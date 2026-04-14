Lineker: 'Arsenal sa sút vì giáo án kỳ quặc của Arteta'

AnhTheo cựu tiền đạo Gary Lineker, các phương pháp tập luyện gượng gạo của HLV Mikel Arteta là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal chững lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Cuối tuần qua, Arsenal thua sốc Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà Emirates, để Man City thu hẹp khoảng cách xuống 6 điểm, trong khi đá nhiều hơn một trận và sẽ làm khách của chính đối thủ này ở vòng tiếp theo ngày 19/4. Điều này giáng đòn mạnh vào hy vọng giành chức vô địch quốc nội đầu tiên của họ kể từ năm 2004.

Sau khi chỉ thua ba trong 49 trận đầu mùa trên mọi đấu trường (thắng 37, hòa 9), Arsenal đã thua tới ba trong bốn trận gần nhất (thắng một). Sự sa sút này gợi lại vấn đề quen thuộc về bản lĩnh của "Pháo thủ" trong giai đoạn then chốt, khi họ đã về nhì Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp.

HLV Mikel Arteta thất vọng ngoài đường biên, khi Arsenal thua Bournemouth 1-2 ở vòng 32 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 11/4/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên podcast Rest is Football, huyền thoại bóng đá Anh Lineker cho rằng phong độ sa sút của đội bóng Bắc London có thể xuất phát từ triết lý huấn luyện khác người của Arteta. Theo ông, các ứng viên vô địch cần giữ sự ổn định, tránh tạo thêm áp lực trước những trận cầu quan trọng, nhưng Arsenal đang "tự gây khó cho chính mình".

Ông ám chỉ các buổi tập gần đây của Arteta có phần kỳ quặc, dẫn chứng việc cầu thủ phải mang bút theo người, xem các video TikTok trên màn hình lớn hay thực hiện những bài tập không giống thông lệ. "Bạn không nên làm khác đi khi đang cạnh tranh danh hiệu. Hãy giữ mọi thứ bình thường, bình tĩnh. Khi thay đổi, bạn vô tình cho thấy áp lực đang ảnh hưởng đến mình", Lineker nói, đồng thời cho rằng nếu có điều chỉnh, đội bóng nên thực hiện kín đáo thay vì phô bày ra bên ngoài, trong thời đại mạng xã hội bùng nổ.

Arsenal mở video Tiktok trong buổi tập Arsenal phát video TikTok trên màn hình lớn trong buổi tập ngày 10/4.

Từ khi dẫn dắt Arsenal, Arteta thường xuyên sử dụng các phương pháp lạ để khích lệ và thử thách cầu thủ. Ông từng cầm bóng đèn trong buổi họp đội để minh họa sự kết nối, hay bật to ca khúc "You’ll Never Walk Alone" - bài hát truyền thống của Liverpool - lúc tập luyện, nhằm giúp cầu thủ quen với bầu không khí ngột ngạt ở Anfield trước khi làm khách của đối phương.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thậm chí thuê những kẻ móc túi chuyên nghiệp đến bữa ăn của Arsenal để lén lấy đồ, từ đó nhắc nhở cầu thủ luôn phải cảnh giác và phản ứng nhanh. Ngoài ra, ông còn mời các phi công chiến đấu thuộc Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đến Arsenal để phân tích và nâng cao khả năng truyền đạt thông điệp của ông với cầu thủ.

Lineker cho rằng những phương pháp này chỉ được chấp nhận khi đội bóng giành kết quả tích cực. "Nếu bạn gây chú ý rồi lại không chiến thắng, vấn đề sẽ càng lớn hơn", ông nhấn mạnh.

Arsenal bị chế giễu vì bài tập lạ Những bài tập lạ với bóng và bút của Arsenal ngày 6/4.

Cựu danh thủ Gary Neville thì cho rằng Arsenal phải giữ sự tỉnh táo và cân bằng cảm xúc trước trận đấu mang tính quyết định ngôi vô địch Ngoại hạng Anh với Man City cuối tuần này. "Tôi từng nói vài tháng trước rằng Arsenal phải vô địch từ vị trí hiện tại, và tôi vẫn tin điều đó. Nếu họ không làm được năm nay, cú sốc sẽ rất lớn", Neville bình luận trên The Gary Neville Podcast. "Họ phải bơi ngược dòng cảm xúc và giữ vững bản lĩnh".

Trong khi Man City có trọn một tuần chuẩn bị, Arsenal vẫn phải đá tứ kết lượt về Champions League gặp Sporting Lisbon ngày 15/4. Nhưng theo Neville, đây lại có thể là lợi thế về mặt tâm lý. Cựu hậu vệ Man Utd cho rằng việc có trận đấu giữa tuần có thể giúp Arsenal tránh bị ám ảnh bởi trận gặp Man City: "Nếu họ có cả tuần chỉ để nghĩ về trận đó, điều đó sẽ không tốt. Họ có thể lấy lại sự tự tin nếu vào bán kết Champions League".

Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số trận Man City hòa Arsenal 1-1 tại vòng 5 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9. Ảnh: Reuters

Theo cựu hậu vệ người Anh, vấn đề lớn nhất của Arsenal lúc này là mất cân bằng cảm xúc. Đội bóng cần duy trì sự máu lửa để chiến thắng, nhưng không được rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ông phân tích: "Thất bại trước Bournemouth không phải vì họ không muốn thắng, mà vì họ muốn quá nhiều. Khi bạn hướng tới danh hiệu đầu tiên, bạn bị cuốn vào áp lực, và điều đó khiến đôi chân trở nên nặng nề".

Neville cho rằng áp lực không chỉ đến từ cầu thủ mà còn từ môi trường xung quanh - kỳ vọng, bầu không khí sân vận động và lịch sử 22 năm chưa vô địch. "Đây là thời điểm mọi thứ trở nên thực sự khắc nghiệt. Họ phải giữ cái đầu lạnh và cân bằng cảm xúc", ông nói. "Không ai trao danh hiệu cho bạn. Bạn không thể vô địch lần đầu bằng cách bỏ xa đối thủ. Đó không phải thực tế, nó luôn là một cuộc chiến".

Neville đặt câu hỏi liệu Arsenal có thể bước vào trận đấu tại Etihad với tâm thế thoải mái, như "đứa trẻ chơi bóng ngoài sân", thay vì bị đè nặng bởi áp lực. Cựu danh thủ 51 tuổi cũng cho rằng Arsenal cần một chiến thắng mang tính biểu tượng trước Man City để bứt phá. "Họ phải đến đó và thắng, dù theo cách nào", ông nhấn mạnh. "Có thể bị ép cả hiệp một, nhưng rồi ghi bàn quyết định cuối trận. Đó là kiểu chiến thắng làm thay đổi mọi thứ".

Hồng Duy (theo The Sun, Daily Mail)