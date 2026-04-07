Arsenal bị chế giễu vì bài tập lạ

AnhNhiều CĐV mỉa mai Arsenal vì những bài tập lạ với bóng và bút, trước trận gặp Sporting ở lượt đi tứ kết Champions League.

Trong buổi tập tại trung tâm Sobha Realty, London Colney hôm 6/4, các cầu thủ Arsenal được chia nhóm 4 người, kẹp bóng bằng đầu rồi di chuyển trên sân. Ở một bài tập khác, họ phải giữ bút bằng đầu ngón tay khi phối hợp chuyền bóng.

Dù có thể được xem là cách rèn luyện sự tập trung và phối hợp đa nhiệm, những bài tập này nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là "chiêu trò" mới của HLV Mikel Arteta và khó giúp đội bóng cạnh tranh danh hiệu lớn.

Trên nền tảng X, một người dùng bình luận: "Bạn muốn vô địch Champions League với kiểu tập luyện này sao?", trong khi người khác nhận định: "Kết quả rồi cũng sẽ là thảm họa".

Từ khi dẫn dắt Arsenal, Arteta thường xuyên sử dụng các phương pháp lạ để khích lệ và thử thách cầu thủ. Trong bộ phim tài liệu thể thao gốc All or Nothing: Arsenal, do hãng Amazon sản xuất, HLV 44 tuổi từng vẽ trái tim và bộ não nắm tay nhau, kêu gọi học trò vừa phải chơi bằng cảm xúc, vừa phải giữ cái đầu lạnh.

Arteta cũng từng cầm bóng đèn trong buổi họp đội để minh họa sự kết nối, hay bật to ca khúc "You’ll Never Walk Alone" - bài hát truyền thống của Liverpool - lúc tập luyện, nhằm giúp cầu thủ quen với bầu không khí ngột ngạt ở Anfield trước khi làm khách của đối phương. Mùa này, Arteta tháo bỏ phần vỏ che đường hầm sân nhà Emirates để cầu thủ có thể cảm nhận rõ tiếng hò reo của khán giả ngay khi bước ra sân.

Arteta thậm chí thuê những kẻ móc túi chuyên nghiệp đến bữa ăn của Arsenal để lén lấy đồ, từ đó nhắc nhở cầu thủ luôn phải cảnh giác và phản ứng nhanh. Ngoài ra, tại Trung tâm huấn luyện Colney, ông đặt tên một chú chó Labrador là "Win" (Chiến thắng), như một cách gieo vào tiềm thức sự quyết tâm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn mời các phi công chiến đấu thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đến Arsenal để phân tích và nâng cao khả năng truyền đạt thông điệp của ông với cầu thủ.

Arteta thường xuyên tham khảo ý tưởng từ các lĩnh vực và môn thể thao khác. Trong cuộc trò chuyện với HLV bóng rổ huyền thoại Steve Kerr của Golden State Warriors, ông cho biết bản thân sẵn sàng "mở lòng để bị chê" khi nhờ người ngoài phân tích quá trình giao tiếp ở Arsenal. "Nếu họ nói chúng tôi tệ, thì phải chấp nhận và cải thiện", ông nhấn mạnh.

Arteta cũng tham gia một nhóm WhatsApp của các HLV thể thao quốc tế, trong đó có Eddie Jones (bóng bầu dục), Matt LaFleur (bóng bầu dục Mỹ) hay George Karl (bóng rổ). Từ đó, ông học được khái niệm "starters" và "finishers" - những cầu thủ đá chính và những người vào sân thay đổi cục diện trận đấu. Đây có thể là lý do vì sao ông không thích gọi những cầu thủ vào thay người là "dự bị".

Arteta đang chịu áp lực lớn, khi ông mới giúp Arsenal giành một danh hiệu lớn là Cup FA. Thành tích này rõ ràng không tương xứng với hơn số tiền hơn 1 tỷ USD mà CLB đã chi cho 42 tân binh trong hơn 6 năm qua, dưới thời nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Hai trận gần nhất, Arsenal lần lượt thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn và Southampton 1-2 tại tứ kết Cup FA. Nhưng "Pháo thủ" vẫn còn cơ hội cạnh tranh ở hai đấu trường, với mục tiêu đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ Cup FA năm 2020. Thầy trò Arteta sẽ đối đầu Sporting ở tứ kết Champions League và đang hơn Man City 9 điểm tại Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo Daily Mail)