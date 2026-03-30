Arsenal dính bão chấn thương từ đợt FIFA Days

11 trụ cột của Arsenal phải rút khỏi các ĐTQG đợt này, trong bối cảnh thầy trò Mikel Arteta sắp bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với mục tiêu ăn ba.

Hôm 22/3, khi Arsenal còn chưa kịp rời Wembley sau trận thua Man City ở chung kết Cup Liên đoàn Anh, thông tin William Saliba không phục vụ cho tuyển Pháp trong dịp FIFA Days lần này đã lan truyền. Đây là phát súng mở màn cho đợt rút lui đầu tiên của các cầu thủ Arsenal khỏi các ĐTQG.

Ngay hôm đó, LĐBĐ Hà Lan thông báo Jurrien Timber sẽ không hội quân. Hôm sau, đến lượt Gabriel Magalhaes được miễn nghĩa vụ tại tuyển Brazil, tương tự Leandro Trossard ở tuyển Bỉ và Eberechi Eze ở tuyển Anh.

Làn sóng rút lui thứ hai ập đến vào hôm 28 và 29/3. Đầu tiên là Declan Rice, Bukayo Saka và Noni Madueke cùng rời trại tập trung của tuyển Anh. Sau đó, Piero Hincapie (Ecuador) và Martin Zubimendi (Tây Ban Nha) cũng lần lượt trở về CLB sớm.

Tính cả tiền vệ Martin Odegaard, gặp chấn thương đầu gối từ cuối tháng 2 và mặc nhiên không thể lên tuyển Na Uy, tổng cộng có 11 cầu thủ Arsenal rút lui dù ban đầu đều có tên trong danh sách triệu tập của các ĐTQG.

11 cầu thủ Arsenal đã phải rút lui sớm khỏi ĐTQG trong đợt FIFA Days lần này.

Báo Anh Telegraph đặt câu hỏi "liệu tập thể dẫn đầu Ngoại hạng Anh đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chấn thương tồi tệ, hay có một toan tính nào khác đằng sau?". Câu trả lời tùy thuộc vào mức độ chấn thương của từng cá nhân. Ví dụ, Eze dự kiến nghỉ thi đấu ít nhất một tháng. Timber gặp chấn thương khi được Hà Lan triệu tập sau khi bỏ lỡ hai trận gần nhất ở cấp CLB trước đợt FIFA Days.

Trong khi đó, Madueke dính chấn thương đầu gối được dự báo là nghiêm trọng khi thi đấu cho Anh trong trận gặp Uruguay hôm 28/3. Anh rời sân Wembley với những bước đi tập tễnh và phải nẹp chân cố định. Hincapie cũng gặp vấn đề ở gân kheo trong trận đấu với Morocco của Ecuador cùng ngày.

Với những trường hợp còn lại, mọi thứ vẫn chưa sớm được xác định. Cả Saliba và Gabriel đều đá trọn 90 phút gặp Man City, trước khi rút khỏi ĐTQG với lý do lần lượt là vấn đề ở mắt cá và đầu gối. Rice và Saka cũng cày ải cả trận tại Wembley, trong khi Trossard thi đấu 82 phút. "Dù tình trạng thể lực cụ thể của họ vẫn là ẩn số, tất cả đều dẫn đến một kết luận: cường độ thi đấu khủng khiếp đang bào mòn thể lực các học trò của Arteta, trong nỗ lực theo đuổi cú ăn bốn và hiện vẫn đang nuôi giấc mơ ăn ba", báo Telegraph bình luận.

Tính từ đợt FIFA Days gần nhất vào giữa tháng 11/2025, Arsenal đã chơi 33 trận chính thức trong 17 tuần. Trong cùng thời gian đó, chỉ Newcastle (34 trận) chơi nhiều trận hơn, xét trong tất cả các CLB thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. "Tôi kiệt sức rồi", Rice từng chia sẻ sau trận thắng Bayer Leverkusen 2-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League gần đây. "Mọi thứ diễn ra không ngừng nghỉ. Cứ ba ngày một trận từ tháng 10/2025. Chúng tôi đã cố gắng thích ứng tốt nhất có thể".

Tiền vệ Declan Rice trong màu áo Arsenal mùa 2025-2026. Ảnh: Reuters

Hình ảnh Rice khó nhọc bước xuống những bậc thang tại Wembley để nhận HC bạc Cup Liên đoàn Anh là minh chứng cho gánh nặng thể chất mà anh đang mang vác. Tiền vệ này mệt mỏi đến mức phải dùng cả hai tay vịn vào lan can để trợ lực. Rice là một trong sáu cầu thủ đá chính nhiều nhất của Arsenal mùa này, bên cạnh Zubimendi, Timber, Saliba, Gabriel và Saka. Và tất cả đều rút lui khỏi đợt tập trung ĐTQG lần này.

Trên một số diễn đàn bóng đá như Reddit hoặc mạng xã hội X, một số CĐV Arsenal tự hỏi liệu làn sóng rút lui hàng loạt này có phải là "thời khắc Sir Alex Ferguson" của Arteta hay không. Cựu thuyền trưởng Man Utd từng nổi tiếng với việc tìm cách rút cầu thủ khỏi các ĐTQG, đặc biệt là trong các trận giao hữu. Cựu tiền vệ Nicky Butt từng tiết lộ Ferguson đã ép anh phải rút khỏi một trận giao hữu của tuyển Anh. Năm 2011, Sir Alex thậm chí còn mô tả các trận giao hữu quốc tế là một sự "phí phạm thời gian".

Nếu hành trình chinh phục ba danh hiệu suôn sẻ trong những tuần còn lại, Arsenal có thể còn tới 15 trận phía trước. Cuộc đua sẽ càng khắc nghiệt và áp lực sẽ càng đè nặng. Với đội chủ sân Emirates, đây có lẽ là hai tháng quan trọng nhất trong suốt hai thập kỷ qua.

Thời gian sẽ trả lời mức độ chấn thương thực sự của những Saliba, Gabriel, Rice, Saka, Zubimendi và Hincapie. Họ hoàn toàn có thể tái xuất trong đội hình xuất phát của Arsenal ở trận tứ kết Cup FA gặp Southampton vào ngày 5/4. Tuy nhiên, binh đoàn Arsenal đang đẩy cơ thể đến giới hạn để theo đuổi thành công lịch sử mùa này. Những ca rút lui phần nào khiến các CĐV "Pháo thủ" có lý do để lo sợ rằng đội bóng của họ đang dần cạn năng lượng.

Hà Phương tổng hợp