HLV Slot phẫn nộ vì bàn thắng bị hủy của Liverpool

Theo HLV Arne Slot, nếu bàn của Virgil van Dijk được công nhận, có thể Liverpool đã không thua đậm Man City ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

"Trọng tài sai thấy rõ", Slot nói với Sky Sports sau trận tối 9/11. "Robertson hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng cản phá của thủ môn Gianluigi Donnarumma. Sau trận, có người cho tôi xem lại bàn thắng của Man City vào lưới Wolverhampton mùa trước cũng từ tình huống tương tự, cùng trọng tài Chris Kavanagh. Nhưng bàn đó lại được công nhận".

HLV Arne Slot trong trận Liverpool thua Man City trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng 11 Ngoại hạng Anh tối 9/11/2025. Ảnh: AMA

Slot nhắc đến pha ghi bàn của John Stones giúp Man City thắng Wolverhampton ở phút bù giờ trên sân Molineux, mùa 2024-2025. Khi đó, Bernardo Silva cũng cúi đầu tránh bóng trước mặt thủ môn, nhưng VAR không can thiệp và bàn thắng được tính. HLV chủ nhà Gary O'Neil đã tố trọng tài thiên vị Man City.

Lần này, Slot cũng có chung quan điểm với O'Neil. "Trọng tài không nhất quán", HLV người Hà Lan nói thêm. "Cờ việt vị trong tình huống hôm nay cũng được phất chậm, khoảng 13 giây sau khi bóng vào lưới. Rõ ràng đã có trao đổi giữa trọng tài và VAR".

HLV 47 tuổi cho rằng Liverpool thắng Man City trên sân Etihad mùa trước nhờ bàn mở tỷ số có phần may mắn của Salah. Ông nhận xét các học trò trận này chơi không tốt như vậy, nhưng nói thêm "nếu Liverpool gỡ hòa 1-1, không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Liverpool bị từ chối bàn thắng gây tranh cãi trước Man City Liverpool bị từ chối bàn thắng gây tranh cãi trước Man City.

Không chỉ phản ứng về bàn thắng bị hủy, HLV Liverpool còn phản đối quyết định cho Man City hưởng phạt đền ở phút thứ chín. Trọng tài Kavanagh ban đầu từ chối thổi phạt đền, nhưng thay đổi quyết định sau khi xem lại tình huống và cho rằng thủ môn Giorgi Mamardashvili phạm lỗi với Jeremy Doku.

"Tôi không phủ nhận là có tiếp xúc", Slot thừa nhận. "Nhưng Doku vẫn giữ được thăng bằng và đặt chân xuống đúng chỗ cậu ấy muốn. Tình huống đó, đôi khi trọng tài cho phạt đền, đôi khi không. Nhưng hôm nay họ lại can thiệp quá sâu".

Erling Haaland sau đó sút hỏng phạt đền, nhưng vẫn mở tỷ số cho Man City ở phút 29. Cuối hiệp một, Nico Gonzalez nhân đôi cách biệt, rồi Jeremy Doku ấn định chiến thắng 3-0 trong hiệp hai.

Dù chỉ trích trọng tài, Slot vẫn thừa nhận Man City chơi vượt trội trong trận đấu thứ 1.000 của Pep Guardiola trên cương vị HLV trưởng. Ngoài ra, ông còn khen ngợi các học trò không bỏ cuộc trong hiệp hai, dù bị dẫn ba bàn.

Trận thua khiến Liverpool tụt xuống thứ tám, sau Man Utd. Còn Man City vươn lên nhì bảng, áp sát Arsenal. Slot thừa nhận đội nhà cần cải thiện nhiều nếu muốn trở lại cuộc đua vô địch. Trên truyền thông, các cựu cầu thủ như Roy Keane đã bắt đầu dùng từ "khủng hoảng", khi nói về phong độ của nhà ĐKVĐ.

Thầy trò Slot đã bị Arsenal bỏ cách tám điểm, nhưng mùa giải vẫn còn hơn hai phần ba chặng đường. Ở trận tiếp theo, Liverpool về Anfield gặp Nottingham Forest, sau đây hai tuần.

Hoàng An (theo MEN)