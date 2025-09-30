Vì sao Arteta mời phi công chiến đấu huấn luyện Arsenal?

HLV Mikel Arteta tiết lộ kế hoạch mời các phi công chiến đấu thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đến Arsenal để phân tích và nâng cao khả năng truyền đạt thông điệp của ông với cầu thủ.

Trong sự kiện Lead Better, Live Better Summit 2025 tại London, Arteta chia sẻ rằng ông luôn trăn trở về việc làm sao để thông điệp của ban huấn luyện được truyền tải rõ ràng và hiệu quả nhất. "Có ngày, tôi thức dậy và nghĩ rằng quá trình chuẩn bị trong ngày thi đấu chưa đủ tốt. Tại sao chúng ta truyền đạt cho cầu thủ theo cách này? Ai là người làm điều đó tốt nhất?", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

Theo Arteta, phi công chiến đấu là những người ông muốn học hỏi, bởi trong tình huống sinh tử, họ buộc phải giao tiếp chính xác, nhanh gọn và chỉ với vài từ ngắn ngủi. "Bạn không thể nói vòng vo khi kẻ thù ở ngay phía trước, chỉ cần một từ sai cũng có thể mất mạng. Vậy, phải làm sao chúng tôi mới có thể làm vấn đề cụ thể và rõ ràng hơn?", HLV trưởng của Arsenal nói thêm.

HLV Mikel Arteta phản ứng khi Arsenal bị khước từ phạt đền, trong trận thắng Newcastle 2-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park, thành phố Newcastle, Vương quốc Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

Từ khi dẫn dắt Arsenal, Arteta thường xuyên sử dụng các phương pháp lạ để khích lệ và thử thách cầu thủ. Trong bộ phim tài liệu thể thao gốc All or Nothing: Arsenal, do hãng Amazon sản xuất, HLV 43 tuổi từng vẽ trái tim và bộ não nắm tay nhau, kêu gọi học trò vừa phải chơi bằng cảm xúc, vừa phải giữ cái đầu lạnh.

Arteta cũng từng cầm bóng đèn trong buổi họp đội để minh họa sự kết nối, hay bật to ca khúc You’ll Never Walk Alone trong lúc tập luyện, nhằm giúp cầu thủ quen với bầu không khí ngột ngạt ở Anfield trước khi làm khách của Liverpool. Mùa này, Arteta tháo bỏ phần vỏ che đường hầm sân nhà Emirates để cầu thủ có thể cảm nhận rõ tiếng hò reo của khán giả ngay khi bước ra sân.

Arteta thậm chí thuê những kẻ móc túi chuyên nghiệp đến bữa ăn của Arsenal để lén lấy đồ, từ đó nhắc nhở cầu thủ luôn phải cảnh giác và phản ứng nhanh. Ngoài ra, tại Trung tâm huấn luyện Colney, ông đặt tên một chú chó Labrador là "Win" (Chiến thắng), như một cách gieo vào tiềm thức sự quyết tâm.

HLV Mikel Arteta và chú chó Labrador được đặt tên là "Win" (Chiến thắng). Ảnh: Arsenal FC

Arteta thường xuyên tham khảo ý tưởng từ các lĩnh vực và môn thể thao khác. Trong cuộc trò chuyện với HLV bóng rổ huyền thoại Steve Kerr của Golden State Warriors, ông cho biết bản thân sẵn sàng "mở lòng để bị chê" khi nhờ người ngoài phân tích quá trình giao tiếp ở Arsenal. "Nếu họ nói chúng tôi tệ, thì phải chấp nhận và cải thiện", ông nhấn mạnh.

Arteta cũng tham gia một nhóm WhatsApp của các HLV thể thao quốc tế, trong đó có Eddie Jones (bóng bầu dục), Matt LaFleur (bóng bầu dục Mỹ) hay George Karl (bóng rổ). Từ đó, ông học được khái niệm "starters" và "finishers" - những cầu thủ đá chính và những người vào sân thay đổi cục diện trận đấu. Đây có thể là lý do vì sao ông không thích gọi những cầu thủ vào thay người là "dự bị".

Giữa tuần trước, sau khi hạ Bilbao ở trận ra quân Champions League nhờ hai bàn của những cầu thủ vào thay người Gabriel Martinelli và Leandro Trossard, Arteta nói: "Tôi không thích gọi họ là cầu thủ dự bị, mà gọi là những người kết thúc trận đấu. Họ ít nhất quan trọng bằng, thậm chí quan trọng hơn bất kỳ ai khác trong đội hình. Mùa này, những người kết thúc sẽ còn quyết định nhiều trận đấu".

Sau đó vài ngày, ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, Arsenal ngược dòng đánh bại Newcastle 2-1 cũng nhờ dấu ấn của những cầu thủ vào thay người trong hiệp hai. Mikel Merino đánh đầu gỡ hòa 1-1 phút 84, trước khi một cầu thủ dự bị khác là Martin Odergaard đá phạt góc cho Gabriel ấn định tỷ số ở những phút bù.

Hồng Duy (theo Telegraph)