Lineker: 'Có dấu hiệu hoảng loạn ở Arsenal'

AnhTheo cựu danh thủ Gary Lineker, việc hàng loạt cầu thủ rút khỏi các ĐTQG, kết hợp với hai thất bại liên tiếp trước Man City và Southampton, cho thấy sự hoảng loạn của Arsenal.

Arsenal thua hai trận gần nhất, trước thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn và Southampton 1-2 tại tứ kết Cup FA. Điều đó khiến tham vọng "ăn bốn" của họ tan vỡ chỉ trong hai tuần, đồng thời dẫn đến nhiều dấu hỏi về phong độ cũng như bản lĩnh của đội bóng này ở những thời khắc quyết định.

"Quá dễ để phân tích sau một trận thua, nhưng tôi cảm thấy có chút tín hiệu hoảng loạn ở Arsenal sau trận gặp Man City, khi quá nhiều cầu thủ rút khỏi các trận quốc tế", Lineker nói trên podcast The Rest Is Football ngày 5/4. "Phần lớn những cầu thủ đó sau cùng vẫn ra sân ở trận gặp Southampton, dù là từ ghế dự bị hay đá chính, và tôi chỉ tự hỏi liệu điều đó có cho thấy một chút hoảng loạn, trong khi lẽ ra họ cần sự bình tĩnh và tự tin hơn. Có lẽ việc để cầu thủ lên tuyển thi đấu cũng là điều tốt. Nói thì dễ lúc này, nhưng tôi tự hỏi trong hoàn cảnh bình thường bạn có làm vậy không? Tôi không chắc là có".

Noni Madueke (trái) vào thay Martin Odegaard trong trận Arsenal thua Southampton 1-2 ở tứ kết Cup FA trên sân St Mary's, Southampton, Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: Reuters

Đúng như phân tích của Lineker, vấn đề nhân sự của Arsenal được đưa ra mổ xẻ khá nhiều gần đây. Nhất là khi có 11 cầu thủ của họ rút khỏi các ĐTQG dịp FIFA Days cuối tháng 3, hầu hết với lý do thể lực. Trong số này, Gabriel Magalhaes, Martin Odegaard sau đó đều đá chính ở trận gặp Southampton, còn William Saliba, Noni Madueke, Martin Zubimendi vào sân trong hiệp hai. Những cầu thủ còn lại đều không được đăng ký. Họ vốn thuộc nhóm thi đấu nhiều nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Về vấn đề trên, huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer tỏ ra thông cảm. "Tôi hiểu vì sao họ rút lui, bởi Arsenal đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử. Một số trường hợp cũng là chấn thương thật sự, như Saka hay Declan Rice", ông nói.

Tuy nhiên, cựu chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh cũng nhấn mạnh rằng đội hình hai của Arsenal đủ mạnh và thất bại trước Southampton cho thấy một vấn đề đáng lo ngại hơn. "Điều khiến tôi lo là Southampton khát khao hơn Arsenal. Bạn không thể bật tắt phong độ như vậy. Đà tâm lý trong bóng đá là cực kỳ quan trọng", ông phân tích.

Declan Rice (phải) tranh chấp với Noni Madueke trong buổi tập của Arsenal ngày 6/4. Ảnh: Arsenal FC

Hiện, Arsenal vẫn còn cơ hội cạnh tranh ở hai đấu trường, với mục tiêu đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ Cup FA năm 2020. Thầy trò Mikel Arteta sẽ đối đầu Sporting ở tứ kết Champions League và đang hơn Man City 9 điểm tại Ngoại hạng Anh.

Lineker vì thế hy vọng hai thất bại vừa qua chỉ là "cú chững nhỏ" thay vì khủng hoảng lớn với Arsenal. "Họ vẫn có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Tôi tin Arsenal sẽ đăng quang Ngoại hạng Anh, và đó vẫn là mục tiêu quan trọng nhất", ông nói, đồng thời nhấn mạnh hai trận sắp tới được xem là bản lề để Arsenal lấy lại sự ổn định và duy trì lợi thế trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Hôm nay, Arsenal sẽ làm khách của Sporting ở lượt đi tứ kết Champions League. Đến ngày 11/4, họ trở về sân nhà tiếp Bournemouth ở vòng 32 Ngoại hạng Anh.

