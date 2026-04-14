Lineker: 'Arsenal sa sút vì giáo áo kỳ quặc của Arteta'

AnhTheo cựu tiền đạo Gary Lineker, các phương pháp tập luyện gượng gạo của HLV Mikel Arteta là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal chững lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Cuối tuần qua, Arsenal thua sốc Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà Emirates, giáng đòn mạnh vào hy vọng giành chức vô địch quốc nội đầu tiên kể từ năm 2004. Arsenal bị Man City thu hẹp khoảng cách xuống một điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận, và sẽ làm khách của chính đối thủ này ở vòng tiếp theo ngày 19/4.

Sau khi chỉ thua ba trong 49 trận đầu mùa trên mọi đấu trường (thắng 37, hòa 9), Arsenal đã thua tới ba trong 4 trận gần nhất (thắng một). Việc sa sút này cũng gợi lại vấn đề quen thuộc về bản lĩnh của "Pháo thủ" trong giai đoạn then chốt, khi họ đã về nhì Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp.

HLV Mikel Arteta thất vọng ngoài đường biên, khi Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên podcast Rest is Football, Lineker cho rằng phong độ sa sút của đội bóng Bắc London có thể xuất phát từ triết lý huấn luyện khác người của Arteta. Theo cựu danh thủ người Anh, các ứng viên vô địch cần giữ sự ổn định, tránh tạo thêm áp lực trước những trận cầu quan trọng.

Lineker nhận định Arsenal đang "tự gây khó cho chính mình", đồng thời ám chỉ các buổi tập gần đây của Arteta có phần kỳ quặc. Ông dẫn chứng việc cầu thủ phải mang bút theo người, xem các video TikTok trên màn hình lớn hay thực hiện những bài tập không giống thông lệ.

"Bạn không nên làm khác đi khi đang cạnh tranh danh hiệu. Hãy giữ mọi thứ bình thường, bình tĩnh. Khi thay đổi, bạn vô tình cho thấy áp lực đang ảnh hưởng đến mình", Lineker nói, đồng thời cho rằng nếu có điều chỉnh, đội bóng nên thực hiện kín đáo thay vì phô bày ra bên ngoài, trong thời đại mạng xã hội bùng nổ.

Arsenal mở video Tiktok trong buổi tập Arsenal phát video TikTok trên màn hình lớn trong buổi tập ngày 10/4.

Từ khi dẫn dắt Arsenal, Arteta thường xuyên sử dụng các phương pháp lạ để khích lệ và thử thách cầu thủ. Trong bộ phim tài liệu thể thao gốc All or Nothing: Arsenal, do hãng Amazon sản xuất, HLV 44 tuổi từng vẽ trái tim và bộ não nắm tay nhau, kêu gọi học trò vừa phải chơi bằng cảm xúc, vừa phải giữ cái đầu lạnh.

Arteta cũng từng cầm bóng đèn trong buổi họp đội để minh họa sự kết nối, hay bật to ca khúc "You’ll Never Walk Alone" - bài hát truyền thống của Liverpool - lúc tập luyện, nhằm giúp cầu thủ quen với bầu không khí ngột ngạt ở Anfield trước khi làm khách của đối phương.

Arteta thậm chí thuê những kẻ móc túi chuyên nghiệp đến bữa ăn của Arsenal để lén lấy đồ, từ đó nhắc nhở cầu thủ luôn phải cảnh giác và phản ứng nhanh. Ngoài ra, tại Trung tâm huấn luyện Colney, ông đặt tên một chú chó Labrador là "Win" (Chiến thắng), như một cách gieo vào tiềm thức sự quyết tâm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn mời các phi công chiến đấu thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đến Arsenal để phân tích và nâng cao khả năng truyền đạt thông điệp của ông với cầu thủ.

Arsenal bị chế giễu vì bài tập lạ Những bài tập lạ với bóng và bút của Arsenal ngày 6/4.

Dù vậy, Lineker cho rằng những phương pháp này chỉ được chấp nhận khi đội bóng giành kết quả tích cực. "Nếu bạn gây chú ý rồi lại không chiến thắng, vấn đề sẽ càng lớn hơn", ông nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo The Sun, Daily Mail)