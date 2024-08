Lisa nghỉ dưỡng cùng gia đình tỷ phú

Ca sĩ Thái Lan Lisa được trông thấy xuất hiện cùng Frédéric Arnault và gia đình doanh nhân, ở Italy.

Ngày 8/8, nhiều trang báo Hàn Quốc đăng loạt hình người đẹp 27 tuổi trên du thuyền ở Nerano. Ngồi cạnh cô là Frédéric Arnault và các thành viên trong gia đình, trong đó có cha của anh, tỷ phú Bernard Arnault.

Bernard Arnault thành lập đế chế LVMH, hiện sở hữu 75 thương hiệu, như Dom Perignon, Fendi, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Celine. Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Bernard Arnault và gia tộc của ông sở hữu khoảng 174 tỷ USD, giàu thứ ba thế giới.

Lisa và gia đình tỷ phú trên du thuyền. Ảnh: Newsen

Lần đầu Lisa được trông thấy xuất hiện cùng đại gia đình Frédéric Arnault. Hiện cô là đại sứ một số thương hiệu thuộc LVMH, như Celine, Louis Vuitton.

Tin đồn Lisa và Frédéric Arnault hẹn hò bùng nổ giữa năm 2023, nhưng trước đây, ca sĩ chưa từng công khai mối quan hệ. Đầu tháng 5, ca sĩ ngầm xác nhận tình cảm khi đăng một bức ảnh check in địa điểm cả hai được trông thấy ở Pháp.

Lisa cập nhật ảnh trên trang cá nhân ngày 8/8. Ảnh: Instagram/Lisa

Frédéric Arnault 29 tuổi, là con của Bernard Arnault và người vợ thứ hai - nghệ sĩ piano Hélène Mercier, vợ chồng có ba con trai. Anh đảm nhiệm vai trò CEO của LVMH Watches. Theo SCMP, Frédéric Arnault tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán học ứng dụng, nói các ngôn ngữ Anh, Pháp, Italy và Đức. Doanh nhân còn có sở trường chơi piano.

MV "Rockstar" của Lisa Trích MV "Rockstar". Video: YouTube/Lloud

Lisa là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết được nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Năm nay, ngoài tiếp tục ca hát, người đẹp lấn sân mảng phim, đóng The White Lotus cùng Parker Posey, Natasha Rothwell và Jason Isaacs. Cuối tháng 6, cô phát hành MV solo Rockstar, quay ở Thái Lan.

Như Anh (theo Newsen)