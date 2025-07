Thủ lĩnh Coldplay trêu fan sau vụ Kiss Cam lộ chuyện ngoại tình

MỹChris Martin của ban nhạc Coldplay nói đùa khán giả có thể bị Kiss Cam ghi hình, giữa lúc vụ ngoại tình tại concert gây sốt những ngày qua.

Theo Us Weekly, trong bối cảnh bê bối ngoại tình của hai lãnh đạo thuộc công ty Astronomer tại concert Music of the Spheres đang lan truyền khắp mạng xã hội, Chris Martin có phản ứng gây chú ý trong đêm diễn tiếp theo tại Wisconsin, hôm 19/7. Trên X, một khán giả quay lại cảnh nghệ sĩ nhắc fan rằng Kiss Cam (máy quay nụ hôn) sắp khởi động, vài người có thể xuất hiện trên màn hình lớn.

"Chúng tôi muốn gửi lời chào đến một số khán giả trong đây. Cách chúng tôi làm là dùng máy quay, chiếu hình một số người lên màn hình lớn. Làm ơn, nếu bạn vẫn chưa trang điểm xong thì hãy hoàn thành ngay bây giờ", Chris Marin vừa nói vừa chơi guitar. Hầu hết người có mặt trong concert bật cười trước lời "cảnh báo" của anh. Vài tài khoản chia sẻ lại video, có người cho rằng đây là cách nghệ sĩ ám chỉ vụ Kiss Cam "bóc phốt" ngoại tình.

Thủ lĩnh Coldplay 'trêu' fan sau vụ kiss cam bê bối ngoại tình Chris Martin, 48 tuổi, khiến khán giả thích thú khi "thông báo" máy quay Kiss Cam sắp hoạt động trong concert "Music of the Spheres" ngày 19/7. Video: X/ Monica

Hiện bê bối của CEO Andy Byron và giám đốc nhân sự Kristin Cabot là đề tài gây sốt toàn thế giới. Mọi chuyện bắt đầu trong đêm diễn của nhóm tại Massachusetts tối 16/7. Thông thường, Kiss Cam quay hình những cặp đi chung một cách ngẫu nhiên theo thời gian thực. Hai người được chọn có thể hôn nhau. Khi máy quay vô tình chiếu cảnh ông Byron đang ôm bà Cabot, cả hai nhanh chóng giấu mặt, tìm cách trốn khỏi ống kính.

Khi đó, mọi người chưa rõ mối quan hệ của cả hai. Chris Martin nói đùa: "Hoặc họ đang ngoại tình, hoặc chỉ ngại ngùng thôi". Sau đó, anh bày tỏ áy náy, nói hy vọng không làm gì sai. Ca sĩ cố gắng làm dịu tình hình bằng cách hỏi cặp tiếp theo liệu họ có phải "một đôi hợp pháp" không.

Một khán giả quay lại toàn bộ sự việc, đăng lên TikTok khoảng một ngày sau. Video bất ngờ nổi tiếng sau khi một số người tiết lộ danh tính của Byron và Cabot, xác nhận họ đang "vụng trộm" với nhau. Trích một số bình luận: "Xác suất để hôn nhân và sự nghiệp tan tành trong concert của Coldplay rất thấp nhưng không có nghĩa bằng không", "Cảm ơn người quay phim đã ghi hình họ".

CEO Andy Byron tình tứ bên đồng nghiệp tại concert của Coldplay Trích đoạn CEO Andy Byron tình tứ bên đồng nghiệp tại concert của Coldplay đạt hơn 100 triệu lượt xem sau ba ngày đăng. Video: TikTok/ Instaagraace

Không lâu sau đó, nhiều trang tin tìm ra tình trạng hôn nhân của cả hai, cho biết ông Andy Byron, 50 tuổi, có vợ và hai con, còn bà Cabot ly hôn năm 2022. Hôm 18/7, đại diện công ty Astronomer tuyên bố sẽ điều tra mối quan hệ này, tạm cho thôi việc cả hai. Ngày 19/7, phía doanh nghiệp thông báo CEO Andy Byron đã từ chức, chưa rõ bà Kristin Cabot giữ tiếp vị trí hay không.

"Astronomer cam kết duy trì những giá trị, văn hóa đã định hướng từ khi thành lập. Các lãnh đạo của công ty được kỳ vọng thiết lập tiêu chuẩn về tác phong và trách nhiệm. Gần đây, tiêu chuẩn đó không được đáp ứng", người phát ngôn của doanh nghiệp nói với Us Weekly.

Chris Martin biểu diễn trong chặng Sydney tháng 7/2024. Ảnh: Instagram/ Coldplay

Coldplay là nhóm nhạc lừng danh người Anh với Chris Martin là ca sĩ hát chính. Nhóm hoạt động từ năm 1996 và từng giành bảy giải Grammy. Yellow, The Scientist, Clocks, A Sky Full of Stars, Adventure of a Lifetime... là những bài hát của Coldplay được yêu thích toàn cầu.

Music of the Spheres World Tour là chuyến lưu diễn thứ tám của ban nhạc để quảng bá hai album mới nhất - Music of the Spheres (2021) và Moon Music (2024). Chuỗi hòa nhạc bắt đầu ở Costa Rica năm 2022, đi qua nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Brazil, Singapore, Malaysia. Đến tháng 12/2024, tour diễn đạt doanh thu hơn 1,1 tỷ USD. Hôm 30/1, concert lập kỷ lục Chuyến lưu diễn có lượng khán giả cao nhất với 10,3 triệu người, vượt qua Eras Tour của Taylor Swift.

Kiss Cam là một trong những hoạt động phổ biến tại các cuộc thi thể thao ở Mỹ và Canada. Theo NPR, chưa có thông tin rõ ràng về lịch sử của trò này, nhưng dường như chúng bắt đầu xuất hiện trong các sân vận động ở California thập niên 1980. Nhiều người cảm thấy Kiss Cam thú vị vì được chứng kiến nhiều cảnh lãng mạn, chẳng hạn như nụ hôn của cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter dành cho vợ tại trận đấu Atlanta Braves năm 2015.

Phương Thảo (theo Us Weekly)