Lisa gây sốt với MV mới

Ca sĩ Thái Lan Lisa hút hàng triệu lượt xem, bình luận khi phát hành MV "New Women" cùng người đẹp Tây Ban Nha Rosalía.

Sau khoảng một giờ ra mắt, MV đạt hơn 1,5 triệu lượt xem trên Youtube, các cụm từ khóa "Lisa, Rosalía", "New Women" dẫn đầu danh sách xu hướng nổi bật toàn cầu trên mạng xã hội X. Chủ đề quanh bài hát vào top nội dung được chú ý trên Weibo của Trung Quốc.

MV "New Women" của Lisa MV "New Women". Video: Youtube/LLOUD

Hàng nghìn khán giả khen màn kết hợp giữa Lisa và Rosalía, về cả chất giọng lẫn hình ảnh. Tạo hình của hai người đẹp được đánh giá bắt mắt, hiện đại. Họ thân thiết sau khi gặp nhau tại Coachella, ở Mỹ, năm 2023, tháng 9 cùng năm, Lisa dự tiệc sinh nhật của đồng nghiệp. Trên Tatler, Lisa nói cô từng hợp tác nhiều nghệ sĩ tài hoa song giai đoạn này, người thích hợp làm việc chung nhất là Rosalía.

Ca sĩ Rosalía, 32 tuổi, người Tây Ban Nha, hoạt động từ năm 2013, nổi tiếng với các MV Con Altura (2,1 tỷ lượt xem trên Youtube), Despecha (hơn 500 triệu lượt xem), La Fama (hợp tác The Weeknd).

Đạo diễn MV là Dave Meyers, từng hai lần đoạt giải Grammy. Ông thực hiện các MV Me của Taylor Swift, No Tears Left to Cry của Ariana Grande, Bad Guy của Billie Eilish, Motivation của Normani.

Rosalía (trái) và Lisa. Ảnh: LLOUD

Từ khi thành lập công ty riêng - LLOUD - hồi đầu năm, Lisa liên tục ra mắt sản phẩm. MV Rockstar - quay ở Bangkok - phát hành cuối tháng 6, hút hơn 152 triệu lượt xem trên Youtube. Theo Thai News, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sermsak Pongpanich đánh giá cao tầm ảnh hưởng của ca sĩ, Rockstar giúp lượng khách nước ngoài đến nước này tăng sau tuần đầu phát hành.

Lisa là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết được nhiều like nhất trên Instagram. Năm nay, ngoài các dự án âm nhạc và thời trang, người đẹp lấn sân mảng phim, đóng The White Lotus cùng Parker Posey, Natasha Rothwell và Jason Isaacs.

Tạo hình Lisa trong "New Women". Ảnh: LLOUD

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Lisa nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnaul. Đầu tháng 8, ca sĩ được trông thấy nghỉ dưỡng ở Italy cùng đại gia đình Frédéric Arnault.

MV "Rockstar" của Lisa Trích MV "Rockstar", ra mắt hồi cuối tháng 6. Video: YouTube/Lloud

Như Anh