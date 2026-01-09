Lisa sẽ lần đầu trao giải Quả Cầu Vàng

MỹCa sĩ Lisa nhóm Blackpink là thần tượng Kpop đầu tiên trao giải tại Quả Cầu Vàng 2026.

Theo TMZ hôm 8/1, Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood công bố danh sách những người trao giải tại sự kiện lần 83, trong đó có Lisa. Cô đảm nhận vị trí này cùng các ngôi sao quốc tế như Snoop Dogg, Miley Cyrus và Orlando Bloom.

Ca sĩ Lisa trên thảm đỏ Oscar năm ngoái. Ảnh: The Academy

Năm ngoái, nghệ sĩ có bước ngoặt trong diễn xuất khi đóng mùa ba series The White Lotus. Nhân vật của cô trong phim tên là Mook, tiếng Thái nghĩa là "ngọc trai", làm nhân viên khu nghỉ dưỡng.

Dù xuất hiện với thời lượng ngắn, sức hút của Lisa gây tò mò cho khán giả. Không chỉ ra mắt phim ở Mỹ, êkíp còn tổ chức buổi công chiếu tại Bangkok (Thái Lan) tháng 2/2025, tặng vé tham dự cho hơn 200 người hâm mộ. Cô còn tích cực tham gia nhiều sự kiện quan trọng tại Hollywood, từng biểu diễn ở Oscar, Met Gala và Emmy 2025.

Hồi tháng 12/2025, nhà sản xuất công bố Lisa đóng chính dự án hành động Tygo, thuộc loạt phim Extraction, hợp tác tài tử Ma Dong Seok và Lee Jin Wook. Nội dung xoay quanh giới tội phạm Hàn Quốc, ghi hình vào cuối năm 2025, đánh dấu bước chuyển từ truyền hình sang điện ảnh của cô.

Lisa diễn ở Oscar 2025 Lisa biểu diễn trong lễ trao giải Oscar lần 97. Video: ABC Network

Lisa, 29 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Cô là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết nhận nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư, phong cách của cô nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault. Cô cũng là người lăng xê nhiều xu hướng, trong đó có thú sưu tập đồ chơi nghệ thuật.

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6/2023. Từ mùa giải năm 2024, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước. Lễ trao giải lần thứ 83 sẽ diễn ra vào ngày 11/1 giờ Los Angeles (sáng 12/1 giờ Hà Nội), trực tiếp trên kênh CBS và Paramount+, Nikki Glaser trở lại vai trò dẫn chương trình năm thứ hai liên tiếp.

Cát Tiên (theo TMZ, Golden Globes)