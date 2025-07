Vợ chồng Messi xuất hiện trên Kiss Cam concert Coldplay

MỹCầu thủ Messi và người mẫu Antonella Roccuzzo gây chú ý với khán giả khi xuất hiện trên Kiss Cam của concert Coldplay tại Miami.

Theo Athlon Sports, Lionel Messi cùng vợ và ba con trai đi xem concert Music of the Spheres của Coldplay tại sân vận động Hard Rock Stadium, tối 27/7 (giờ địa phương). Khán giả vỗ tay, gọi tên danh thủ sau khi thấy vợ chồng anh xuất hiện trên Kiss Cam. Cả hai mỉm cười, vẫy tay chào ống kính trong tiếng hò reo của mọi người.

Vợ chồng Messi xuất hiện trên Kiss Cam tại concert Coldplay Danh thủ Lionel Messi, 38 tuổi, và người mẫu Antonella Roccuzzo, 37 tuổi, trên Kiss Cam của Coldplay. Video: X/ Daniel Solana

Video ghi hình Messi và vợ đang được chia sẻ khắp các diễn đàn, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Một trong những lý do video phổ biến là bởi người dùng mạng xã hội nhớ lại vụ Kiss Cam lộ chuyện ngoại tình của hai lãnh đạo thuộc công ty Astronomer, tại đêm diễn của Coldplay ngày 16/7. Bê bối gây sốt toàn cầu gần hai tuần qua, khiến hai nhân vật chính lần lượt từ chức.

Nhiều tài khoản nhắc lại scandal dưới bài đăng về Messi, để lại bình luận hài hước. Trên X, một số người viết: "Trước khi đọc chú thích, tôi cứ tưởng Messi cũng bị bắt quả tang ngoại tình", "Tôi đã mong họ diễn lại cảnh của hai CEO Astronomer", "Phải đi xem hòa nhạc của Coldplay thôi. Bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra hay ai sẽ có mặt ở đó đâu".

Trên Instagram cùng ngày, danh thủ và vợ đăng ảnh chụp tại buổi hòa nhạc. Bài viết đạt hơn 1,5 triệu lượt thích sau một giờ chia sẻ. Phần lớn bình luận khen gia đình anh hạnh phúc, cho biết cả hai là hình mẫu lý tưởng của họ. Tương tự trên X, nhiều người nói đùa về sự xuất hiện của anh tại concert của Coldplay.

Gia đình Lionel Messi tại concert "Music of the Spheres" hôm 27/7. Ảnh: Instagram/ Leo Messi

Lionel Messi sinh năm 1987 ở Argentina, chơi bóng từ khi còn nhỏ và được câu lạc bộ Barcelona phát hiện tài năng. Messi được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời với bảy Quả Bóng Vàng, bốn danh hiệu Champion League, 10 chức vô địch quốc nội Laliga, một chức vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup và nhiều danh hiệu cùng thành tích cá nhân khác.

Coldplay là nhóm nhạc lừng danh người Anh với Chris Martin là ca sĩ hát chính. Nhóm hoạt động từ năm 1996 và từng giành bảy giải Grammy. Yellow, The Scientist, Clocks, A Sky Full of Stars, Adventure of a Lifetime... là những bài hát của Coldplay được yêu thích toàn cầu.

Music of the Spheres World Tour là chuyến lưu diễn thứ tám của ban nhạc để quảng bá hai album mới nhất - Music of the Spheres (2021) và Moon Music (2024). Chuỗi hòa nhạc bắt đầu ở Costa Rica năm 2022, đi qua nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Brazil, Singapore, Malaysia. Đến tháng 12/2024, tour diễn đạt doanh thu hơn 1,1 tỷ USD. Hôm 30/1, concert lập kỷ lục Chuyến lưu diễn có lượng khán giả cao nhất với 10,3 triệu người, vượt qua The Eras Tour của Taylor Swift.

