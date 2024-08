Lisa diện áo của nhà mốt Việt trong MV

Ca sĩ Lisa diện áo của hai thương hiệu tại TP HCM trong MV "New Woman" gây sốt toàn cầu.

MV "New Women" của Lisa Trang phục của hai nhà mốt Việt xuất hiện phút thứ 0:46-0:49 trong MV "New Woman". Video: YouTube/LLOUD

Trong MV mới, ngôi sao 27 tuổi mặc áo lông vũ thuộc bộ sưu tập Incomparable. Sau khi thiết kế ra mắt hồi tháng 5, êkíp của Lisa đã liên hệ với thương hiệu để đặt hàng, chuẩn bị cho các cảnh quay. Cô kết hợp áo với quần da bó sát của Dsquared2 giá 4.680 USD (117,2 triệu đồng), biểu diễn bên những chiếc ô màu vàng và tím.

Ngoài ra, cô mặc corset của một hãng khác cũng tại TP HCM, giá 520 USD (13 triệu đồng), phối quần kaki của Dsquared2 giá 1.625 USD (40,7 triệu đồng) kèm thắt lưng đồng thương hiệu 595 USD (15,9 triệu đồng). Trong những cảnh quay khác, cô diện váy áo của Retrofête, EGONlab, Ermanno Scervino, Seen, Jawara Alleyne, Kith.

Lisa kết hợp hai mẫu áo của Việt Nam với quần của Dsquared2 theo phong cách rock và Y2K. Ảnh: Instagram Lisa

Không phải lần đầu Lisa mặc đồ Việt Nam sản xuất. Tháng 3, khi đi xem concert của Taylor Swift tại Singapore, em út nhóm Blackpink từng mặc áo hoodie giá 740.000 đồng. Sau khi Lisa mặc mẫu áo này, nhiều fan Việt hỏi mua khiến trang web của thương hiệu bị sập.

MV New Woman đang gây sốt toàn cầu với lượt xem là 22 triệu trên YouTube sau 24 giờ phát hành. Các cụm từ khóa "Lisa, Rosalía", "New Women" dẫn đầu danh sách xu hướng nổi bật toàn cầu trên mạng xã hội X. Chủ đề quanh bài hát vào top nội dung được chú ý trên Weibo của Trung Quốc.

Đạo diễn MV là Dave Meyers, từng hai lần đoạt giải Grammy. Ông thực hiện các MV Me của Taylor Swift, No Tears Left to Cry của Ariana Grande, Bad Guy của Billie Eilish, Motivation của Normani.

Lisa là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết được nhiều like nhất trên Instagram. Năm nay, ngoài các dự án âm nhạc và thời trang, người đẹp Hàn Quốc lấn sân mảng phim, đóng The White Lotus cùng Parker Posey, Natasha Rothwell và Jason Isaac. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Lisa nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho đang hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnaul.

Ý Ly