khách Canada, 65 tuổi hôm 31/12.

Ông Trần Đức Sỹ, đại diện cơ sở lưu trú xác nhận ngày 31/12 có ba khách nước ngoài đến Your House PQ 2 để nhận phòng, đã đặt trên ứng dụng Agoda. Trước đó, cơ sở đã bán hết phòng nhưng chưa kịp đóng trên Agoda nên ứng dụng vẫn hiển thị còn phòng. Do đó, khi ba khách đến, ông Sỹ đã không thể bố trí phòng như đã đặt trước.

Đại diện homestay đề nghị đưa ba khách sang chỗ ở mới, giảm nửa giá, riêng ông Pierre được ở miễn phí, hoàn tiền. Tuy nhiên, ông Pierre vẫn không thoải mái và rời đi vào hôm sau. Đêm 1/1, ông Sỹ đã nhắn tin xin lỗi du khách Canada vì trải nghiệm không tốt.

Phòng nghỉ ở Your House PQ 2. Ảnh: Agoda

Theo đại diện phòng VHXH đặc khu Phú Quốc, vào thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú có hai phòng, ba giường lẻ, không có khách thuê. Cơ sở này chưa có chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không công khai nội quy nhà nghỉ; không niêm yết giá và chưa khai báo lưu trú.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở cơ sở thực hiện việc niêm yết nội quy, giá cả và khi nhận khách trên nền tảng phải đảm bảo giao phòng, phản hồi cho khách theo đúng quy định. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động lưu trú từ 17h ngày 2/1 đến khi xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Ông Pierre cho biết đang du lịch Quy Nhơn sau khi bị Your House PQ 2 và một cơ sở lưu trú khác bùng phòng thuê cả tháng 1 dù đã đặt cọc trước 5,5 triệu đồng. Du khách này khẳng định không trở lại Phú Quốc.

Trong ngày 1/1, Doga-ong, du khách Philippines cũng tố một cơ sở lưu trú ở Gành Dầu bùng phòng từ 1/1 đến 3/1 dù đã thanh toán đủ 2,6 triệu đồng qua Agoda vào 24/11/2025. Trước đó, cô đã nhận đủ giấy tờ xác nhận đặt phòng, thanh toán từ tài khoản Chăm sóc khách hàng của Agoda.

Trên đường ra sân bay tới Phú Quốc, nữ du khách nhận được mail từ cơ sở lưu trú báo không nhận được đơn đặt phòng nào.

Sau đó, Doga-ong đã phải tìm một khách sạn khác giá cao hơn. Nữ du khách cho biết đơn đặt phòng của mình thuộc dạng "không hoàn tiền" nên dù bị hủy hay bất kỳ lý do nào, cô không thể nhận lại số tiền đã trả. Thông thường, dạng đặt "không hoàn tiền" trên các kênh OTA (nền tảng đặt phòng trực tuyến) thường có giá rẻ hơn so với các lựa chọn trả trước.

"Chúng tôi đã quá mệt sau chuyến đi. Chuyến bay thật kinh khủng khi bạn nhận được mail hủy phòng chỉ một giờ trước khi khởi hành", cô nói.

Đại diện phòng VHXH cho biết đã kiểm tra trường hợp này nhưng cơ sở lưu trú lại thông báo không nhận được đơn đặt phòng từ du khách. Hiện tại, đơn vị đang tiếp tục làm rõ.

Đại diện phòng VHXH cũng khuyến cáo du khách nên cẩn trọng vì việc tạo một ứng dụng giả trên mạng để lừa khách đặt phòng giờ không khó. Sau khi đặt phòng, du khách cần liên hệ ngay với khách sạn để xác nhận thông tin.

Anh Tú