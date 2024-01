Lily Gladstone - diễn viên Mỹ bản địa đầu tiên thắng Quả Cầu Vàng

Lily Gladstone - đóng "Killers of the Flower Moon" - từng muốn bỏ diễn xuất, trước khi đạo diễn Martin Scorsese mời cô đóng cùng Leonardo DiCaprio.

Ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng sáng 8/1 (giờ Hà Nội), Lily Gladstone đoạt cúp Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim điện ảnh chính kịch, trong lần đầu được đề cử. Theo Hollywood Reporter, giải thưởng giúp cô trở thành diễn viên người Mỹ bản địa (thuộc sắc thổ dân châu Mỹ) đầu tiên chiến thắng tại Quả Cầu Vàng, với vai Mollie Burkhart - phim Killers of the Flower Moon của đạo diễn Martin Scorsese.

Sau thành công của Killers of the Flower Moon, Gladstone là ngôi sao đang lên ở Hollywood. Theo Deadline, nghệ sĩ giữ vị trí giám đốc sản xuất cho một dự án điện ảnh, đồng thời góp mặt trong phim truyền hình ra mắt năm nay.

Trên The Wrap, Gladstone kỳ vọng tạo cơ hội cho khán giả toàn cầu nhìn thấy hình ảnh người bản địa trên màn ảnh. "Tôi mong có nhiều tác phẩm mở rộng góc nhìn của khán giả, đặt người xem vào những khoảnh khắc lịch sử. Tôi hy vọng bộ phim tạo ra tiền lệ mới cho những nhà làm phim muốn làm việc với chất liệu lịch sử và cộng đồng người bản địa", nghệ sĩ cho biết.

Lily Gladstone phát biểu nhận giải Quả Cầu Vàng 2024 Lily Gladstone phát biểu nhận giải Quả Cầu Vàng 2024. Video: Golden Globes

Thông điệp này của cô cũng được gửi gắm vào bài phát biểu bằng ngôn ngữ của thổ dân Blackfeet - bộ tộc sinh sống ở bang Montana (Mỹ):

"Tôi rất biết ơn vì có thể nói được một chút tiếng mẹ đẻ của mình, thứ ngôn ngữ mà tôi không thông thạo trên sân khấu này. Đây là một chiến thắng lịch sử, không phải của riêng tôi, mà còn thuộc về những diễn viên đóng vai mẹ và chị em của tôi trong phim. Phần thưởng này dành cho mọi đứa trẻ bản địa nhỏ bé ngoài kia, chúng có ước mơ và được đại diện trong câu chuyện do người bản địa kể bằng tiếng nói của mình".

Theo Variety, quyết định trao giải cho Gladstone phản ánh nỗ lực đa dạng hóa chủng tộc của ban tổ chức, sau khi Quả Cầu Vàng được bán cho chủ sở hữu mới. Trước đó, đơn vị sáng lập - Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) - vướng nhiều bê bối, trong đó có việc bị nghi ngờ phân biệt chủng tộc, dẫn đến làn sóng tẩy chay ban tổ chức.

Trước khi nhận vai trong phim của Martin Scorsese, có lúc Lily Gladstone muốn bỏ nghiệp diễn xuất. Năm 2012, Gladstone lần đầu xuất hiện trong phim điện ảnh Jimmy P: Psychotherapy of a Plains Indian với vai phụ. Phải đến bốn năm sau, tên tuổi diễn viên mới được khán giả biết đến khi xuất hiện trong Certain Women (2016), do Kelly Reichardt đạo diễn. Tác phẩm mang về cho Gladstone cúp Nữ phụ xuất sắc ở Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Los Angeles và Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Boston.

Tuy nhận được một số nhận xét tích cực từ giới chuyên môn, diễn viên e ngại về sự trắc trở trên con đường nghệ thuật. Tháng 8/2020, nghệ sĩ cân nhắc việc rời bỏ lĩnh vực phim ảnh để xin việc tại Bộ Nông nghiệp, theo dõi những con ong bắp cày tàn phá nước Mỹ vào thời điểm đó. Lúc đang chuẩn bị rút tiền đăng ký khóa học phân tích dữ liệu nhằm ứng tuyển công việc mới, cô nhận được email mời phỏng vấn từ êkíp đạo diễn Martin Scorsese.

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon", Lily Gladstone xuất hiện ở giây thứ 39. Video: CGV

Lúc này, nhà làm phim đang trong quá trình tuyển diễn viên cho Killers of the Flower Moon, lấy cảm hứng từ cuốn sách phi hư cấu thể loại hình sự cùng tên của nhà báo David Grann. Nội dung xoay quanh vụ án mạng người da đỏ Osage - bộ tộc có mặt tại miền Trung Tây nước Mỹ khoảng năm 700 trước Công nguyên - tại vùng Oklahoma đầu thế kỷ 20.

Theo Vulture, Scorsese thường dùng tính từ "thông minh" khi nhắc đến diễn viên. Ở buổi phỏng vấn với Viện phim Anh BFI, đạo diễn nói "cảm nhận được trí thông minh của Gladstone trong lần đầu tiếp xúc". Trong cuộc nói chuyện với tờ Washington Post, Scorsese cho rằng: "Đôi mắt của Gladstone nói lên mọi thứ. Cô có sự chín chắn trong tâm hồn".

Để hóa thân vào vai diễn, Gladstone dành nhiều tháng học tiếng Osage và nghiên cứu gia đình Mollie Burkhart ngoài đời thật. Trong cuộc phỏng vấn với Deadline, Gladstone nói tự học hệ thống bảng chữ cái Osage ngay trong ngày nhận vai. Bạn diễn Leonardo DiCaprio cũng tham gia lớp học ngôn ngữ của người bản địa. Theo Hollywood Reporter, tài tử nói việc tìm hiểu ngôn ngữ Osage không phải do đoàn phim yêu cầu.

Lily Gladstone (trái) và bạn diễn Leonardo DiCaprio trên bìa tạp chí Vogue tháng 10/2023. Ảnh: Vogue

Ngoài ra, Gladstone lên kế hoạch tìm hiểu những câu chuyện, mối quan hệ phía sau nhân vật. Gladstone và DiCaprio tổ chức hàng chục cuộc họp với các lãnh đạo thuộc cộng đồng Osage và người địa phương để xin ý kiến đóng góp. Từ đó, hai diễn viên hình dung được tính cách, nội tâm nhân vật, góp phần thêm thắt tình tiết cho kịch bản.

Điển hình trong cảnh cơn giông ập đến ở bữa ăn đầu tiên của Mollie và Ernest. Thay vì nhân vật đóng các cửa ra vào và cửa sổ, Mollie yêu cầu Ernest im lặng và cầu nguyện vượt qua cơn bão. Chi tiết này đến từ việc Wilson Pipestem - một người dân Osage - góp ý cho hai diễn viên.

Ở trường đoạn nhân vật Ernest chở Mollie chiếc trên xe hơi đầu phim. Khi Mollie nói Ernest là "sói đồng cỏ" bằng tiếng địa phương, Ernest thắc mắc: "Có phải cô đang nói tôi là một ác quỷ đẹp trai?". Sau câu nói, Mollie nở nụ cười. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, đạo diễn Scorsese nói đó là đoạn thoại tự phát của hai diễn viên.

"Gladstone ý thức rất rõ về sự hiện diện của mình trước ống kính, đồng thời tin tưởng vào sự đơn giản. Điều này khá hiếm ở một diễn viên. Sự im lặng của Gladstone có sức nặng hơn so với lúc cô ấy cất giọng", nhà làm phim 82 tuổi nói với tạp chí Time.

Lily Gladstone trong phim 'Killers of the Flower Moon' Lily Gladstone trong phim "Killers of the Flower Moon". Video: Apple TV+

