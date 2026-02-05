Lisa diện mốt khoe nội y giữa trời tuyết

Lisa phanh áo khoác, để hở nội y khi tạo dáng giữa tuyết trắng trong kỳ nghỉ dưỡng.

Hôm 4/2, Lisa chia sẻ ảnh nghỉ đông trên trang cá nhân, thu hút hơn 5 triệu lượt thích. Ca sĩ mặc trang phục thể thao thuộc bộ sưu tập giới hạn Chrome Hearts x NOCTA, gồm áo phao 39.000 USD (hơn một tỷ đồng), quần in họa tiết đồng bộ giá 6.000 USD (hơn 155 triệu đồng), phối áo ngực dây mảnh.

Lisa phối trang phục cùng mũ lông Ushanka. Ảnh: Instagram Lisa

Kiểu mặc nội y trên tuyết được thế giới ưa chuộng từ năm 2017 đến nay, được nhiều ngôi sao trên thế giới lăng xê như Khloé Kardashian, Olivia Culpo, Hailey Bieber, chị em Kendall và Kylie Jenner. Một số sao Việt cũng hưởng ứng mốt này, trong đó có Hoa hậu Phạm Hương, H'Hen Niê, Á hậu Thảo Nhi Lê.

Nhiều năm nay, Lisa xây dựng phong cách unisex pha trộn thanh lịch. Trang phục của cô luôn cân bằng giữa vẻ ngoài quyến rũ và sự mạnh mẽ của nam giới. Ngoài Chrome Hearts và Louis Vuitton, cô chuộng các thiết kế của Off-White, Rick Owens, Dion Lee, Vivienne Westwood, David Koma, Alexander Wang.

Lisa tạo dáng trước biệt thự ở khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Instagram Lisa

Khi phối đồ, người đẹp thường áp dụng công thức "trên chật, dưới rộng" hoặc ngược lại. Điều này giúp tôn tỷ lệ cơ thể mà vẫn giữ được chất bụi bặm. Áp dụng các tông màu như đen, trắng, xám và beige, họa tiết rằn ri, kẻ caro hoặc logo bản to là những bí quyết giúp cô thể hiện vẻ sang trọng khi mặc đồ dạo phố.

Lisa còn nhiều lần diện đồ táo bạo, gây tranh cãi. Ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay, ca sĩ diện đầm xuyên thấu của Jacquemus, đeo vòng choker nhiều lớp bằng đá đen. Diện mạo của cô trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Phong cách thảm đỏ của Lisa Phong cách thảm đỏ của Lisa. Video: E!, MaximoTV

Lisa sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Ca sĩ 29 tuổi hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Cô đang chuẩn bị tiếp tục chuyến lưu diễn Deadline World Tour. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư, phong cách của cô nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault.

Họa Mi