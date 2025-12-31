Khách chật vật tìm phòng, xe đến Hà Giang chơi Tết Dương lịch

Hà Giang dịp Tết Dương lịch trở thành điểm đến ''nóng'' hàng đầu khi các khách sạn, khu nghỉ thông báo kín phòng đến Tết Nguyên đán.

Sáng 31/12, anh Văn Tùng đổi ý muốn du lịch Hà Giang cùng gia đình, thay cho kế hoạch thuê homestay gần Hà Nội. Tuy nhiên, sau cả buổi sáng, anh từ bỏ vì hầu hết người bán báo hết phòng ở Đồng Văn ngày 1-2/1. Hỏi thêm phòng nghỉ ở Lô Lô Chải, anh cho biết "sốc" hơn khi một homestay báo hết phòng tới Tết Nguyên đán.

"Tôi biết Hà Giang hút khách nhưng không nghĩ có thể cháy phòng đến mức này", anh Tùng nói.

Ở phân khúc khách quốc tế, Hà Giang vào mùa nghỉ dưỡng cao điểm. Nhóm khách này chủ yếu lưu trú tại các khách sạn 4-5 sao với công suất phòng gần như kín tuần, từ hai tuần trước Tết Dương lịch. Trong khi đó, khách nội địa tăng các chuyến đi cuối tuần, tập trung ở các khách sạn 3 sao, homestay và cơ sở lưu trú nhỏ tại trung tâm Hà Giang.

Theo khảo sát trưa cùng ngày, hầu hết homestay đẹp, nổi tiếng ở Đồng Văn, Mèo Vạc đều đã hết phòng ngày 1/1 và 2/1. Số ít còn phòng là các khách sạn, nhà nghỉ không đáp ứng tiêu chí của khách thích check in, trải nghiệm cảm giác bản địa.

Giá phòng cũng tăng đáng kể, một số gần gấp đôi. Ngày thường phòng khách sạn có giá khoảng 450.000 đồng trên kênh OTA, nay được các đại lý bán lại giá "giờ chót" 850.000 đồng và hết nhanh.

Khách đổ đến check in đèo Mã Pì Lèng hồi tháng 2/2025. Ảnh: NVCC

Đại diện Silk River Hotel Hà Giang ở phường Hà Giang 1 cho biết đã bán hết 30 phòng Tết Dương lịch. Trong dịp Tết Nguyên đán, lượng phòng đã được lấp kín khoảng 80%, chủ yếu là khách đoàn và khách nội địa.

Các khách sạn nhỏ và homestay có nhiều phòng dorm phục vụ khách tự túc cũng ghi nhận lượng đặt phòng cao. Đại diện Ỉn Homestay & Café Hà Giang cho biết cơ sở đã kín phòng dịp Tết Dương lịch và chỉ còn lại một vài phòng chờ khách chốt lịch Tết Nguyên đán.

Tại xã Du Già (huyện Yên Minh cũ), nhiều cơ sở lưu trú nổi tiếng như Pachidua Ecolodge, Cheers Ecolodge đã kín phòng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, công suất sau mùng 1 đạt gần 90%.

Ông Nguyễn Văn Khuy, chủ Du Già Panorama, cho biết khu lưu trú gồm 8 bungalow và một nhà sàn, sức chứa khoảng 40 khách, kín phòng từ một tháng trước. Ông cho hay cả tuần nay vẫn có nhiều khách gọi đặt phòng nhưng không còn chỗ.

Ở xã Lũng Cú - nơi có làng Lô Lô Chải nổi tiếng - Chủ tịch Trần Đức Chung cho biết 106 nhà nghỉ, homestay trên địa bàn với hơn 1.000 phòng đã được khách đặt hết từ tháng 11, đa số cháy phòng tới Tết Âm lịch. Công an xã đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng và Ban chỉ huy quân sự xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát giá đảm bảo quyền lợi của khách du lịch.

Ngoài phòng nghỉ, các dịch vụ khác như hướng dẫn viên, chụp ảnh hay xe đi Hà Giang hiện cũng quá tải.

Hướng dẫn viên Ngọc Thái cho hay lịch làm việc dịp Tết Dương lịch từ ngày 31/12 đến 5/1 đã kín. Anh còn nhận thêm hai đoàn, mỗi đoàn khoảng 40 khách vào phút chót sau khi chốt lịch nghỉ Tết kéo dài 4 ngày. Với tour Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng khách hiện đã chốt khoảng 80%.

Xe nối đuôi nhau trên đoạn đường gần cổng trời Quản Bạ hồi tháng 11/2025. Ảnh: Anh Tú

Hiện tại, tìm chuyến xe từ Hà Nội đến Hà Giang phút chót cũng khó khăn không kém. Đại diện nhà xe Bằng Phấn, chuyên tuyến Hà Nội - Hà Giang, cho biết lượng khách Tết Dương lịch năm nay nhiều hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Cao điểm đông khách vào tối 31/12, ngày 1/1, nhà xe trung bình phục vụ khoảng 500 người mỗi ngày. Do đã sử dụng toàn bộ nhân lực có thể với tổng 35 xe 24 chỗ dạng cabin, nhà xe không thể phục vụ thêm khách dù kỳ nghỉ 4 ngày kéo theo một lượng lớn khách thuê dịch vụ.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, cho biết từ giữa tháng 12 đã từ chối khoảng 60 yêu cầu đặt tour Hà Giang vì hết dịch vụ. Theo ông Tú, việc đặt phòng sát giờ chủ yếu với khách Việt còn khách nước ngoài đã chốt dịch vụ từ sớm. "Nhu cầu quá cao của cả khách nước ngoài lẫn nội địa trong khi lượng phòng hạn chế khiến Hà Giang cháy dịch vụ sớm", ông Tú nói.

Năm 2025, du lịch Tuyên Quang tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực, ước đón khoảng 3,9 triệu lượt du khách, vượt xa mục tiêu 3,5 triệu lượt khách - trong đó có 525.000 lượt khách quốc tế.

Trong đó, Hà Giang trở thành điểm đến hàng đầu của khách nội địa, đồng thời ghi dấu ấn với khách quốc tế nhờ loạt giải thưởng năm 2025. Tháng 12, Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn nhận danh hiệu "Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025" do tổ chức World Travel Awards trao tặng. Trước đó, Lô Lô Chải cũng được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới" do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) trao tặng hồi tháng 10.

Tú Nguyễn - Tuấn Anh